Салгир дождался ЭкоНедели

Как реально можно позаботиться об экологии в своём городе?
В рамках поручений президента Российской Федерации Владимира Путина об объявлении 2017 года Годом экологии в России и в рамках предложений, вынесенных на заседание Государственного совета об экологическом развитии России в интересах будущих поколений благотворительный фонд развития региона «Крым — родной дом» совместно с представителями благотворительного фонда Фёдора Конюхова «Зеленая планета» разработали программу «ЭкоКрым — для будущих поколений» на территории Республики Крым.
Первая часть программы
Представители крымского благотворительного фонда решили устроить целую неделю экологического направления на Салгире. В этой акции принять участие могут все желающие, но, конечно, для симферопольцев это будет и удобнее и более, так сказать, граждански сознательно. Ведь никто, кроме самих горожан, не сможет лучше поухаживать за родным городом.
«Крымский ТелеграфЪ» узнал и о программе ЭкоНедели на Салгире. Первая половина недели будет посвящена территории от улицы Гурзуфской до улицы Шмидта.
12 июня (понедельник) в 15:00 — вплоть до 13 июня (вторник).
Сбор участников в районе Ялтинской объездной — ул. Гурзуфская, 88, остановка общественного транспорта (ориентир — шашлычная).
13 июня (вторник) в 11:00.
Сбор участников возле парковки у гостиницы «Москва» — ул. Киевская, 2.
14 июня (среда) в 11:00.
Сбор участников в районе ул. Шмидта, ориентир — отделение ЗАГСа на ул. Шмидта (за роддомом).
Продолжение экологической акции
Вторая половина будущей экологической недели охватит районы проспекта Кирова, улицы Набережной, бульвара Франко и территорию Гагаринского парка. Все желающие могут собираться по следующим адресам.
15 июня (четверг) в 11:00.
Сбор участников в районе просп. Кирова, под мостом, переход от МФЦ.
16 июня (пятница) в 11:00.
Сбор участников в районе бульв. Франко, площадка у мемориала воинам-афганцам.
17 июня (суббота) в 11:00.
Сбор участников на площадке спортивного клуба (парк Гагарина).
18 июня (воскресенье) в 11:00.
Сбор участников на площадке спортивного клуба (парк Гагарина). Завершение ЭкоНедели на Салгире.
Для того чтобы принять участие в экологической акции, как говорят организаторы, нужно связаться по телефону с координатором мероприятия: +7 978 122-14-45, Алексей.