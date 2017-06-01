Добровольно-принудительное управление

Как и почему многоквартирные дома в Симферополе, Ялте и Керчи без согласия жильцов переходят под управление компании со скандальной репутацией

C ейчас зайти в Крым стремится всё больше и больше предприятий и крупных компаний с материковой части России, чтобы инвестировать, «брать рынок» и зарабатывать. Это важный экономикоформирующий фактор, и крымчане в основном встречают инвесторов, как говорят, с распростёртыми объятьями. Такое благодарное отношение может привести к тому, что среди обосновавшихся в Крыму компаний с материка могут затесаться и мошенники — бдительность-то притупилась...

В редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ» обратились симферопольцы, жители многоквартирных домов на улице Белы Куна, № 25 и № 27, с просьбой помочь разоблачить управляющую компанию, которая кажется им неблагонадёжной (напоминает небезызвестные «Рога и копыта») и была закреплена за домами без согласия большинства жильцов.

Подменили

Жильцы многоквартирных домов (далее — МКД), изучив российское законодательство и освоившись в новом правовом поле, не так давно начали массово выбирать управляющие компании, в большинстве случаев голосованием советов домов, то есть жильцов.

Так, летом 2016 года на собрании жильцы домов № 25, № 27 на ул. Белы Куна крымской столицы избрали ООО «ЖилКомИнвестСервис» своей управляющей компанией, оформили всё документально и передали бумаги в администрацию города. Через некоторое время, 23 сентября, им пришёл ответ. Администрация Симферополя сообщила, что решение домов приняли к сведению и, по информации МУП «Киевский жилсервис», на основании уведомления ООО «ЖилКомИнвестСервис» ведётся передача технической документации на дома по указанному адресу. Что в переводе с чиновничего языка означает: управляющую организацию, избранную жильцами, — утвердили.

Но не тут-то было! Вопросы ЖКХ без проблем у нас решаются крайне редко, вот и здесь неприятности не заставили себя долго ждать.

В начале декабря прошлого года неблаговидной наружности мужчина обошёл квартиры и вручил уведомления, где чёрным по белому было начертано, что с 1 октября МКД обслуживает некая УК «Авентин». Жильцы в замешательстве — выбирали-то другую организацию и администрация была не против. Что же произошло и почему такие даты, с учётом того, что ещё 17 октября дом находился на балансе ЖЭКа Киевского района?

Озадаченные жильцы обратились к председателю совета дома с вполне резонным вопросом: каким образом администрация передала документы на дом и его обслуживание не выбранному ими МУП, а неизвестному им «Авентину»?

Председатель совета задал аналогичный вопрос адресату и был практически отфутболен, получив соответствующий ответ: никто из «Авентина» дел с ним иметь не собирается.

Как результат совет дома подал исковое заявление в суд на администрацию.

Практически одновременно с происходящими событиями от департамента городского хозяйства администрации города пришло письмо, датированное 19 декабря, где сообщается, что ещё 19 июля состоялся тендер, где выбирались управляющие организации для домов, которые сами определиться не смогли. По итогам конкурса 8 сентября победителем стала УК «Авентин» и определена как управляющая организация рассматриваемого МКД.

И это притом что, как говорилось ранее, та же администрация 23 сентября передавала документы на управление домом ООО «ЖилКомИнвестСервис».

Относительно поданного советом дома иска стоит отметить, что рассмотрение дела уже дважды откладывалось судом из-за того, что администрация сама не может найти концы и обосновать, как дома, выбравшие другую управляющую компанию, передали «Авентину».

Тем временем «Авентин» выставляет жильцам счета за услуги, реализации которых они не наблюдают, присваивает задолженности, а жильцы готовы платить — было бы за что и кому, решения-то суда нет.

Другое слово на букву А

Ситуация сложилась прямо-таки детективная, поэтому неравнодушные жильцы МКД начали самостоятельно выяснять, с кем имеют дело. Проверка контрагента дала неожиданные результаты. Как оказалось, у «Авентина» и его руководителя впечатляющая биография!

На официальном сайте ООО УК «Авентин» содержатся сведения, что данное предприятие в начале 2016 года было присоединено к ГК «Федерация», в которую входит девять управляющих организаций. Там же размещается обращение к жильцам, подписанное неким «председателем совета директоров группы компаний „Федерация“, членом Свердловского областного отделения общественной организации „Опора России“ Азаровым Антоном Сергеевичем».

