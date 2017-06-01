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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... детские спортивные школы столицы похожи на сараи

Жительница Симферополя Татьяна К. обращает внимание на удручающее состояние одной из столичных ДЮСШ: «Министерство спорта! А оно у нас есть? Или все деньги у Министерства транспорта на ямочный ремонт?! А как же ДЮСШ? Дети занимаются в ужасных условиях! И такая ситуация почти в каждой спортшколе».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 433 от 9 июня 2017 года

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Просмотров: 103 |   Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 18:44

:: Комментарий #1 написал: Вася   |   Сегодня, 20:16   |  



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