В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... детские спортивные школы столицы похожи на сараи

Жительница Симферополя Татьяна К. обращает внимание на удручающее состояние одной из столичных ДЮСШ: «Министерство спорта! А оно у нас есть? Или все деньги у Министерства транспорта на ямочный ремонт?! А как же ДЮСШ? Дети занимаются в ужасных условиях! И такая ситуация почти в каждой спортшколе».