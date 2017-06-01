Геннадий Самохин: Мы насчитали по России уже около четырех тысяч пещер

Председатель Российского союза спелеологов, получивший из рук Владимира Путина грант на составление кадастра пещер страны, рассказал «Крымский ТелеграфЪ» о последних экспедициях в Чечню, Дагестан и Карелию, о том, как сохранить крымские пещеры, и с какими целями государство тратит миллионы рублей на исследование подземелья.

На новых рубежах

— Недавно вы стали председателем Российского союза спелеологов, но это ведь новая организация. Для чего она создана и почему раньше в России не было такого союза?

— В России сотни спелеоклубов, и они были вполне самодостаточны. Если на Украине было 60–100 активных членов украинской ассоциации, то в России каждый спелеоклуб насчитывает по 100 человек. Не было необходимости, зачем нужна надструктура? Но назревала необходимость общения с государством для решения проблем посещения особо охраняемых территорий, заповедных пещер, нужно было взаимодействие с Министерством спорта по проведению соревнований. Просто нужна была всероссийская организация. Когда чиновнику представляется Союз, а не клуб «Солнышко», это более авторитетно. Меня выбрали предварительно исполняющим обязанности. В ноябре в городе Сатка Челябинской области мы провели учредительное собрание РСС вдевятером, а сейчас нас уже около 400 человек. Теперь мы хотим провести всеобщее собрание в Екатеринбурге, выбрать совет и окончательно — председателя.

— Когда мы встречались с вами в последний раз, вы приступили к работе по составлению перечня всех пещер России. На каком этапе эта работа?

— Кадастр пещер России в этом году заканчиваем. Сайт получился грамотный, включает около четырех тысяч пещер, но это не все, конечно, еще много будем добавлять и будет примерно 10 тысяч, я думаю. Вся информация поступает на этот сайт как по естественным подземным полостям, так и по искусственным: кадастровый номер, название, длина, глубина, объем, описание, история исследования, топосъемка, транспортная доступность, координаты и так далее. Оказалось, естественные пещеры в кадастре в 45 регионах и очень много на Урале, в Забайкалье, в Сибири, каждые выходные наши коллеги открывают по 10–15 пещер.

— Какова основная цель этой работы для заказчика? Ведь если государство выделяет пять миллионов рублей на исследование и систематизацию пещер, наверное, это государству зачем-то нужно?

— Вопрос очень сложный. Я до конца не понимаю. Но есть такая тенденция. В 1958 году Министерство обороны СССР заказало Институту минеральных ресурсов сделать исследование пещер Крыма с целью их использования военным ведомством. В рассекреченных теперь отчетах можно обнаружить такие выводы: данная пещера пригодна для ракетных шахт или для госпиталя, а вот эта — для типографии. Или не пригодна. Впрочем, еще в 1944 году, во время войны, был создан отряд особого назначения, который изучал пещеры в военных целях. Я не знаю, для чего сейчас это нужно, но мы же понимаем, что президент РГО — Сергей Шойгу, и мы знаем, какая у него официальная должность, он министр обороны. Кроме того, это инициативный проект, не мы подавали грант, а нам спустили эту заявку сверху: мол, не хотели бы вы сделать? Мне когда позвонили и спросили: «Можете прилететь в Питер?», я ответил: «А вы это оплачиваете?» — «Нет». — «А можно отказаться?» — «Лучше не отказываться».

Удивительно, что когда я прилетел в Москву по делам РГО встретиться с директором департамента регионального развития, мне сообщили, что Шойгу поручил заключить договор между Российским союзом спелеологов и РГО. И меня спрашивают, что я, мол, знаю о пещерах? Никто еще не знал, что я к спелеологии имею отношение! И так совпало, что именно я был одним из инициаторов создания РСС.

— Сергей Шойгу также поручил создать сеть спелеотуристических маршрутов на территории России...

— Да, меня попросили предоставить отчет. И мы его сделали. В нем пояснили, что есть три категории пещер: туристические (а-ля Красная, Мраморная), куда приезжаешь на автобусе и ходишь по бетонным дорожкам, вторая — это пещеры, куда ходят люди за деньги, но не оборудованные (вроде нашей Холодной), куда спускаются на альпинистском снаряжении, и третья — это пещеры для спелеологов-спортсменов, предполагающие первопрохождения. Мы прикинули, что пять миллионов человек за год в России посещают туристические, до пяти тысяч — вторую категорию, и третью — максимум тысяча. Это несоразмерные цифры, и надо делать акцент на популяризации туристических пещер. Приведу пример успеха в этой сфере. Меня пригласили как эксперта в Карелию. Там есть очень интересный объект — карьер по добыче мрамора, из которого строили Исаакиевский собор. В карьере есть штольни, небольшие выработки, залы. Там добывали материал для облицовки. Они сделали рекламу, подсветку штолен, провели тропу до карьера. Меня пригласили посмотреть, насколько штольни безопасны. Объект только запустили, и уже 300 тысяч человек в год посещаемость, и это — в депрессивном регионе, на северо-западе Ладожского озера. Теперь это центр притяжения — Петрозаводск, Санкт-Петербург туда едет, стали расти как грибы гостиницы, кафешки и т. д. Из ничего люди сделали конфетку. Вот такой спелеообъект.

