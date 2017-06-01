В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... маленьких пациентов маринуют в очереди

Антонина из крымской столицы удивляется равнодушному отношению к маленьким пациентам в одном из детских медучреждений города: «Детская больница № 3 на Чехова, 23. Полный коридор мамочек c детьми с самого утра ждут приема к лору. По расписанию должно работать два врача с 8 до 17, первого вообще не было, а тот, что с обеда принимает, опоздал на час. Вот такое отношение...»