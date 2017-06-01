Рождённый обстоятельствами

За 233 года своей жизни Симферополь пережил немало взлетов и падений

Согласно протоколу

В молодой крымской столице Екатерина пробыла недолго. Ни больше ни меньше, чем того требовал протокол. Императрица помолилась в малюсенькой местной церквушке на границе Ак-Мечети и нового Симферополя, снизошла до обеда в незатейливом домике с незатейливой местной элитой, продемонстрировала свое участие в развитии города, публично посадив три тутовых дерева, одарила местное правление чернильницей и собственным портретом кисти Левицкого («чтобы помнили, кому обязаны»). И на этом с легким сердцем отправилась дальше.

В прошлом номере «Крымский ТелеграфЪ» писал о том, какую путаницу в умах историков вызывают попытки определить местонахождение столичного путевого дворца Екатерины. Но дальше — больше. Попытки последовать за императрицей далее стали источником настоящего мифотворчества. Так, любознательный турист, поинтересовавшись, где тут у вас молилась высочайшая особа, почти со стопроцентной вероятностью будет отправлен по адресу улица Петропавловская (Октябрьская), 8, в храм Святых Равноапостольных Константина и Елены. Увы, но здесь императрица не бывала. Хотя, и это уже правда, молилась именно в церкви во имя указанных выше святых. Просто то здание до наших дней не сохранилось. Одноименную церковь возродили много позже в бывшей домовой церкви Поповых.

На вопрос же, где находятся или находились три шелковицы, посаженные высочайшей рукой, большинство краеведов отвечают с хитрой иезуитской простотой: неподалеку от путевого дворца. И благодаря столь «точному» ответу мы возвращаемся туда, откуда пришли, — на распутье...

Духовность и модные тенденции

Возможно, нет смысла и дальше спорить о точных координатах основных вех пребывания Екатерины в крымской столице, если только не собираешься на этом построить научную диссертацию и застолбить себе место под солнцем очередным подлинным или псевдооткрытием. Гораздо важнее отдавать себе отчёт в том, насколько важные последствия имели телодвижения императрицы в новорожденном городе, а также ее впечатления от увиденного.

К примеру, миниатюрные размеры и бедность местной церкви вызвали у Екатерины едва ли не шок. Она как умный человек понимала, что православие — один из столпов, на которые опирается российская монархия. Переделав известную фразу, можно утверждать: жажда власти — ничто, ее имидж — все. А тут такое... Это была явная идеолого-стратегическая недоработка светлейшего князя Потемкина. Потому пришлось ему получать... распоряжения. Екатерина изволила выразить князю Потемкину свою волю о построении первого в Крыму соборного храма, для которого пожертвовала утварь, доставленную в Симферополь, правда, не сразу, а через семь лет.

Но не только о духовном преображении полуострова думала императрица. Она невольно ввела своеобразную экомоду. Да, речь опять о тех трех шелковицах. Именно с легкой руки Екатерины властипредержащие стали собственноручно озеленять Симферополь — сажать деревья на глазах толпы местных обывателей.

Говорят также, что кратковременное пребывание в Симферополе Николая II с супругой весной 1912 года стало своеобразной реконструкцией давнего Екатерининского визита, мол, самодержец использовал ту же схему «светское мероприятие — культовое сооружение — посадка зеленых насаждений» (порядок произвольный).

Итак, 25 апреля Николай II с супругой и сопровождающими их лицам заехал в Симферополь по пути в Ливадию. Внезапно проявившийся у Николая Александровича интерес к нашему городу историки объясняют тем, что на городской окраине находились казармы Крымского конного полка. Этот самый полк носил имя Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны, а Николай II числился в его списках.

Подобно Екатерине, Николай в Симферополе не засиживался. Непосредственно в день приезда, не теряя зря времени, после ряда официальных приемов император отправился на освящение мечети в Царской Роще, которую назвали Валиде-Шериф («Мать народов»), а Александра Федоровна посадила при входе в Рощу уже ставшую традиционной для царских особ шелковицу.

Эту самую шелковицу краеведы искали по городу с не меньшим рвением, чем три Екатерининские, но с гораздо большим успехом, видимо, потому, что от визита Николая нас отделяет куда меньше времени. По одному из предположений, шелковица Александры Федоровны растет почти на углу улиц Калинина и Крейзера. Вход в Царскую Рощу был слева от дерева, на его месте сейчас трансформаторная будка.

Сыновняя месть

Но до Николая II Симферополю еще надо было дожить. А эта задача была не такой уж легкой, если принять во внимание, что после Екатерины российский престол унаследовал ее сын Павел, крайне негативно относившийся ко всем материнским начинаниям.

«С первой минуты его восшествия на престол Павел обнаружил яростную ненависть и презрение к памяти своей матери, он спешил опрокинуть все, что она успела сделать», — свидетельствовала княгиня Дашкова.

Для Крыма и его столицы разногласия ближайших родственников имели катастрофические последствия, словно стрелки часов перевели назад, словно наступила другая реальность...

При Павле Крым из губернии стал округом Новороссийского наместничества. Симферополь исчез с карт, снова превратившись в Ак-Мечеть. Дворец, дом губернатора, присутственные места отдали под казармы. Из татарской бани сделали острог. Уменьшился и подвоз продовольствия. Люди стали покидать едва обжитый город. Так, по словам академика П. С. Палласа, «остановилось благосостояние зарождающегося города».