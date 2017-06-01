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ПолитикаВласть

Бахчисарайские власти судятся, чтобы не убирать свалку

Картина недели: пляжи курортных городов до сих пор не готовы к приему туристов, а свалки никто не хочет убирать

Крым входит в лето, как обычно, с валом проблем. Больше всего республиканские власти обеспокоены подготовкой пляжей к сезону. Несмотря на озвученные не единожды дедлайны, муниципалитеты так и не успели подготовить всю необходимую документацию по прибрежным территориям. К тому же органы власти оказались не способны организовать бесперебойную работу горячих линий, по которым туристы могут получать информацию.

Пляжи — закрыть!

Несмотря на то что пляжный сезон в Крыму уже стартовал (официально эти даты приходятся в основном на 29 апреля — 15 мая, а ещё в пяти регионах — на 1–5 июня), ни один (!) из тринадцати муниципалитетов, на территории которых находится береговая линия, до сих не представил в Министерство курортов и туризма РК паспорта своих пляжей. И это при том, что они обязаны были сделать это до 25 мая.

Интересно, что в целом по Крыму из 356 пляжей частной и муниципальной форм собственности заключения лабораторной экспертизы получили всего 29 процентов, необходимое для работы заключение Государственной инспекции по маломерным судам — 55 процентов и разрешительные документы от Роспотребнадзора — 12 процентов.

Елена Шевцова, начальник главного контрольного управления Совета министров РК:

«По состоянию на 30 мая не обеспечено заключение в полном объёме договоров на получение санитарной эпидемиологической экспертизы в Алуште, Судаке, Ялте, Феодосии, Керчи и Раздольненском районе. Это связано с тем, что уже неоднократно объявлялись конкурсы, но они признаются несостоявшимися».

В то же время в Судаке нашли свой выход из этой ситуации: стали закреплять пляжи за одним пользователем.

Сергей Аксёнов, глава Республики Крым:

«Во всех муниципалитетах, которые не получили разрешения, просто поставим таблички „Пляж закрыт“, и это значит, что муниципалитет лишится части своих доходов. Если им это не нужно, то что делать? В любом случае в ущерб безопасности ничего происходить не будет!»

Также не обеспечено в полном объёме заключение договоров на проведение водолазных работ и обучение матросов-спасателей в Алуште, Судаке, Керчи и Ялте. Особенно удивляет, что речь идёт о городах, где практически вся экономика региона тесно связана с курортной составляющей.

К слову, в регионах часто не работают и телефоны горячих линий, по которым в летний период отдыхающие могут обращаться за интересующей их справкой, а также высказывать свои предложения либо критические замечания. А если телефоны всё-таки работают, то на другом конце провода далеко не всегда владеют необходимой информацией. В этом на собственном опыте удостоверились сотрудники главного контрольного управления крымского правительства, которые задавали вопросы стандартного набора, а именно: открыт ли уже или когда будет открыт тот или иной пляж, есть ли на пляжную территорию свободный доступ, стоимость предоставляемых услуг и так далее. В итоге по результатам проведённого мониторинга было установлено, что все телефоны работают, а операторы в состоянии ответить на поставленные вопросы только в Симферопольском, Черноморском районах и в Керчи.

В других муниципалитетах ситуация не столь радужная. В Алуште, например, по 32 пляжам из 100 сотрудники Совмина не смогли дозвониться по телефонам горячей линии либо не получили интересующую их информацию. В Евпатории дозвониться нельзя по 34 номерам из 96 имеющихся. В Саках пять из десяти телефонов горячей линии не работает.

Получается, что довольно часто номера горячих линий создаются лишь для галочки и отчётности, а на самом деле туристам они никак не помогают.

Без суда не разберёшься

Ещё одна извечная для Крыма проблема — свалки, которые администрации городов и районов не в состоянии убрать. Ситуация доходит до абсурда: муниципалитеты даже готовы судиться с республиканскими ведомствами, лишь бы не убирать мусор. Такой конфликт разных уровней власти можно наблюдать в Бахчисарае, где город не собирается убирать одну из существующих свалок, несмотря на все предписания по этому поводу от республиканского Министерства экологии и природных ресурсов.

Сама свалка была обнаружена ещё 30 сентября прошлого года, однако администрация города сообщила в ведомство, что на данном земельном участке находятся не отходы, потом местные чиновники сослались на отсутствие финансирования, что якобы и мешает избавиться от мусора. Даже прислали в минприроды смету, сколько на уборку необходимо средств. Однако на этом история не закончилась — в конце концов городская администрация подала в суд на республиканское министерство экологии, собираясь таким образом обжаловать предписание ведомства по ликвидации свалки!

То есть вместо того, чтобы один раз избавиться в городе от мусора, руководство Бахчисарая готово заниматься бесконечной бюрократией и даже судебными процессами.

Интересно, что позиция «отцов города» по этому вопросу простая: они до сих пор уверяют, что на этой территории находится не свалка.

Александр Трянов, глава администрации Бахчисарая:

«Данная свалка, которую выявило минэкологии, является недостроем, который находится там более пятнадцати лет. Это разобранные строительные конструкции. Скажем так, это не совсем та несанкционированная свалка, которую можно ликвидировать, — там есть фундамент, который нужно поднимать, вырывать...»

В администрации подчёркивают, что снос свалки-недостроя обойдётся бюджету в десять миллионов рублей.

Однако в республиканском правительстве такие аргументы считают несостоятельными. Глава Республики Крым поручил администрации города немедленно отозвать судебный иск.

Сергей Аксёнов:

«Что за дурь? Органы государственной власти между собой судятся — больше делать нечего? Чтобы завтра иск был отозван!»

Разбираться на месте в ситуации поручено заместителю председателя Совета министров РК Юрию Гоцанюку, который, собственно, и должен решить судьбу свалки.

Причины всегда найдутся

В Крыму по-прежнему пытаются обеспечить ветеранов жильём, однако, как стало известно во время совещания в правительстве РК с муниципалитетами, не у всех региональных органов власти это получается. В частности, крайним сроком для выполнения этого поручения было определено 1 июня, но в Армянске, Джанкое, Симферополе, Белогорском и Кировском районах так и не смогли подобрать подходящие варианты.

Впрочем, в Белогорском районе это связано с объективными причинами — здесь сам ветеран не может посмотреть предлагаемые ему помещения. В то же время в других регионах просто недобросовестно относятся к этой задаче, ссылаясь на то, что помещения должны быть подобраны непосредственно родственниками ветеранов.

Елена Шевцова:

«Это напоминает историю 2015 года, когда точно так же родственники по полгода искали жильё и в конечном итоге вопрос очень затянулся. А мы помним, что это ветераны, что это возраст...»

Макс КОТОВ
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 432 от 2 июня 2017 года

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Просмотров: 276 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:06

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