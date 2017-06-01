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Кто возместит ущерб?

Когда виновник ДТП не вписан в полис ОСАГО

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем, что делать, когда виновник ДТП не вписан в полис ОСАГО. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Права и обязанности

ОСАГО — это обязательное страхование автогражданской ответственности. Приобретая полис, вы заключаете договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств — договор страхования, по которому страховщик (страховая компания) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их жизни, здоровью или имуществу (осуществить страховое возмещение в форме страховой выплаты или путем организации и (или) оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

Согласно п. 1 ст. 4 ФЗ № 40 от 25.04.2002, владельцы транспортных средств обязаны на условиях и в порядке, которые установлены Федеральным законом и в соответствии с ним, страховать риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств.

Как известно, заключить договор ОСАГО (приобрести полис) можно как в отношении конкретных лиц, которые будут иметь право управления транспортным средством, так и в отношении неограниченного круга лиц, в народе — «общая страховка». Данная норма закреплена в п. 2 ст. 15 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

В первом случае будет считаться, что застрахована ответственность каждого водителя, который вписан в полис. Если полис ОСАГО оформлен в отношении неограниченного круга лиц, допущенных к управлению автомобилем, то любой водитель может управлять автомобилем на законных основаниях и его ответственность будет застрахована.

Цена вопроса

Если полис оформлен на ограниченное количество водителей, а виновник ДТП в этот список не входит, причинение вреда все равно является страховым случаем по договору ОСАГО.

Потерпевшему необходимо обратиться за возмещением вреда в страховую компанию, а не к виновнику ДТП. Согласно п. 2 ст. 6 ФЗ № 40 от 25.04.2002, страховая компания не вправе отказать потерпевшему в возмещении вреда по договору ОСАГО на том основании, что виновник ДТП не вписан в полис ОСАГО.

Страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия договора обязательного страхования) обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, составляет:

а) в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, 500 тысяч рублей;

б) в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего, 400 тысяч рублей;

То есть, если ущерб, причиненный транспортному средству потерпевшего, превышает сумму 400 тысяч руб. или вред, причиненный здоровью потерпевшего, превышает сумму 500 тысяч руб., то указанные суммы возмещаются страховой компанией, а оставшаяся сумма ущерба должна быть возмещена виновником ДТП. Все, что свыше, уже взыскивается напрямую с виновника ДТП — либо в добровольном, либо в судебном порядке. В свою очередь, страховая компания, выплатившая ущерб потерпевшему, имеет право взыскать и, как правило, взыскивает с виновника ДТП, который «не вписан» в полис ОСАГО, сумму выплаченного потерпевшему ущерба. Это закреплено в п. 1 ст. 14 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ: К страховщику, осуществившему страховое возмещение, переходит право требования потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере осуществленного потерпевшему страхового возмещения, если: указанное лицо не включено в договор обязательного страхования в качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством (при заключении договора обязательного страхования с условием использования транспортного средства только указанными в договоре обязательного страхования водителями).

Аналогичная ситуация будет и с просроченным полисом ОСАГО — к страховщику, осуществившему страховое возмещение, перейдет право требования потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере осуществленного потерпевшему страхового возмещения, если страховой случай наступил при использовании указанным лицом транспортного средства в период, не предусмотренный договором обязательного страхования (при заключении договора обязательного страхования с условием использования транспортного средства в период, предусмотренный договором обязательного страхования).

 

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 213-26-55.

Артём Шабанов
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 432 от 2 июня 2017 года

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Просмотров: 109 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:10

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