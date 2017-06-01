Бюст в подарок

В Массандровском дворце «поселился» Александр III

В первый день лета в Массандровском дворце был торжественно открыт бюст Александра III, созданный по инициативе Императорского православного палестинского общества. В ближайшем будущем компанию ему должна составить и супруга — планируется установление аналогичного бюста императрицы Марии Фёдоровны.

Судьба одного дворца

Появление такой скульптуры здесь не случайно — собственно сам дворец и носит имя этого российского императора, прозванного Миротворцем за то, что во время его правления, с 1881 по 1894 годы, Россия не участвовала в войнах.

Вообще судьба императорского поместья в Верхней Массандре крайне интересна. Строительство дворца было начато в 1881 году светлейшим князем Семёном Михайловичем Воронцовым, сыном видного российского деятеля Михаила Семёновича Воронцова, который возвёл прекрасную эклектичную резиденцию в Алупке, известную нам как Воронцовский дворец.

Однако уже в следующем году Семён Михайлович скончался, и строительство нового дворца приостановилось. И лишь в 1889 году недострой и прилегающие земли были приобретены Удельным ведомством для Александра III. Сооружение ансамбля шло с 1892 по 1902 годы под руководством академика архитектуры, талантливого зодчего из Санкт-Петербурга Максимилиана Месмахера.

Однако сам император так и не увидел свой дворец законченным — самодержец ушёл из жизни в 1894 году, и достраивал ансамбль уже его сын Николай II. Однако монархическая семья, пребывая в Крыму, предпочитала свою южную резиденцию в Ливадии. В Массандровском дворце никто из Романовых даже не ночевал ни разу, сюда заезжали исключительно в дневное время — на пикники, например.

Любопытно, что ещё задолго до строительства дворца — в 1822 году знаменитый немецкий садовник, создатель Алупкинского парка, Карл Кебах заложил в Массандре парк в английском стиле. До сих пор этот парк является одной из достопримечательностей ЮБК, и многочисленные туристы приезжают посетить его.

Однако вернёмся к бюсту Александра.

Не нарушая композиции

В настоящее время массандровская «жемчужина» находится в ведении Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника, руководство которого объясняет, что вообще установка бюстов и скульптур на территории Массандры — это очень щекотливый вопрос.

Александр Балинченко, директор ГБУ «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник»:

«Мы относимся к этому вопросу очень избирательно, потому что здесь находится зона памятника, и мы, по сути, не имеем права в неё вмешиваться. Но установка бюста Александра III должна отразиться исключительно благотворно на развитии этой территории. К такому выводу мы пришли совместно с Комитетом по охране культурного наследия и Министерством культуры Крыма».

Решение увековечить здесь императора-Миротворца родилось в рамках дискуссии Александра Балинченко и заместителя председателя Московского областного регионального отделения Императорского православного палестинского общества, председателя правления благотворительного фонда «Возрождение культурного наследия» Александра Панина.

Александр Панин:

«Эта идея воплотилась в жизнь с помощью многих людей. Все вместе мы сделали очень важное и очень нужное дело. А вообще это уже четвёртый памятник, который мы имеем счастье подарить Крыму и присутствовать на его открытии».

Представитель палестинского общества также подчеркнул, что Александр III олицетворял собой былинный образ.

Александр Панин:

«Это то, что мы называем Святой Русью. И мы должны это не просто сберечь, а передать нашим детям и внукам».

Стоит упомянуть, что скульптурное изображение Александра III является типовым — палестинское общество устанавливает аналогичные на территории всей России.

На открытие бюста приехала и министр культуры Крыма Арина Новосельская, которая отметила, что сегодня Ялта изобилует красивыми историческими моментами, что является заслугой городских властей и Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.

Парад дат

Мероприятие по открытию бюста приурочено сразу к нескольким важным датам. Во-первых, в этом году исполняется 175 лет со дня рождения автора дворца — архитектора Максимилиана Месмахера. Также 135-летие со дня своего основания празднует Императорское православное палестинское общество, созданное в своё время по распоряжению как раз Александра III. К тому же ровно 25 лет назад Массандровский дворец начал свою работу как музей.

Александр Балинченко рассказывает, что у Алупкинского музея-заповедника большие планы по развитию территории Массандровского дворца. В частности, сейчас обдумывается идея установить дополнительно ещё один бюст — супруги Александра III, императрицы Марии Фёдоровны. К слову, во дворце утрачено около 30 различных скульптур.

Александр Балинченко:

«Просто нужно очень грамотно подойти к выбору места для нового бюста, чтобы не нарушить существующий баланс».

Также руководство музея-заповедника планирует реализовать на этой территории проект «Императорский розарий».

Александр Балинченко:

«Это будет такой комплекс, куда можно будет прийти прикоснуться к разным видам искусства. Он будет наполнен малыми архитектурными формами и типовыми ландшафтами разных школ садового искусства».