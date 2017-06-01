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Закручивают гайки с интересом

Запад по-прежнему активно наблюдает за происходящим в Крыму, но от санкций не отказывается

На этой неделе зарубежные СМИ обратили внимание на очень многие аспекты жизни полуострова — и исторические, и кулинарные, и азартные, и, конечно, политические. Причём политика, увы, играет в нынешнем раскладе роль ложки дёгтя в бочке мёда...

Самый чебуречный чебурек

Самый большой в мире чебурек весом 100 килограммов пожарили в Крыму, его длина — 2,5 метра, ширина — 1,4 метра. Чебурек приготовлен по традиционному крымскотатарскому рецепту специально к национальному празднику Хыдырлез. Кулинарный рекорд принадлежит сакским поварам. Всего созданием огромного чебурека занимались 18 человек. Стоимость его составила 180 тысяч рублей. Вес — около 100 килограммов. Мяса было использовано около 14 килограммов и полтора мешка муки. Отведать рекордный чебурек на празднике мог каждый желающий.

Письма великой княгини

В Великобритании на аукционе появились очень ценные и редкие предметы — письма сестры последнего русского царя Николая II, великой княгини Ольги Александровны. Письма Ольги Александровны к сестре Ксении, находившейся тогда в Крыму, были написаны в 1919 году. Они дают уникальную возможность «заглянуть в опасное существование Романовых», последней российской царской семьи. Письма были написаны в основном на английском языке. В частности, Ольга писала: «Это жизнь в ожидании, неопределенности и ужасы будут продолжаться по крайней мере год или два. Я почти ненавижу союзников. Одни слова и никаких действий. Нет ничего, что может помочь нам...»

Коллекция писем принадлежала внуку великой княгини Ольги, который и решил продать семейные реликвии. Эксперты прогнозируют, что уникальные письма могут уйти с молотка за 100 тысяч долларов.

G7 усилит санкции

Закручивание гаек для Крыма, похоже, продолжается. Страны G7 готовы усилить санкции против России, говорится в итоговом коммюнике саммита организации, который завершился в Италии. При этом страны Запада продолжают считать, что именно России принадлежит решающая роль в урегулировании конфликта на Юго-Востоке Украины. Вместе с тем у стран ЕС и США остаются рычаги давления на Киев, хотя они не так существенны по сравнению с рычагами давления, которыми обладает Москва. При этом лидеры G7, говоря о присоединении Крыма к России, поддержали продолжение политики непризнания полуострова частью РФ.

Казино будет?

Администрация российской фирмы «Шамбала» заявила, что готова вложить деньги в игорный комплекс на территории Крыма. При этом генеральный директор «Шамбалы» Максим Смоленцев сказал, что игорная зона в Крыму рассчитана на туристов. Правда, компания обратила внимание на то, что реализации такого проекта мешает отсутствие законодательной базы и открытых условий контрактов. В последнее время крымские власти заявляли, что некий российский инвестор изъявил желание вложить в крымскую игорную зону восемь миллиардов. Компания при этом не называлась, хотя утверждалось, что контракт с ней уже подписан. Вероятно, речь шла именно о «Шамбале».

Александр СКОПОВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 432 от 2 июня 2017 года

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Просмотров: 181 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:25

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