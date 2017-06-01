Накануне бала

В Севастополе готовятся к празднику в Михайловской батарее

Уже совсем скоро — 11 июня — на площади Михайловской береговой батареи состоится одно из самых красочных и красивых мероприятий Севастополя — Большой благотворительный офицерский бал.

Ежегодно организаторы бала удивляют участников неповторимой художественной концепцией проведения вечера. В этот раз впервые на празднике будет установлена вместительная зрительская трибуна, с которой открывается вид на всю площадь Михайловской батареи и даёт широкий обзор на действие бального парада. Интересно, что для каждого праздника выбирается отдельная тематика, в стилистике которой и оформляется танцевальное мероприятие. Нынешний бал носит название «Герой нашего времени». В связи с этим участников ждут встречи с литературными героями.

Екатерина Графодатская, руководитель проекта:

«Такая тематика в этом году выбрана не случайно. Севастопольский офицерский бал – это зеркало, которое подносится к современному обществу, чтобы каждый из нас смог увидеть в нем себя и осознать, что мы и есть - герои нашего времени».

Для зрителей и участников бала организаторы подготовили интересные музыкальные сюрпризы. Так, на празднике прозвучит симфония «Экипаж» (музыка Ильи Демуцкого) – посвящение памяти Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова и всех русских офицеров, внесших вклад в сокровищницу мировой культуры. Специально под эту композицию будет поставлен хореографический номер с офицерами-участниками бала.

Также впервые на балу под руководством Михаила Халилова объединятся два оркестра - симфонический и военно-духовой, чтобы исполнить «Вальс Бегония» и почтить память композитора, генерала-лейтенанта Валерия Халилова - выдающегося военного дирижёра, трагически погибшего 25 декабря 2016 года вместе с музыкантами своего оркестра и артистами Ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова.

Праздничное событие посетит единственный российский дизайнер, сотрудничающий с Большим театром, участник официального расписания Недели моды в Париже Игорь Чапурин, который в этом году выступил в роли официального модельера бала. Он разработал и пошил дизайнерские платья в соответствии со стилистикой Офицерского бала. Желая передать подлинный дух события при помощи своих нарядов, Игорь Чапурин, вдохновленный образами из романов русских классиков, создал летящие пышные юбки и утончённые силуэты из сатина, кружев, шёлка и лент.

Самым важным аспектом бала является его благотворительная составляющая. В этом году собранные средства в виде адресной поддержки будут направлены трём одарённым детям из малоимущих семей и талантливой девочке с ограниченными возможностями здоровья.

Организаторами яркого события выступает Благородное собрание Севастополя при содействии Черноморского флота РФ и поддержке правительства Севастополя и правительства Крыма.