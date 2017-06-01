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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... маленьких пациентов маринуют в очереди

Антонина из крымской столицы удивляется равнодушному отношению к маленьким пациентам в одном из детских медучреждений города: «Детская больница № 3 на Чехова, 23. Полный коридор мамочек c детьми с самого утра ждут приема к лору. По расписанию должно работать два врача с 8 до 17, первого вообще не было, а тот, что с обеда принимает, опоздал на час. Вот такое отношение...»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 433 от 9 июня 2017 года

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Просмотров: 362 |   Комментарии (1) Дата публикации: Вчера, 18:43

:: Комментарий #1 написал: ВоВоЧКа   |   Вчера, 22:00   |  



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Сукин сын пришел к отцу и сказала кроха:"Пуке СУКЕ харашо,а нам здесь ...в ЖОПЕ плохо !"

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