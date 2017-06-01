Неприветливые воды

Как покоряли Чёрное море и кому оно покорялось

Можно предположить, что покорение водных пространств и, в частности, моря, которое мы называем Чёрным, происходило уже в самом начале развития цивилизации. Здесь можно вспомнить, к примеру, гипотезу о походе в XV веке до нашей эры финикийцев из Средиземного в Чёрное море. По мнению исследователей, финикийцы могли передвигаться на больших лодках, конструктивно схожих с судами египтян того же времени. А по утверждению античного историка Киесия, царь Дарий, правивший в 522–486 годах до нашей эры, послал к берегам Крыма — в Скифию — флотилию из 50-вёсельных кораблей для захвата рабов...

Зловещие тавры

Следы самого древнего плавсредства, бороздившего Черноморский бассейн, были найдены в 1975 году возле болгарского мыса Калиакра: каменный якорь, идентифицированный учёными как изделие критских мастеров. Возраст якоря — 3,5 тысячи лет. В то время для морских походов, которые происходили вдоль береговой полосы, от мыса к мысу — так называемого каботажного плавания — использовались преимущественно суда того типа, который сегодня классифицируется как баркасы и обыкновенные лодки.

В те же времена на Крымском полуострове обитал народ, который античные греки называли таврами. Тавры, в числе прочего, были знамениты своими пиратскими флотилиями, состоявшими из сделанных без применения металлических деталей небольших, маневренных вёсельных лодок, с командой в 20–30 человек.

Сохранилась информация греческих средневековых историков Никифора Григори и Георгия Пахимера о том, что наиболее опасными пиратами древности считалось племя зихи. А в античности было известно, что в основном пираты промышляли в районе от мыса Херсонес до мыса Сарыч, их главная база находилась в Балаклавской бухте. Также есть мнение, что крупным пиратским портом были окрестности современного Судака. Всех взятых в плен моряков тавры приносили в жертву своей богине Деве. И наибольший урон кораблей в Чёрном море греки имели именно от действий тавров.

Впрочем, постепенно, с развитием процесса причерноморской колонизации, количество греческих кораблей вблизи берегов Крыма увеличивалось и привело к доминированию их в здешних водах и прекращению массового пиратства.

Но оставалась опасность, которую нельзя было победить силой, — шторма, скалы и мели, которые становились виновниками гибели многих кораблей. Главными судоходными маршрутами возле Крымского полуострова тогда являлись переходы: Калос Лимен (район современного Черноморского) — Херсонес (Севастополь) — Партений (Партенит) — Феодосия — Пантикапей (Керчь). И на этих маршрутах чаще всего гибли античные корабли и их команды. Соответственно, грузы, находившиеся на борту, становились добычей Понта — Чёрного моря.

Первый клад

Сегодня практически каждый предмет той эпохи, извлечённый из глубины, — драгоценность, которая становится предметом тщательного изучения учёными, либо весьма дорогостоящим товаром на чёрном рынке, если находка была сделана так называемыми чёрными дайверами.

Первое научное открытие остатков античного корабля в Чёрном море было совершено только в 1964–1965 годах в районе озера Донузлав. Тогда был найден предположительно торговый корабль Гераклеи Понтийской. Он и теперь там, на дне, лежит на глубине четырёх-пяти метров, на расстоянии 150 метров от берега. Вероятной причиной гибели исследователи считают навигационную ошибку (попадание на мель во время подхода к берегу в условиях сильного шторма). Древнейшими же кораблями, найденными у побережья Крыма, являются четыре древнегреческих корабля VI века до нашей эры, найденные в акватории Гурзуфа и мыса Плака (район Алушты), на глубине от трёх до двадцати метров.

А древнейшим, документально зафиксированным кладом, который оказался в Чёрном море, является сокровище IV века до нашей эры, упоминаемое в одном из письменных свидетельств древнегреческого политика Демосфена. Демосфен говорит о гибели корабля, который шёл из Пантикапея (современная Керчь) в Феодосию с грузом солёной рыбы и вина. Но главной ценностью на борту была «весьма значительная сумма денег», утонувшая во время шторма вместе с кораблём и его командой. Причём этот корабль исследователями до сих пор не найден.