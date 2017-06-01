Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Подвиг чекиста
Шесть бед шести автостанций
Симферополь. Реконструкция
Говорят, что... домашние библиотеки стал ...
Раскатали ГУПы
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумПотребитель

Куда пойти, куда податься?

Цена бесценного и точка отсчета в истории

Сколько стоят достопримечательности полуострова в 2017 году

На сайте министерства культуры Крыма опубликованы данные о стоимости услуг государственных музеев на текущий год. Согласно этой информации, детям, студентам и пенсионерам в большинстве случаев делают скидки, в некоторых музеях для детей до 16 лет вход свободный. Есть льготы и у многодетных семей.

Экскурсии по Воронцовскому дворцу разделены по экспозициям. Цены на них вполне демократичны — в пределах 50-300 рублей для взрослых. Прокатиться по Алупкинскому парку на электромобиле стоит 800 рублей.

В Массандровском дворце основная экскурсия стоит 300 рублей, можно взять аудиогид.

Осмотреть основную экспозицию Ливадийского дворца стоит 400 рублей, в эту сумму входит экскурсия, право фото- и видеосъёмки, посещение Итальянского дворика.

За вход во дворец-замок «Ласточкино гнездо» берут 200 рублей со взрослых и 100 — с детей, студентов и пенсионеров. Пройти на территорию можно бесплатно, за фото и видео также денег не берут.

Входной билет в Ханский дворец стоит 250 рублей, экскурсионное обслуживание тургрупп — 1000 рублей. Побывать в Соколиной башне стоит 100 рублей. комплексный билет на все выставки — 500 рублей.

Стоимость посещения пещерного города Чуфут-Кале стоит 200 рублей для взрослых. Вдвое меньше цена посещения городов Мангуп-Кале, Эски-Кермен, Качи-Кальон, Тепе-Кермен и Сюйреньской крепости. Экскурсия для групп из 15 человек во всех случаях стоит 1500 рублей. Экскурсионное обслуживание для детей 7-16 лет является обязательным.

Побывать в ялтинском доме Чехова в 2017 году стоит 200 рублей, осмотреть гурзуфские владения — 100 рублей. Прогулка по музею Пушкина в Гурзуфе обойдётся в 100 рублей, за эти деньги разрешают снимать фото и видео. В коктебельском музее Волошина билет для взрослых — 150 рублей, в феодосийском музее Цветаевых — 50 рублей, в доме-музее Грина — 40 рублей, в доме-музее Паустовского — также 40 рублей.

Входная плата в подземный музей «Аджимушкай» стоит 300 рублей, спецгруппа с переводчиком заплатит по 400 рублей с человека. Прогулка по крепости «Керчь» также стоит 300 рублей. Билеты в Симферопольский художественный музей стоят от 75 до 300 рублей, в Центральный музей Тавриды — от 40 до 300 рублей, в Крымский этнографический музей — от 50 до 200 рублей. Экскурсионное обслуживание — по отдельному тарифу.

Самостоятельный осмотр Судакской крепости стоит 150 рублей, при этом для жителей Судакского региона делают 50-процентную скидку. Экскурсионное обслуживание стоит 50 рублей (судакчанам также положена скидка).

Какие мероприятия ждут симферопольцев на День города

В этом году, в воскресенье, 4 июня Симферополю исполнится 233 года. По этому поводу горожан ждет около 50 мероприятий, которые пройдут на разных площадках города: спортивные соревнования, концерты, различные выставки и ярмарки, поучительные мастер-классы и интересные конкурсы. При этом, самыми насыщенными будут выходные дни, 3 и 4 июня.

Так, 3 июня с 10.00 будут работать выставки и мастер-классы на территории Детского парка. В 12 часов там же состоится концерт, посвященный дню города Симферополя. А в 14.00 стартуют городские соревнования по авиамодельному спорту. В парке им. Тренева в этот же день с 11.00 до 16.00 организуют мастер-класс для детей и молодежи по рисованию и графике «Город глазами детей». С 11.00 в парке им. Гагарина пройдет фестиваль летающих тарелок, а также спортивное мероприятие «Экстрим — канаты «Активация». Начиная с 10.00 и до 21.30 на площади Ленина будет проходить концертная программа. Помимо этого, в других районах города также будут организованы развлекательные мероприятия для горожан.

На следующий день, 4 июня, в 11.00 стартуют гонки на каяках по реке Салгир, пройдет чемпионат по уличному баскетболу (ул. Горького) и День открытых дверей в Музее истории города Симферополя (с 10.00 до 18.00).

В воскресенье также состоится праздничное шествие и гала-концерт с участием группы «Ю-Питер», основанной лидером коллектива «Наутилус Помпилиус» Вячеславом Бутусовым и гитаристом группы «Кино» Юрием Каспаряном.

Кроме того, симферопольцев и гостей ждет выступление Родиона Газманова и ряда других известных творческих коллективов.

Традиционно завершит праздничные мероприятия салют.

Евгения ПРИЙМАК
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 432 от 2 июня 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 154 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:10

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Июнь 2017 (9)
Май 2017 (88)
Апрель 2017 (92)
Март 2017 (92)
Февраль 2017 (81)
Январь 2017 (68)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru