Последняя дачная амнистия

В Крыму начала работать дорожная карта для садоводов, у которых нет правоустанавливающих документов на землю

Три года крымчане обивали пороги чиновничьих кабинетов, желая узаконить свои дачные участки, а в ответ им лишь разводили руками: законодательство просто не предусматривало регистрацию права собственности на землю без наличия тех или иных документов. Между тем получить эти документы пользователи участков при Украине по тем или иным причинам не смогли или не успели. После распоряжения главы республики в августе прошлого года наконец дело сдвинулось с мертвой точки, а недавно появилось правительственное постановление и создана специальная комиссия для решения этой проблемы.

Оказавшись за бортом

По данным Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым, на полуострове насчитывается 846 садоводческих некоммерческих объединений общей площадью более 11 тысяч гектаров, на которых проживает 169 тысяч человек. При этом примерно половина из этих дачных кооперативов вышла за границы своих закрепленных госактами границ. А значит, имеют де-юре в своем составе земли-самозахваты. Впрочем, самозахватами де-факто назвать их нельзя, ведь люди получали участки в безвозмездное пользование еще с советских времен, а при Украине приобретали их, получая членские книжки с печатями этих самых кооперативов.

Например, так произошло в одном из садоводческих кооперативов Каменского массива в Симферополе — «Таврида», который получил в наследство землю, выделенную городской властью еще в 1981 году.

Константин Ковалев, председатель СПК «Таврида»:

«Границы кооператива образовались где-то в 83–84 году, сразу после выделения земли, и они отступили от той площади, которая была выделена, ввиду того, что необходимо было организовать дорожное движение, сделать правильную конфигурацию участков. Была занята площадь, которая не отводилась, которая принадлежала лесничеству».

В 1996 году «Тавриде» выдали госакт на ту территорию, которая была выделена изначально, то есть меньше, чем образовалось по факту. По словам председателя, лесхоз был тогда не против отказаться от части территории, где людям выделили участки, а на некоторых уже стояли дома. Однако согласование всех документов так и не было доведено до конца — председатели менялись, а проблема оставалась. Более двадцати домов только в одном из 92 дачных кооперативов Каменки оказались за границами общего госакта.

Наталья, жительница Каменки:

«Мы стали членами кооператива, получили книжки, нам были представлены техпаспорта, выкопировка участков, которые входили в общую схему „Тавриды“, за подписью председателя, со всеми печатями. При вступлении мы все вносили соответствующую плату, платим регулярно членские взносы, а потом выясняется, что нас нет в границах, еще и на границе мы с лесным хозяйством! Но при этом есть участки по краю леса, которые входят! Непонятно тогда, как проводили эту границу?»

При Украине главы кооперативов были скорее заняты не переоформлением земли, а наживой на перепродаже участков. За членские книжки люди платили по 500–600 долларов, а стоимость участков доходила до двух-трех тысяч долларов за сотку. Практика была повсеместная, и поскольку садоводам выдавали членские книжки с мокрыми печатями, заносили их в свой реестр, люди спокойно обустраивались, планируя потом законодательно оформить и землю, и дом. Некоторым самостоятельно удалось это сделать. Но большинство на момент референдума так и не получили на руки решение сессии на разработку землеустроительной документации, с которым по упрощенной процедуре можно было получить право собственности.

Поручение — легализовать

В августе прошлого года на одном из совещаний глава республики Сергей Аксенов заявил, что необходимо пойти навстречу людям и узаконить садоводческие и дачные участки.

«На основании информации, предоставленной местными органами власти, будет сформирована база данных, а также будут приняты решения по легализации и оформлению участков. Людям навстречу пойдём и узаконим участки в случаях, не противоречащих общей концепции развития Республики Крым», — сказал глава Крыма.

Уже в конце ноября 2016 года появился соответствующий закон № 320-ЗРК, а к марту 2017-го — и постановление правительства, которое утвердило порядок предоставления земельных участков дачникам.

«Это системный случай в масштабах Республики Крым, — сообщила в прямом эфире ток-шоу „Народный вердикт“ на телеканале ИТВ председатель комитета по земельным и имущественным отношениям ГС РК Евгения Добрыня. — К большому сожалению, люди являются заложниками ситуации. Когда граждане вступали в кооператив и становились его членами, председатель говорил: вот тебе выделена эта земля. Но как он может перепроверить — в границах, за границами ему обозначили его участок, он его и обрабатывает. Он его обработал, построил дом, что-то сделал, перепродал кому-то. В то время не придавали значения, что все-таки необходимо соответствующим образом правильно оформить эту сделку, и, по сути, друг другу передавали — кто-то членскую книжку, а кто-то — энную сумму денег. И уже несколько раз поменялись собственники. Да, это самозахват с точки зрения закона. Но как мы можем сейчас не обратить внимания, оставить за бортом граждан, которые попали в такую жизненную ситуацию? Это один из блоков проблем, которые регулирует наш № 320-ЗРК. Мне кажется, в масштабах Крыма примерно 50 % всех кооперативов вышли за свои границы. А у людей дома, многие живут там много лет, а, может быть, кто-то и просто обрабатывает огород».

В итоге по поручению Аксенова минимущества совместно с местными муниципалитетами провело глобальную инвентаризацию садоводческих кооперативов и установило их фактические границы, чтобы потом можно было их узаконить.

Никита Гаранин, заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Крым:

«Мы провели анализ ситуации, какие границы были в правоустанавливающих документах, как они там поменялись сейчас относительно этих документов, и этот анализ позволил сформировать те механизмы, которые мы заложили в 320-й закон Республики Крым, которые, по сути дела, являются законодательной особенностью, в отличие от федерального законодательства, и позволяют реализовать поручение главы, то есть узаконить все то, что сложилось как историческая застройка садоводческими товариществами».

Инна Смаль, начальник департамента развития муниципальной собственности администрации Симферополя:

«С принятием 320-го закона республики все острые проблемы решаются, потому что разработаны три дорожные карты для садоводческихх товариществ, которые прошли процедуру перерегистрации юридического лица, для садоводческих товариществ, которые по какой-либо причине не успели пройти процедуру перерегистрации, и для садоводческих товариществ, у которых либо отсутствуют документы на участки, либо они вышли за границы, но они в рамках проведенной инвентаризации. Поэтому садоводческие товарищества могут двигаться по этим дорожным картам».

По словам крымских чиновников и депутатов, учтенные земельные участки, вышедшие за границы, будут узаконены, если для этого нет серьезных препятствий — например, заповедных зон или стратегических коммуникаций.