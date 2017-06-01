Перипетии борьбы за Кубок конфедераций

До начала розыгрыша Кубка конфедераций — 2017 остаётся ровно пятнадцать дней. Но уверены, что даже не все поклонники футбола знают, что восьмой по счёту турнир, именно на полях Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи, будет отмечать свой двадцатилетний юбилей.

Немного истории

Разумеется, каждому начинанию, в спорте в том числе, сопутствует определённая разведка. Для Кубка конфедераций ею послужил Кубок короля Фархата, который украшал довольно увесистый денежный приз. За него в Саудовской Аравии несколько раз вели сражения национальные сборные, считавшиеся лидерами в Европе, Южной и Северной Америке, Азии, Африке, Океании, при обязательном участии сборной Саудовской Аравии, которую обожал Фархат. Ведь в молодости, учась в Кембридже, разумеется, не будучи ещё королём, принц считался весьма перспективным хавбеком. Однажды даже признался друзьям, что не будь он королевских кровей, то, скорее всего, стал бы профессиональным футболистом, а по окончании игровой карьеры избрал бы тренерский путь.

К счастью, ему в жизни был предназначен путь в короли родной страны, а футбольный мир благодаря его задумке, которая пришлась по сердцу руководителям ФИФА, получил в своё полное распоряжение ещё один престижный приз. За него получали возможность вести борьбу только победители шести конфедераций, действующий чемпион мира и в обязательном порядке сборная хозяев турнира. Поначалу каждый турнир отделяли друг от друга два года (1997–2005), а начиная с 2009-го разрыв уже составляет четыре года. И если первый розыгрыш Кубка, в честь короля Фархата, проводился в Саудовской Аравии, то последующие стартовали в Мексике, Южной Корее и Японии, Франции, Германии, ЮАР, Бразилии, где должны были состояться чемпионаты мира. Так эти розыгрыши служат своеобразной репетицией на новых или реконструированных стадионах, на которых через два года, а затем через год состоятся чемпионаты мира.

За минувшие семь розыгрышей лишь мастера футбола из трёх стран становились обладателями желанного кубка. Четыре раза им владели бразильцы (1997, 2005, 2009, 2013), два раза — французы (2001, 2003) и однажды — мексиканцы (1999). Именно на нынешнем розыгрыше, который, по традиции, соберёт восемь сборных, мексиканцы будут единственной сборной, которая когда-то, что ни говорите, а с тех пор минуло восемнадцать лет, прошагала круг почёта по дорожке стадиона в Мехико. Среди участников матчей в России ещё три сборные были награждены комплектами медалей за кубковые матчи. Это Австралия (серебро — 1997 и бронза — 2001), Камерун (серебро — 2003) и Германия (бронза — 2015). А вот для половины участников поединков — Новой Зеландии, Португалии, Чили и России — это будет дебютом на столь высоком уровне, возможностью заслужить уважение в глазах россиян, которым через год предстоит приветствовать эти сборные, но теперь уже в рамках чемпионата мира — 2018.

Готовятся россияне

Не секрет, что на всевозможных международных состязаниях наибольшая ответственность ложится на плечи хозяев турнира, к которым, как правило, особые требования от соотечественников, желающих быть свидетелями только их побед. Правда, в крайнем случае «торсида» болельщиков может согласиться и с проигрышем, но только при условии, что их сборная будет биться с любым соперником с первой и до последней минуты поединка, как говорится, не жалея себя и противника. Так, сборной России предстоит сыграть в группе A со сборной Новой Зеландии (17 июня в Санкт-Петербурге), чемпионом Европы сборной Португалии (21 июня в Москве) и сборной Мексики (24 июня в Казани), чтобы войти в число двух лучших команд в группе, которые выходят в полуфинал, где открывается дорога к медалям кубка. В это же время в группе B будут сражаться за попадание в полуфинал сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии.

Увы, как это ни печально говорить, но за последние годы сборная России только разочаровывала своих почитателей, выступая на чемпионате мира в Бразилии — 2014 и на чемпионате Европы во Франции — 2016, где не могла выйти из групповых турниров в плей-офф. Ну а после завершения последнего турнира, который команда просто-напросто провалила, она рассыпалась на глазах. Можно только посочувствовать заслуженному мастеру спорта, заслуженному тренеру России Станиславу Черчесову, который взял на себя подготовку новой сборной страны. Ей отводилось чуть больше полугода до участия в Кубке конфедераций и чуть меньше двух лет, учтите, без участия в отборочных турнирах, для подготовки к стартам на мировом первенстве. Не случайно сам Станислав Саламович и его помощники не пропускали ни одного центрального матча в первенстве России, обкатали в контрольных матчах со сборными различных стран, правда, неэлитных, свыше пятидесяти игроков.

И вот недавно, за тур до окончания первенства России — 2016/17, наставник сборной объявил предварительный список из 30 футболистов, которым предстоит принять участие в тренировочных сборах, перед тем как 7 июня в оргкомитет Кубка конфедераций должен быть подан окончательный список из 23 игроков.

Вот кто вошёл в предварительный список тридцати. Вратари — Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов («Анжи»), Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунёв («Зенит»). Защитники — Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Фёдор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Андрей Семёнов («Терек»), Роман Шишкин («Краснодар»). Полузащитники — Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров (оба — «Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Игорь Смольников («Зенит»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Марио Фернандес (ЦСКА). Нападающие — Александр Бухаров («Ростов»), Артём Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Фёдор Смолов («Краснодар»).

Увы, в последнем туре получили серьёзные травмы Лунёв, Дзагоев и Фернандес и не сумели вместе со всеми ребятами отправиться на сбор в Австрию, где в высокогорном местечке Нойштифт-им-Штубайталь по несколько раз в день проводятся тренировки. Вместо Лунёва на сбор прибыл вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов, а вот армейцы Дзагоев и Фернандес, окончательно стало ясно, не примут участия в Кубке конфедераций. Завтра завершается сбор в Австрии, и сборная отправится в Будапешт, где 5 июня встречается в контрольном матче со сборной Венгрии. Затем футболисты возвращаются в Москву, чтобы встретиться 9 июня с уже приехавшим на игры Кубка конфедераций чемпионом Южной Америки сборной Чили. Это будет последний контрольный матч перед официальными поединками, которые с нетерпением ждут все российские поклонники футбола.