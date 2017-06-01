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Говорят, что... флагом ударили наотмашь
Говорят, что в Севастополе ответственные за агитацию в честь предстоящего Дня России оказались совсем безответственными. Или в этом был умысел? – добавляют подозрительные крымчане. Дело в том, что специально выполненными для этого билбордами власти Севастополя решили поздравить жителей Республики Сербской вместо Крымской... Флаг оказался перевёрнутым...
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 433 от 9 июня 2017 года
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