«Крымский ТелеграфЪ» отыскал на просторах всемирной сети много информации для досье Азарова. Подозрительным кажется факт, что в 2014 году похожая ситуация произошла в Екатеринбурге с ООО УК «Федерация». А уже летом 2015 года «Московский комсомолец. Екатеринбург» написал о том, как Антон Азаров без лицензии получил под управление ряд МКД, подробно описав схему, а местные чиновники, депутаты и общественные деятели очень недвусмысленно высказались на страницах газеты о председателе совета директоров «Федерации». Депутат Законодательного собрания и сопредседатель «Справедливого ЖКХ» Дмитрий Ионин: «Почитал про них — полный набор: уголовка, долги, скандалы, исполнительные листы!»

Но и это ещё не всё. В сентябре 2016-го «Правда УрФО» пишет, что «Азаров скупает управляющие компании по всей России» и, по собственному суждению собеседника издания, «заходит на новые дома и затем накапливает многомиллионные долги», «по информации жителей дома, под управлением УК всего за один год после смены собственника было накоплено 15 млн долгов перед ресурсниками, несмотря на исправные платежи владельцев квартир». В декабре прошлого года та же «Правда УрФО» сообщает, что МВД начало проверку организации по факту хищения вверенных денежных средств.

Примерно такая же картина у некой УК «Гармония», которая тоже входит в ГК «Федерация» под руководством Азарова, здесь тоже через имиджевую оболочку проскальзывают очертания «рогов и копыт».

Разные российские СМИ пишут о том, что, вероятно, председатель совета директоров «Федерации» авантюрист и зачастую действует по одной схеме: собирает коммунальные платежи, не оплачивает услуги ресурсоснабжающих организаций, таким образом накапливая деньги и долги, а затем объявляет себя банкротом или просто отдаёт МКД на спасение местному самоуправлению или другим управляющим компаниям.

Один из жителей МКД на ул. Белы Куна Симферополя даже провел своё маленькое гражданское расследование — решил найти юридический адрес «Авентина». Естественно, адрес регистрации (юрадрес) и фактический адрес компании разные. Интересно другое, в указанном в листе записи ФНС офисе № 4 на ул. Некрасова, 16, о фирме «Авентин» никто не слышал. По другому месту регистрации УК Азарова вообще зарегистрирован некий Б. Г. Лурье, что также вызывает вопросы.

В Керчи «Авентин» и вовсе стал участником пилотного проекта. В управлении ЖКХ города сообщили, что в апреле 2016 года подписано соглашение между муниципальными управляющими организациями и ГК «Авентин», на основании которого жильцы могут на прежних условиях перейти из государственной управляющей организации в частную — способную инвестировать. Керченские коммунальщики выразили надежду, что их проект станет примером для всего Крыма.

Буквально через месяц у дверей помещения МУП «Жилсервис-Керчь» была выставлена охрана бойцов из спецподразделения «Альфа». В здание на ул. Гудованцева, 4, пускали только сотрудников УК «Авентин», а начальник МУП «Жилсервис-Керчь» Геннадий Рубан обвинил УК «Авентин» и своего бухгалтера в хищении сервера с абонентской базой. Антон Азаров в своём комментарии местным СМИ назвал действия Рубана саботажем работы управляющей компании, добавив, что в сфере ЖКХ Керчи пора наводить порядок.

Крымская УК «Авентин» была создана недавно, но уже успела каким-то чудом взять под управление 131 МКД в Симферополе, 350 — в Керчи, 142 — в Ялте, 52 — в Гурзуфе и 16 — в Гаспре и Кореизе. Итого ни много ни мало 691 дом в Крыму. Не рискуем ли мы, отдавая сотни МКД сомнительной организации?

И это с долгом по разным исполнительным производствам почти два миллиона рублей. Естественно, что управляющая организация с такой «кредитной историей» и, уж тем более, непонятно каким образом закреплённая за МКД, не понравилась жильцам.

Остановить беспредел

Недоумевающие жильцы ждут, когда администрация всё-таки выяснит, как дома попали под крылышко «Авентина», а суд рассмотрит дело, потому как люди давно мечтают выдворить подозрительную компанию и спасти свои дома от участи екатеринбургских МКД и просят помощи у крымского руководства.

Компетентно

Юрий Тимонов, руководитель департамента городского хозяйства администрации Симферополя:

«Я сейчас не готов комментировать эту ситуацию, так как ничего не знаю. Надо смотреть документы, понять, почему так произошло. Пусть жильцы этих домов обращаются в наш департамент, будем разбираться».

P.S. «Крымский ТелеграфЪ» для разъяснения ситуации обращался и к руководству «Авентина». Но, увы. Разговора не получилось. Как нам объяснили в приёмной, руководитель управляющей компании находится на материке, а его зам очень занят. И хотя в «Авентине» обещали перезвонить и дать соответствующие комментарии, так и не вышли на связь. Тем не менее, редакция открыта для диалога по данной проблеме и продолжает ждать ответа противоположной стороны конфликта.