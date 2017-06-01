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Говорят, что... летние площадки неудобны Говорят, крымчане, и в особенности столичные жители, имеющие детей младшего школьного возраста, недовольны организацией летних школьных площадок. Мол, зачем таковые вообще нужны, если они работают, как правило, с 9:00 до 13:00. Такой режим работы, по мнению пап и мам, явно не соответствует целям, во имя которых эти самые площадки создавались. «Мне казалось, что эти площадки открыты для того, чтобы дети, у которых родители работают и нет бабушек с дедушками или они также работают, не болтались по улице и были под присмотром. Это что за график такой? Министерство образования поставило просто галочку, что площадки открыты и работают? Так? Зачем они нужны в таком режиме, если рабочий день родителей с 9:00, а то и раньше, до 18:00–19:00. Как забирать ребенка с площадки и куда его девать после 13:00? Нет ни завтраков, ни обедов для детей. Неужели трудно было продумать этот вопрос и сделать площадки с 9:00 до 18:00. С оплатой за питание. Зато экскурсии по музеям, походы в кино и т. д. – на это деньги собираются в обязательном порядке, и никого не волнует, есть на это деньги у родителей или нет», – пишут недовольные в соцсетях. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 433 от 9 июня 2017 года Еще статьи: Говорят, что... детские площадки держатся на честном слове Площадка позора По устаревшим документам Обманутые дети Детям у стен парламента места нет Просмотров: 40 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:40