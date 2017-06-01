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Байки, сонеты

А в остальном, прекрасная маркиза...

Приглашение знаменитого рок-музыканта Вячеслава Бутусова в Симферополь, на День города, чтобы он своим выступлением завершил праздничный концерт на главной площади крымской столицы, – прекрасная идея. Городские власти сделали многим симферопольцам действительно хороший подарок. Легенда русского рока, лидер групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер» Вячеслав Бутусов оказался крайне любезен и сыпал комплиментами в адрес Крыма и крымчан. Признался, например, что мечтает встретить старость в домике у моря, окруженном крымскими соснами.

«У меня нет никаких меркантильных притязаний к Крыму. Я, честно говоря, хотел бы как-нибудь на старости лет где-нибудь в теплом краю на берегу моря пожить в маленькой хижине. Не знаю, насколько это суждено и возможно. Но в принципе это мои представления о том, как нужно завершить свой бурный век. Кажется, было бы прекрасно на берегу моря, в районе, где произрастают целебные кедры или крымские сосны. Это такая мечта, которая, по сути, живет в каждом человеке».

А на концерте Бутусов был великолепен, группа отыграла на ура. Вот только со звуком музыкантам не повезло... На аппаратуре, кажется, организаторы всё же сэкономили...

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 433 от 9 июня 2017 года

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Просмотров: 128 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:36

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