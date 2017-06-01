Распутывая транспортный клубок

Почему теперь к Тарханкуту близко не подъехать, а в города без регулировщика вообще не въехать?

На состоявшемся в Судаке на этой неделе выездном заседании крымский Совмин решил сразу несколько проблем, традиционно вызывающих немалый ажиотаж в обществе. В частности, власти «отодвинули» паркующиеся автомобили на полкилометра от обрывов Тарханкута и потребовали выставить на въездах и выездах крупных городов полуострова живых регулировщиков.

Минимизация пробок

В числе прочих вопросов, рассматривавшихся на выездном заседании Совета министров в Судаке, глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал ввести ручное регулирование дорожного движения на въезде в крупные города полуострова, чтобы минимизировать пробки в туристический сезон. Речь идёт о Феодосии, Саках, Симферополе, Алуште и Ялте.

Сергей Аксёнов, глава РК:

«Необходимо ручное регулирование на самых узких местах. Пробки возникают в одних и тех же местах. Чтобы летом заехать в Ялту, нужно потратить два часа, чтобы через Саки проехать, нужно потратить час. Это неприемлемая ситуация. Наверное, на каждом переходе должен быть регулировщик. Я понимаю, что нет сотрудников, но вопрос надо решать».

В качестве регулировщиков дорожного движения на въезде в крымские города министр транспорта республики Анатолий Волков предложил использовать служащих народного ополчения. По его словам, им раздадут светоотражающие жилеты, палочки регулировщика и отправят на самые сложные пешеходные переходы.

Анатолий Волков, министр транспорта РК:

«Нужно, чтобы он стоял на пешеходном переходе и просто ограничивал движение пешеходов по накоплению. Чтобы транспорт передвигался. Иначе будет сплошной поток людей с пляжа и на пляж».

Аксёнов поручил согласовать вопрос привлечения ополченцев к регулировке дорожного движения с ГИБДД и прокуратурой. По его словам, ополченцы не будут иметь возможности привлекать водителей к ответственности. «Они будут в устном режиме подсказывать гражданам и указывать, как быстрее проехать, — добавил глава Крыма. — Если выпили пешеходы, то, значит, и сотрудник должен в таком же состоянии быть, на одной волне должны находиться. Иначе они понимать друг друга не будут. Я шучу, но на самом деле это серьёзный вопрос».

Глава республики подчеркнул, что этим летом ситуация с дорожным движением в Крыму может серьёзно усложниться. «В этом году транспортных средств по сравнению с прошлым годом будет ещё больше, это я вам гарантирую. И количество полезных грузов у нас увеличивается. Отдых будет сведён на нет, если туристам придётся шесть часов ожидать въезда в город. Это будет серьёзный удар», — добавил Аксёнов.

Министр транспорта сообщил, что у власти есть план решения проблемы пробок. В первую очередь на въезде в крупные города будут устанавливать ограждения для пешеходов, которые не позволят им переходить проезжую часть в неустановленном месте. Министр также пообещал нанести разметку на сложных участках, в некоторых местах установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей. Кроме того, установят щиты с информацией об объезде сложных участков и наличии перехватывающих парковок. В долгосрочной перспективе власти планируют строительство надземных и подземных пешеходных переходов, строительство транспортных развязок.

И охрана, и учёт...

Также Совет министров Крыма утвердил положение о природном парке регионального значения «Тарханкутский», которым, кроме прочего, запретил парковку автотранспорта в 500-метровой водоохранной зоне. Положение содержит почти четыре десятка пунктов, запрещающих те или иные действия в природном парке. Согласно документу, парк площадью почти 11 тыс. га занимает прибрежную часть Тарханкутского полуострова и территориально разделен на три ареала: Джангульский, Новосельский и Атлешский. «На территории всего природного парка запрещаются стоянка автотранспорта в 500-метровой водоохранной зоне, посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров без согласования, проезд по территории вне установленных автомобильных маршрутов всех видов механизированного транспорта (за исключением транспорта уполномоченных органов), подача гудков автотранспортом и других звуковых сигналов, а также организация лагерей, мест отдыха, стоянок автотранспорта, разведение костров, пользование открытыми источниками огня, установка палаток за пределами специально предусмотренных для этих целей мест», — указано, в частности, в положении.

Кроме того, на территории парка запретили строить и размещать стационарные, временные сооружения и рекламные конструкции, охотиться, собирать растения, нарушать почвенный покров, собирать минералы и жечь траву, мусорить, выпасать сельскохозяйственных животных, проводить массовые спортивные, зрелищные мероприятия вне специально выделенных для этих целей мест.

Геннадий Нараев, министр экологии и природных ресурсов РК:

«Данным положением мы закрепим режим особо охраняемой территории природного парка, выделим его функциональные зоны, установим виды разрешенной деятельности, а также ограничения».

Но на этом вопросы, связанные с охранными зонами, не закончились. Глава Крыма также поручил всем ответственным министерствам и ведомствам в первоочередном порядке поставить все крымские парки и охранные зоны на кадастровый учет для их защиты от мошенников.

Сергей Аксёнов:

«Министру экологии и природных ресурсов Нараеву, министру имущественных и земельных отношений Анюхиной, всем министерствам и ведомствам — охранные зоны, парки, всё, что находится в ведении министерств, немедленно оформить, внести все данные в Росреестр. Это по крайней мере защитит от того, что будут сейчас появляться как из-под земли какие-то решения 2005, 2007, 2010-го годов о выделении земли, стройках и так далее».

Также он акцентировал внимание руководителей минприроды, минкультуры и Госкомитета по охране культурного наследия на необходимости тщательной работы с подведомственными учреждениями и организациями. «Немедленно поставить все на кадастровый учет. Первоочередная задача. Все отставить в сторону — оформить охранные зоны, границы определить», — сказал глава Крыма.

В качестве примера он привел выявленный недавно факт регистрации шести участков в Воронцовском парке, выделенных под частную застройку еще при Украине, когда Алупкинский горсовет «продавал всё подряд — только цены в долларах называли, и ничего чиновников не интересовало». «Чтобы защититься на этом этапе, надо оформить за республикой все знаковые объекты, парковые зоны в муниципалитетах. Хотя бы усложним жизнь этим аферистам, вылезают сегодня со всех щелей и пытаются решениями этими махать, так называемые права собственности отстаивать», — заключил Аксёнов.