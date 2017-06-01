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СоциумПроблема

Сюрприз по-«Доброму»

Очередной скандал с выбором управляющей компании, или Последствия таинственного тендера

То ли из-за порой чрезмерной самостоятельности местных властей, не учитывающих мнение народа, то ли из-за конфликтов интересов в Крыму участились случаи навязывания управляющих организаций собственникам квартир и, как следствие, вспышки борьбы за дома, деньги и управление.

Спустя более 30 лет самоуправления

Многоквартирный дом на ул. Комсомольской, 3, в с. Добром Симферопольского района стал полем боя между собственниками квартир и управляющей компанией. Управление домом, где 17 приватизированных квартир и одна — муниципальная, ушло с молотка, то есть по тендеру, о котором ни один из жильцов не слышал, пока не наступили последствия.

С 1979 года, как только дом был заселен, жильцы платили в местный ЖЭК, но в основном сами занимались домом, благоустройством, ремонтом фасада и пр. Полностью перешли на самоуправление в 2015 году, когда была неразбериха с законодательством, переходный период — и дом вышел из-под управления и жильцы перестали платить.

В 2016 году встал вопрос о выборе управляющей организации. Как законопослушные и уже компетентные во многих вопросах управления многоквартирным домом, жильцы хотели порядка. То есть избрать и юридически оформить отношения с управляющей организацией. Сначала собирались заключить договор с МУП «Доброе» Добровского сельского совета, но возникли сторонние препятствия, затем пытались работать с другим предприятием. Но в сельском совете, правда, в кулуарах, по словам жительницы дома Ольги Панкиной, запретили работать с МУП и призвали не торопиться, мол, потом они помогут, порекомендуют.

Тем временем дом не был в запустении. Жильцы ухаживали за ним и придомовой территорией, платили за коммунальные услуги. В общем, всё шло, как и раньше.

Несмотря на просьбу сельского совета, собственники квартир продолжили поиски управляющей компании в городе, но никто не хотел брать удалённое сельское поселение — невыгодно.

В обход жильцов

В один из дней ноября 2016 года жильцы дома узнали, что управляющая компания у них уже есть, мало того — она уже, не производя никаких работ, выставила счёт на круглую сумму. Сначала за сентябрь, а потом и за последующие два месяца.

Как выяснилось, летом прошлого года был проведён открытый тендер, о котором жильцы не были извещены и где им выбрали управляющую организацию. Договор управления и обслуживания подписал с управляющей компанией сельский совет, не уведомляя собственников квартир. Выбор пал на «Единство».

Жильцы стали наводить справки: что за компания и как к ним попала. Сведения, полученные из сети Интернет, оказались неутешительными. Репутация у организации и учредителя, по их словам, хромала.

К тому же «Единство», несмотря на неоднократные обращения, так и не предоставило жильцам копию договора между сельским советом и компанией.

В сентябре и дороги солят...

Поразительные рассказы жильцов об управляющей организации, наверное, у любого слушателя вызвали бы смешанные чувства: и смех, и грех, и... бизнес.

Ольга Панкина, жительница дома № 3 на ул. Комсомольской:

«Единство» осенью прошлого года, что называется, на полном серьёзе предоставило к оплате жильцам счёт за сентябрь, в который входило посыпание солью дороги, примыкающей к дому. Вдумайтесь, в Крыму, в разгар бархатного сезона, выставляют счёт за посыпание солью от гололёда!.. Таким же чудесным образом в спектр оказываемых услуг входило обслуживание лифтов, которых в двухэтажном доме в помине не было!"

Как тут не воспротивиться?!

И это все при том, что, беря на обслуживание дом, компания не удосужилась его обследовать и запротоколировать, то есть сделать дефектологические акты.

Зато выставлять счета собственникам квартир, ни с одним из которых управляющая организация не подписала договор, компания начала очень резво.

Сегодня людям предлагают подписать счёт за управление и обслуживание дома на сумму свыше 90 тыс. рублей, но и он оформлен, по словам жителей, некорректно. Неправильно указана общая площадь жилого помещения, а количество жильцов, согласно счёту, действительному до 30 июня текущего года и подтверждённому подписью и печатью организации, равно ни много ни мало — нулю...

На вопрос жильцов о том, почему не был составлен дефектологический акт, директор компании ответил предложением сделать его (как в народе говорят, состряпать) и подписать задним числом.

Методы работы тоже непростые и авантажные. Все всегда платят за уже выполненные работы и оказанные услуги, иногда авансом, что вполне логично. «Единство» же всем непоколебимо предлагает другую систему: сначала вы заплатите, а мы, может, потом и пошевелимся. А когда директор объяснял на собрании, что входит в функции управляющей компании, то ли вполне осознанно, то ли ненароком сообщил: «Управляющая компания управляет деньгами, полученными от собственника». На что жильцы недвусмысленно ответили, что сами в состоянии управлять своими деньгами.

Последняя надежда

Собственники квартир, видя сложившуюся ситуацию и не признавая договор управления, подписанный сельским советом без их участия и согласия, решили избавиться от навязанного управленца и даже нашли ему достойную замену.

Сначала жильцы пошли путём одностороннего расторжения договора. Составили акт разногласий и зарегистрировали его. Но безрезультатно. Договор подписывал сельсовет и срок его действия составляет три года. По ответам на обращения во все уполномоченные и надзорные органы можно сделать один вывод: три года придётся терпеть, платить и ничего здесь не поделаешь.

Обращения в сельский совет не приносят результатов. Да какой там может быть результат, если его руководитель под следствием и обвиняется в нецелевом использовании каких-то 8 млн рублей!

Но было бы за что платить! Из всех заявленных услуг, даже не считая «посолки» дорог (благо закатать не предложили) и лифтов, компания не выполняет 90 %, что зафиксировали жильцы. Зато угрожать отключением газа, по словам людей, при неподписании приложения к договору (который тоже не подписан) организация, дескать, способна.

Собственники подумывают о том, чтобы написать заявление в МВД по факту вымогательства и шантажа.

Якуб Зейтуллаев, заместитель министра ЖКХ Крыма:

«Сегодня для жильцов есть вариант собрать все имеющиеся документы и доказательства неправомерных действий по отношению к ним, написать заявление в прокуратуру, инспекцию по жилищному надзору и в Министерство ЖКХ. Уполномоченные люди у нас разберутся в ситуации и попробуют помочь. Нужно признать договор с управляющей компанией недействительным и нелегитимным».

У жильцов одно желание — избавиться от навязанной организации и выбрать самим другую, либо управлять домом самостоятельно. Сдаваться целеустремленные добровцы не собираются, а потому, вероятно, воспользуются советом из министерства.

Софья РОМАНОВА
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 433 от 9 июня 2017 года

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Просмотров: 300 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:04

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