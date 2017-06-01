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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... флагом ударили наотмашь

Говорят, что в Севастополе ответственные за агитацию в честь предстоящего Дня России оказались совсем безответственными. Или в этом был умысел? – добавляют подозрительные крымчане. Дело в том, что специально выполненными для этого билбордами власти Севастополя решили поздравить жителей Республики Сербской вместо Крымской... Флаг оказался перевёрнутым...

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 433 от 9 июня 2017 года

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Просмотров: 384 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:41

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