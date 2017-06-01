Знай наших!

Молодые ученые КФУ получили грант президента России

В минувший вторник, 30 мая, в Симферополь прибыл зампредставителя президента в ЮФО для того чтобы вручить учёным-крымчанам сертификат на двухмиллионный грант. Новость, безусловно, позитивная. Тем более что это уже третий грант, который получают молодые ученые Крымского федерального университета.

Весомая поддержка

Итак, группа молодых математиков Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского получила грант президента России Владимира Путина. Об этом сообщил ректор КФУ Сергей Донич. Специально для этого на полуостров прибыл заместитель представителя президента в ЮФО Владимир Гурба. Он и вручил сертификат на грант руководителю группы ученых доценту кафедры алгебры и функционального анализа Таврической академии КФУ Федору Стонякину.

Владимир Гурба, заместитель представителя президента России в ЮФО:

«Грант в размере от 1,5 до 2,5 млн рублей, и он дается в рамках поддержки научной деятельности. Но это не основное. Грант позволяет в научном институте использовать широкий спектр лабораторных возможностей. Кроме того, он дает возможность использовать научную базу московских и других вузов. Это не только финансовая поддержка, но и возможность исследовательской деятельности в других вузах в более совершенных лабораторных условиях».

Также Гурба добавил, что на территории ЮФО всего было выиграно 29 грантов в этой научной области.

На шестерых

По словам Федора Стонякина, коллектив молодых исследователей КФУ состоит из шести человек. Студенты, аспиранты и молодые ученые совместно подготовили и опубликовали около 15 научных работ, шесть из которых индексируются в международной реферативной базе Scopus. Несколько работ сданы в редакции серьёзных научных изданий. Идейный вдохновитель этой деятельности — заведующий кафедрой доктор физико-математических наук, профессор Игорь Орлов.

«Недавно наша команда была на очень представительной международной конференции в Санкт-Петербурге, посвященной негладкому анализу. Там были участники из Соединенных Штатов, из стран Европы, из многих регионов России. Там были многие всемирно известные специалисты в данной области науки. Суть этого гранта в том, что с его помощью мы смогли собрать и отправить туда свою команду, отправить туда статьи и там заключить ряд договоренностей о дальнейшем сотрудничестве. Это дает возможность молодым людям из Крыма подобраться к серьезной научной деятельности», — сказал ученый.

И добавил, что по результатам многочисленных командировок, осуществлённых при грантовой поддержке, удалось договориться о сотрудничестве с учёными из Санкт-Петербургского государственного университета, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Российского университета дружбы народов, а также Южного федерального университета.

Ректор КФУ Сергей Донич, в свою очередь, констатировал: «Это уже третий грант, который получают молодые ученые Крымского федерального университета, и второй для Федора Стонякина. Но я считаю, что этого недостаточно. Нужно увеличивать активность в части научных разработок, которые будут носить не только фундаментальный, но в основном прикладной характер. Они должны отвечать социально-экономическим потребностям не только нашего региона, а всей России», — подытожил ректор КФУ.

Кстати

Грант позволяет в научном институте использовать широкий спектр лабораторных возможностей. Кроме того, он дает возможность использовать научную базу московских и других вузов