Куда пойти, куда податься?

Цена бесценного и точка отсчета в истории

Сколько стоят достопримечательности полуострова в 2017 году

На сайте министерства культуры Крыма опубликованы данные о стоимости услуг государственных музеев на текущий год. Согласно этой информации, детям, студентам и пенсионерам в большинстве случаев делают скидки, в некоторых музеях для детей до 16 лет вход свободный. Есть льготы и у многодетных семей.

Экскурсии по Воронцовскому дворцу разделены по экспозициям. Цены на них вполне демократичны — в пределах 50-300 рублей для взрослых. Прокатиться по Алупкинскому парку на электромобиле стоит 800 рублей.

В Массандровском дворце основная экскурсия стоит 300 рублей, можно взять аудиогид.

Осмотреть основную экспозицию Ливадийского дворца стоит 400 рублей, в эту сумму входит экскурсия, право фото- и видеосъёмки, посещение Итальянского дворика.

За вход во дворец-замок «Ласточкино гнездо» берут 200 рублей со взрослых и 100 — с детей, студентов и пенсионеров. Пройти на территорию можно бесплатно, за фото и видео также денег не берут.

Входной билет в Ханский дворец стоит 250 рублей, экскурсионное обслуживание тургрупп — 1000 рублей. Побывать в Соколиной башне стоит 100 рублей. комплексный билет на все выставки — 500 рублей.

Стоимость посещения пещерного города Чуфут-Кале стоит 200 рублей для взрослых. Вдвое меньше цена посещения городов Мангуп-Кале, Эски-Кермен, Качи-Кальон, Тепе-Кермен и Сюйреньской крепости. Экскурсия для групп из 15 человек во всех случаях стоит 1500 рублей. Экскурсионное обслуживание для детей 7-16 лет является обязательным.

Побывать в ялтинском доме Чехова в 2017 году стоит 200 рублей, осмотреть гурзуфские владения — 100 рублей. Прогулка по музею Пушкина в Гурзуфе обойдётся в 100 рублей, за эти деньги разрешают снимать фото и видео. В коктебельском музее Волошина билет для взрослых — 150 рублей, в феодосийском музее Цветаевых — 50 рублей, в доме-музее Грина — 40 рублей, в доме-музее Паустовского — также 40 рублей.

Входная плата в подземный музей «Аджимушкай» стоит 300 рублей, спецгруппа с переводчиком заплатит по 400 рублей с человека. Прогулка по крепости «Керчь» также стоит 300 рублей. Билеты в Симферопольский художественный музей стоят от 75 до 300 рублей, в Центральный музей Тавриды — от 40 до 300 рублей, в Крымский этнографический музей — от 50 до 200 рублей. Экскурсионное обслуживание — по отдельному тарифу.

Самостоятельный осмотр Судакской крепости стоит 150 рублей, при этом для жителей Судакского региона делают 50-процентную скидку. Экскурсионное обслуживание стоит 50 рублей (судакчанам также положена скидка).

Какие мероприятия ждут симферопольцев на День города

В этом году, в воскресенье, 4 июня Симферополю исполнится 233 года. По этому поводу горожан ждет около 50 мероприятий, которые пройдут на разных площадках города: спортивные соревнования, концерты, различные выставки и ярмарки, поучительные мастер-классы и интересные конкурсы. При этом, самыми насыщенными будут выходные дни, 3 и 4 июня.

Так, 3 июня с 10.00 будут работать выставки и мастер-классы на территории Детского парка. В 12 часов там же состоится концерт, посвященный дню города Симферополя. А в 14.00 стартуют городские соревнования по авиамодельному спорту. В парке им. Тренева в этот же день с 11.00 до 16.00 организуют мастер-класс для детей и молодежи по рисованию и графике «Город глазами детей». С 11.00 в парке им. Гагарина пройдет фестиваль летающих тарелок, а также спортивное мероприятие «Экстрим — канаты «Активация». Начиная с 10.00 и до 21.30 на площади Ленина будет проходить концертная программа. Помимо этого, в других районах города также будут организованы развлекательные мероприятия для горожан.

На следующий день, 4 июня, в 11.00 стартуют гонки на каяках по реке Салгир, пройдет чемпионат по уличному баскетболу (ул. Горького) и День открытых дверей в Музее истории города Симферополя (с 10.00 до 18.00).

В воскресенье также состоится праздничное шествие и гала-концерт с участием группы «Ю-Питер», основанной лидером коллектива «Наутилус Помпилиус» Вячеславом Бутусовым и гитаристом группы «Кино» Юрием Каспаряном.

Кроме того, симферопольцев и гостей ждет выступление Родиона Газманова и ряда других известных творческих коллективов.

Традиционно завершит праздничные мероприятия салют.