Минус «Куб»

Площадь Куйбышева снова обещают очистить

Многосерийная история со сносом торгового центра «Куб» в Симферополе получила своё продолжение. Администрация города снова заговорила о демонтаже скандального объекта на Куйбышевской площади.

А «каланча» стоит

Ликвидация торгового центра «Куб» в крымской столице то и дело возникает в повестке дня местных чиновников, однако по сегодняшний день дальше разговоров дело не идёт. «Крымский ТелеграфЪ» также не единожды рассказывал о скандальном строении, неожиданно для симферопольцев выросшем посреди рыночной площади (см. «Парад самостроев», № 317 от 20 февраля 2015 года, «Самострои: парад продолжается», № 369 от 4 марта 2016 года).

По информации городской администрации, изначально было согласовано всего три этажа торгового центра «Куб» вместо появившихся пяти. К тому же горожане сразу отметили, что и внешний облик ТЦ мало вписывается в городской ландшафт — здание вряд ли можно отнести к архитектурно выдержанным объектам.

В феврале 2015 года вопрос о его демонтаже был поднят в крымском правительстве. Собственно, тему сноса «Куба» поднял непосредственно премьер-министр республики.

«На таком пятачке — это вообще идиотизм полный! — в частности, эмоционально отметил Сергей Аксёнов. — Это позор такой, что даже говорить не хочу. Надо найти возможность, процессуальные нормы вместе с прокуратурой изыскать, чтобы эту каланчу товарищи перенесли в другое место».

С этого времени прошло уже более двух лет, однако «каланча» осталась на своём месте и продолжает функционировать.

Естественно, что такой вопрос журналисты не могли оставить без внимания и периодически интересовались у руководства столицы о судьбе одиозного ТЦ. Между тем весной прошлого года в пресс-службе симферопольской администрации уточнили, что ситуация с объектом так быстро разрешиться не может, так как «до сих пор идут судебные разбирательства».

Очевидно, что новый всплеск общественного интереса к торговому центру возник после того как была очищена площадь перед Центральным рынком. Этих мероприятий симферопольцы также ждали не один год и уже порядком устали от обещаний городской власти, никак в реальности не реализуемых.

Новый виток обещаний

И вот городская администрация в очередной раз заявляет о том, что наведёт порядок на площади Куйбышева. В частности, руководство столицы пообещало очистить территорию от стихийного рынка и всё-таки снести торговый центр.

«Там есть „якорное“ сооружение — „Куб“, по которому идут суды, есть ряды, которые создают небезопасную обстановку с точки зрения антитеррора, — сообщил в прямом эфире на радио сити-менеджер Геннадий Бахарев. — Всё это будем сносить. Не буду называть даты, но это дело времени».

Сроки снова не озвучиваются, а это означает, что процесс демонтажа «стекляшки» может растянуться не на месяцы, а на годы.

К слову, уже сообщалось, что место снесённого центра городская власть обещала озеленить и обустроить здесь пространство для отдыха.

Другое мнение

Но у собственников здания совсем иное мнение по этому поводу. Здесь считают, что все необходимые документы в порядке и торговый центр размещён на вполне законных основаниях.

«У нас есть договор на право временного пользования землёй сроком на 25 лет, датированный 1996 годом, градостроительные условия ограничения мы получили в 2012 году, а свидетельство о праве собственности на здание у нас с 21 октября 2013 года, — рассказывает директор ООО „Плаком“ (предприятие, владеющее торговым центром) Ирина Ашкинази. — Однако если право собственности мы получили до вхождения Крыма в Россию, то декларацию, датированную 31 декабря 2014 года, инспекция ГАСК нам выдала в январе 2015 года. Однако в феврале они прислали письмо, что якобы в тот же день, то есть 31 декабря, отменили выданный нам документ, сославшись на выявленные в нём недостоверные данные. Получается, что её отменили задним числом. Мы подали иск в суд по этому поводу, но инспекция выиграла крымские инстанции, тогда мы подали иск в кассационный суд в Калуге. И уже кассацию в марте 2016 года выиграли мы, то есть суд отменил приказ инспекции. Таким образом наша декларация является действительной. Инспекция снова подаёт иск в Верховный суд, который также принимает нашу сторону».

Однако, несмотря на решение Верховного суда, инспекция ГАСК снова отменяет декларацию, выданную «Плакому». И предприятие снова выигрывает дело как в арбитражном, так и в апелляционном суде в Севастополе.

«Это означает, что никаких законных оснований снести наше здание у администрации города просто нет», — подчёркивает Ирина Ашкинази.

Помимо этого, сейчас идут и другие судебные разбирательства, касающиеся здания ТЦ, одно из которых длится уже более двух лет. «Сейчас в судах у нас находится примерно 14–15 различных исков, — добавляет директор предприятия. — Мы обжалуем действия всех структур, которые приходили и незаконно нас проверяли».

В частности она уточнила, что за годы судебных разбирательств на территории центра прошло почти 25 проверок различных инстанций.

«Мы готовы на редизайн»

Одна из главных претензий администрации города относительно торгового центра касается внешнего вида здания. Интересно, что даже директора предприятия архитектура «Куба» не радует. Однако Ирина Ашкинази уверяет, что ответственность именно за такое фасадное решение лежит не на предприятии.

«Нам, честно говоря, такой внешний вид здания не нравился с самого начала, — говорит она. — Просто нам очень долго не согласовывали именно архитектурный проект. Мы предлагали огромное количество разных проектов, мы хотели сделать совершенно иной стиль, но главный архитектор города почему-то не согласовал те варианты, в итоге согласились именно на этот проект».

По словам директора «Плакома», в апреле 2015 года, когда поднялся ажиотаж вокруг здания, предприятие направило в администрацию города на имя Эрнста Мавлютова, который на тот момент являлся главным архитектором Симферополя, свои предложения по изменению внешнего вида ТЦ. Предприятие готово было все исправить, а также облагородить площадь перед зданием, но консенсуса с архитектором не достигло.

Очевидно, что на этом история противостояния городской администрации и ООО «Плаком» не заканчивается. В любом случае окончательное решение по этому поводу должно приниматься лишь в судебном порядке.