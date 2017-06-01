А крыша у чиновников поехала...

По следам пресловутых легкоатлетических чисток

Если в футбольном доме были произведены тотальные чистки, то в легкоатлетическом, сменив президента и его ближайшее окружение, главными виновниками всех своих бед в манипуляциях с допингом решили сделать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики. И это в то время когда в других странах, в частности, в США или в Кении, в этом аспекте было предостаточно нарушений.

Одним польза, а другим...

Итак, россиян срочно решили исключить из членов Международного легкоатлетического союза. Этому во многом сопутствовали и решения специальной комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), возглавляемого канадским профессором права Ричардом Паундом, который не был замечен в симпатиях к российскому спорту.

И вот уже третий год «головная боль» сопровождает наших легкоатлетов на любых международных состязаниях. В том числе в полном составе наши взрослые мастера не были допущены на Игры XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро-2016, на чемпионат Европы, на другие крупнейшие состязания, а юные — на чемпионаты мира и Европы среди сверстников. За это время ВФЛА выполнила массу требований, предъявленных ей IAAF и WADA, как они утверждали, чтобы заслужить прощение у спортивного мира. Одновременно были пересмотрены, с использованием новых достижений в определении допинга, результаты россиян, показанные на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, чему не подвергались их зарубежные коллеги. Более тридцати наших соотечественников лишились завоёванных медалей, которые им предложено было вернуть в МОК. Но, увы, вопрос о возвращении ВФЛА в международную семью легкоатлетов так и остаётся открытым по сей день. И сроки возвращения переносятся зачастую просто по надуманным причинам.

Хотя чиновники от спорта, окопавшиеся в Швейцарии, понимают, что без участия россиян большинство состязаний теряют свой авторитет, не вызывают повышенного интереса у зрителей. Ведь спорт, в том числе и его королева, стал сугубо коммерческим мероприятием. А коль так, то, например, решили ряду наших атлетов, по специальным критериумам, разрешить принимать участие в международных турнирах. Но они могут стартовать только под нейтральным флагом, без упоминаний, что они из России. Пока этим правом может воспользоваться лишь с десяток российских бегунов, прыгунов, метателей, в том числе и крымский метатель молота из Сак Алексей Сокирский. В то же время ещё сотня российских атлетов, в их числе и двое наших земляков: метательница копья Вера Ребрик из Ялты и спринтер Руслан Перестюк из Симферополя, — находятся в так называемых листах ожидания, и их дальнейшая судьба, как обещают в штаб-квартире IAAF, должна быть решена к 13 июня. Но что-то не очень верится во все эти обещания. Ведь то же англосаксонское спортивное лобби старается, где может, навредить нашим атлетам.

Все должны жить в страхе

По всей видимости, у руководителей международной лёгкой атлетики, как говорится, сорвало крышу, и они постоянно в погоне за допингом ищут в тёмной комнате чёрную кошку. При этом поддерживают ничем не обоснованные предложения. Например, глава Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло и президент легкоатлетической федерации Великобритании Эд Уорнер предложили обнулить все нынешние мировые рекорды и открыть новую книгу рекордов, которых около ста фиксируется в лёгкой атлетике. Мол, подавляющее количество из них в 80–90-х годах минувшего века были установлены не без помощи допинга. И что странно, нынешний президент IAAF, английский лорд Себастьян Коу, кстати, олимпийский чемпион 1980 и 1984 годов в беге на 1500 м, согласен с этим предложением. Хотя и не располагает объективными данными, кто из рекордсменов мира на момент установления рекорда, как теперь принято говорить, был «чистым», а кто «грязным». И вновь с одинаковой меркой вины подходят ко всем атлетам, применяя принцип пресловутой коллективной ответственности. Причём, разрабатывая ещё и дополнительные меры по отношению к мировым рекордсменам, которые, кстати, за рекорд получают вознаграждение от IAAF в сумме 100 тысяч евро. Если атлет до установления рекорда или в дальнейшем был пойман на применении допинга, то его рекорд аннулируется или не фиксируется, если он был установлен не на нескольких состязаниях, которые входят в специальный перечень, и ещё масса иных пунктов...

И если будет принято решение обнулить, прежде всего, мировые рекорды, установленные в двадцатом веке, то легкая атлетика лишится следующих достижений, зафиксированных в 80–90-х годах. Это в метании диска, принадлежащие спортсменам ГДР Юргену Шульту — 74.08 и Габриэле Райнш — 76.80, в метании молота — Юрию Седых (СССР) — 86.74, в толкании ядра — американцу Рэнди Барнсу — 23.12 и Наталье Лисовской (СССР) — 22.63, в эстафетах 4×400 м мужчинам из сборной США — 2.54,29 и женщинам из сборной СССР — 3.15,17. Но эти рекорды вроде бы не подвергались сомнениям, хотя уже живут почти тридцать лет. А вот самые старые, установленные ещё в 1983 году чешкой Ярмилой Кратохвиловой в беге на 800 м (1.53,28), и в 1985 году — немкой из ГДР Маритой Кох в беге на 400 м (47,60), уже тогда вызывали огромные сомнения, ведь эти женщины очень были похожи... на мужчин. Ну и, конечно, все были огорчены, когда американский спринтер Флоренс Гриффит-Джойнер, которой до сих пор принадлежат установленные 29 лет назад мировые рекорды на 100 м (10,49) и 200 м (21,34), ушла из жизни в 38 лет из-за эпилептических припадков, которые были вызваны, по мнению врачей, принятием допинга в годы активного занятия спортом.

Таким образом, первыми могут быть вычеркнуты из списка мировых рекордсменов не только атлеты, имена которых мы перечислили выше, но и американцы Кевин Янг (400 м с барьерами), Майкл Пауэлл и советская Галина Чистякова (прыжки в длину), кубинец Хавьер Сотомайор и болгарка Стефка Костадинова (прыжки в высоту), украинцы Сергей Бубка (прыжки с шестом) и Инесса Кравец (тройной прыжок), россиянка Светлана Мастеркова (бег на 1000 м и на 1 милю). А ведь все они считались идеальным примером для молодёжи в том, как надо добиваться цели в жизни и в спорте.

Но стоит допустить обнуление рекордов, установленных в XX веке, как сразу же начнут под микроскопом рассматривать рекорды, показанные в XXI веке!