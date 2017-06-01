В шаге от побратимства

Помощь Симферополю от Санкт-Петербурга не прекращается. Симферополь в долгу не остаётся

На днях произошло сразу несколько событий, которые ещё больше связали два российских города — Симферополь и Санкт-Петербург. Эти города даже называют побратимами, хотя имеет место кураторство Северной столицы над столицей крымской. И это кураторство явно приносит плоды. А до побратимства, кажется, остался всего шаг. Ведь между двумя городами наметилось самое плодотворное сотрудничество.

Их губернатор — наш почётный гражданин

Во время визита губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко в Симферополь городские власти объявили: его выбрали своим почетным гражданином жители крымской столицы. Титул был присвоен во время проведения Дней Северной столицы в Крыму, а глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев сообщил, за какие именно заслуги был отмечен петербургский губернатор. «Распоряжением президента России Владимира Путина кураторов дали всем крымским городам, но так выстроить отношения, поддерживать их, видеть перспективы их развития и расширять удается только Петербургу. Я уверен, что это зависит исключительно от руководителя, от того, как он направляет процессы, потому что структура управления бюрократична и любая инициатива может погрязнуть в неисполнении поручений... С чем бы мы ни обращались к Петербургу, мы всегда получали поддержку и совместно решали вопросы», — сказал Геннадий Бахарев.

С самого начала, с марта 2014 года до настоящего времени руководство двух городов выстроило такой диалог, о котором можно сказать, что Петербург Симферополь не курирует, как старший, а что города на самом деле друзья и побратимы. «Мы понимаем, что Крым — самый молодой субъект России, и нам есть чему учиться, тем более у такого мощного субъекта, как Санкт-Петербург. И наше сотрудничество вышло из Симферополя на весь полуостров», — сообщил Полтавченко. В частности, Георгий Сергеевич на днях открыл торговые ряды в Ялте.

Представительно и культурно

Но основная программа кураторства, конечно, досталась Симферополю. Во время Дней Санкт-Петербурга в Крыму здесь начало работать представительство Санкт-Петербурга. «Открытие представительства Санкт-Петербурга в Республике Крым является знаковым историческим событием. Мероприятия по реконструкции и ремонту учреждения реализованы в рамках соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и администрацией города Симферополя о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной областях», — сообщил Геннадий Бахарев.

Также по соседству с представительством Северной столицы России открылись филиал петербургского социального центра «Контакт», а также филиал особого магазина «Книжная лавка писателей» на улице Киевской, 129. Как отметил Георгий Полтавченко, филиал Книжной лавки станет одной из основных площадок для презентаций, литературных вечеров, встреч с писателями и выставок. Крымчане смогут приобрести в Книжной лавке произведения современных писателей — петербургских, российских и зарубежных. Это не просто книжный магазин, но полноценный культурно-досуговый центр. В здании Книжной лавки в Симферополе был проведен ремонт, который начался еще в декабре прошлого года. Кроме того, была благоустроена близлежащая территория. Как рассказали организаторы этого центра, «именно по подобию Книжной лавки на Невском проспекте мы фактически и создаем магазин в Симферополе».