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РегионыСимферополь

Салгир дождался ЭкоНедели

Как реально можно позаботиться об экологии в своём городе?

В рамках поручений президента Российской Федерации Владимира Путина об объявлении 2017 года Годом экологии в России и в рамках предложений, вынесенных на заседание Государственного совета об экологическом развитии России в интересах будущих поколений благотворительный фонд развития региона «Крым — родной дом» совместно с представителями благотворительного фонда Фёдора Конюхова «Зеленая планета» разработали программу «ЭкоКрым — для будущих поколений» на территории Республики Крым.

Первая часть программы

Представители крымского благотворительного фонда решили устроить целую неделю экологического направления на Салгире. В этой акции принять участие могут все желающие, но, конечно, для симферопольцев это будет и удобнее и более, так сказать, граждански сознательно. Ведь никто, кроме самих горожан, не сможет лучше поухаживать за родным городом.

«Крымский ТелеграфЪ» узнал и о программе ЭкоНедели на Салгире. Первая половина недели будет посвящена территории от улицы Гурзуфской до улицы Шмидта.

12 июня (понедельник) в 15:00 — вплоть до 13 июня (вторник).

Сбор участников в районе Ялтинской объездной — ул. Гурзуфская, 88, остановка общественного транспорта (ориентир — шашлычная).

13 июня (вторник) в 11:00.

Сбор участников возле парковки у гостиницы «Москва» — ул. Киевская, 2.

14 июня (среда) в 11:00.

Сбор участников в районе ул. Шмидта, ориентир — отделение ЗАГСа на ул. Шмидта (за роддомом).

Продолжение экологической акции

Вторая половина будущей экологической недели охватит районы проспекта Кирова, улицы Набережной, бульвара Франко и территорию Гагаринского парка. Все желающие могут собираться по следующим адресам.

15 июня (четверг) в 11:00.

Сбор участников в районе просп. Кирова, под мостом, переход от МФЦ.

16 июня (пятница) в 11:00.

Сбор участников в районе бульв. Франко, площадка у мемориала воинам-афганцам.

17 июня (суббота) в 11:00.

Сбор участников на площадке спортивного клуба (парк Гагарина).

18 июня (воскресенье) в 11:00.

Сбор участников на площадке спортивного клуба (парк Гагарина). Завершение ЭкоНедели на Салгире.

Для того чтобы принять участие в экологической акции, как говорят организаторы, нужно связаться по телефону с координатором мероприятия: +7 978 122-14-45, Алексей.

Подготовила Катя ВАТИНА
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 433 от 9 июня 2017 года

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Просмотров: 79 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:45

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