Туризм, оборонка?..

— В Крыму какие пещеры можно сделать туристическими?

— Пока таких планов нет. Отлично работают Мраморная, Эмине-Баир-Хосар. Что касается Красной пещеры, она очень потенциальна в этом плане. Еще в 70-е годы должны были прорубить тоннель с полян вглубь массива, сделать тоннель, как в Афоне, в Абхазии, чтобы доставлять туристов на паровозике. Если бы это сделали, было бы очень востребовано. Идет трасса Симферополь — Ялта, куда еще центральнее? С гостиницами, со всем. А ведь 40–45 % бюджета Абхазии дает Афонская пещера. В пещере Скельской мы проводили исследование. Сейчас там народ толкается, маршрут туда и тут же идешь обратно. Мы сделали детальную топосъемку, предложили сделать маршрут кольцевой, посещаемость чтобы в пять раз стала больше. Можно было бы сделать. Есть пещеры на Ай-Петри Трехглазка, Геническая, Ялтинская. Они, к сожалению, не в очень хорошем экологическом состоянии.

— Вы все-таки за то, чтобы не сохранять пещеры в первозданном виде, а оборудовать для туристов?

— Я за то, чтобы их сохранить. Но доступные для туристов пещеры все равно посещают несанкционированно, пачкают, ломают сталактиты, и если такие пещеры уже известны, то самый эффективный способ их сохранить — поставить охрану и сделать экскурсионными.

— Для чего еще пещеры могут быть полезны, кроме оборонки?

— Карбонатные породы связаны с полостями, которые могут быть заполнены свинцово-цинковыми породами, то есть полиметаллами. Может попадаться и серебро. В Турции огромные месторождения полиметаллов. 45 % запасов нефти находится в глубоких коллекторах, в пещерах. В Техасе я был в музее нефти, и нам показывали, когда бурили скважину, из нее вылетали сталактиты и сталагмиты вместе с нефтью. В Крыму нефть тоже в карбонатных коллекторах. Это такая складочка, сложенная из известняков, ловушка для нефти и газа, в верхней части газ, в нижней нефть. Знания, как образовались эти гипогенные купольные пещеры, помогут в изучении таких же коллекторов, которые находятся на больших глубинах и в которых может быть нефть.

— То есть это практически может помочь в развитии нефтехимии...

— Да, может помочь в развитии нефтяной промышленности.

У них нет чёрных копателей

— Как прошла ваша последняя экспедиция на Кавказ и какие цели вы ставили?

— Идея какая была. В Крыму есть главная гряда — внутренняя и внешняя. Точно такая же структура есть на Кавказе.

— А это не один древний хребет?

— Да, один, который тянется аж до Махачкалы. Только там есть Главный кавказский хребет. А главный крымский хребет, который в научной литературе называется Понтида, ушел под уровень моря. От него остались только воспоминания, которые можно отследить в гальке на Демерджи. В литературе практически ничего об этом нет. На Кавказе было много войн, и поэтому никто не исследовал толком. Мы решили съездить в Дагестан и Чечню. Назвали поездку Крымско-Кавказской комплексной карстовой экспедицией. Запомнился один район в Чечне на высоте около двух километров — долина Нашхой, район исторической родины чеченцев. Представьте себе, что вы идете по Крыму и перед вами неожиданно появляется никому неизвестная судакская крепость, идете дальше, и появляется еще одна. Таких крепостей там много, и все они сейчас неизвестны. Я был поражен, когда узнал, что цель местной археологической экспедиции заключается не в том, чтобы сделать раскопки, изучить, а в том, чтобы GPS-привязки хотя бы сделать. Очень много храмовых, башенных комплексов. И все — языческие. Ислам пришел в Чечню 400 лет назад, а до этого были либо христиане, либо язычники. В центре Нашхойского района, в самом сердце Чечни, откуда пошли вайнахи — самоназвание чеченцев, мы нашли кладбище, где христианские, языческие и мусульманские надгробия стоят рядышком. Вот такая толерантность! Причем, судя по надписям, захоронения начала XX века. Представьте, что язычники тут жили всего 100 лет назад! Еще что поразило — у них нет черных копателей. Никто не ходит с металлоискателем и не грабит родную землю.

— В долине реки Гехи в Чечне вы наткнулись на крупный пещерный город, но о нем в литературе ни слова... Насколько он похож на крымские пещерные города, это рукотворный объект?

— Пещеры природные, но доработаны человеком. Местами встречаются следы подрубок. Пещерный город огромный. В камерах встречаются захоронения — кости, черепа. Где у нас такое встретишь? Все давно разграблено. Много встречается христианских крестов. Археологам работы хоть отбавляй. Но еще два года назад там были боевики, поэтому никто не изучал. Кстати, в 2015 году мы были в том районе, и боевики взяли в плен одного из наших проводников, заставили его показывать местность.

Сейчас нам поступают заказы из Ингушетии и Северной Осетии приехать к ним и обследовать их пещеры.