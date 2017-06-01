Для «Тавриды» откроют новые карьеры,

а также о том, что будет с Тихой бухтой и как будут бороться с застройкой в парках и заповедниках

В России 2017-й объявлен Годом экологии. В Крыму не остались в стороне от общегосударственных процессов и также включились в работу. На каких задачах сконцентрировалось профильное республиканское министерство и почему министр экологии одобряет разработку карьеров на полуострове?

Предпринимателя накажут?

Год экологии ознаменовался не только профильными мероприятиями, но и началом строительства трёх многоэтажных домов в непосредственной близости к Тихой бухте, которое вызвало широкий общественный резонанс. После многочисленных обращений местных жителей и неравнодушных крымчан работы удалось остановить.

Геннадий Нараев, министр экологии РК:

«Благодаря тому что сегодня Тихая бухта находится под управлением государственного автономного учреждения („Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым“. — Ред.), эта информация о начале стройки вовремя поступила во все инстанции. Охранных зон в ландшафтно-рекреационных парках законодательно не предусмотрено, то есть за их границами расположена территория, которая находится либо в муниципальной собственности, либо в республиканской. Соответственно, министерство экологии никаких разрешений на это строительство не давало. Это компетенция местных органов власти».

Чиновник подчеркнул, что «строить такие объекты неправильно», так как на указанном земельном участке нет централизованного водоотведения и канализации, что идёт вразрез с природоохранными нормами.

Министр обещает, что в ближайшее время будет проведена экологическая проверка. Инспекторы определят, какой вред природе Крыма был нанесён вследствие проведённых работ, подсчитают ущерб, после чего он будет выставлен предпринимателю-нарушителю, который также получит предписание по проведению рекультивационных работ.

Вообще территория Тихой бухты перешла в управление минэкологии примерно два года назад.

Геннадий Нараев:

«Сегодня мы там начинаем наводить порядок, но не всем это нравится, затронуты чьи-то интересы. Проход по территории Тихой бухты осуществляется бесплатно».

Новые парки для минэкологии

В конце мая южнобережные парки-памятники садово-паркового искусства «Массандровский» и «Мисхорский» были переданы в ведение минэкологии РК, а именно в ГАУ «Управление особо охраняемыми природными территориями». Ранее оба парка относились к Министерству культуры Крыма.

В первую очередь в ведомстве намерены установить границы указанных объектов.

Геннадий Нараев:

«Должен сказать, что сегодня мы, наверное, лидируем в Российской Федерации по установлению границ особо охраняемых природных территорий. Это очень важная и нужная работа, необходимая для того чтобы исключить все спорные вопросы, которые у нас возникали ранее. В текущем году мы эту работу будем завершать».

Помимо этого, в министерстве сообщили, что намерены навести в парках порядок: обрезать деревья, облагородить дорожки, организовать полив и так далее.

Однако на повестке дня остаётся другой — гораздо более важный — вопрос: частично территория парков застроена. Но министр экологии считает, что это не относится к компетенции ведомства.

Геннадий Нараев:

«Это не Министерству экологии и природных ресурсов определять, что делать с застройкой. Все знают позицию главы республики: провести инвентаризацию, определить, что сегодня вписывается в тот природный ландшафт, что абсолютно не вписывается, и каким образом дальше действовать. Действительно у многих есть юридические документы, и при установлении границ мы, конечно, будем учитывать все эти факторы — что остаётся в границах парков, а что надо исключить».

К слову, министерство уже имеет опыт такой работы — аналогичные процессы проходили при определении границ Ялтинского горно-лесного природного заповедника. В частности, в территорию объекта были включены спорные участки, которые по документам принадлежат физическим и юридическим лицам.

Геннадий Нараев:

«Сегодня мы находимся в судебных процессах, и я уверен, что мы отстоим право заповедника на владение теми территориями, которые были незаконно выделены другим лицам. Сегодня они находятся в составе заповедника, но юридически вопрос окончательно не решён. Мы ждём судебных решений!»

«Таврида» без лесополос

Как стало недавно известно, проект строительства федеральной трассы «Таврида» не предусматривает организацию лесополос. После этого позицию крымского правительства озвучил вице-премьер республики Юрий Гоцанюк, который подчеркнул, что ведутся переговоры об изменении проектной документации в части посадки деревьев.

В министерстве экологии также считают, что лесополосы должны быть обязательно.

Геннадий Нараев:

«Всегда возможна корректировка проекта. Если не будет корректировки проекта, то, значит, должна быть государственная программа».

Также глава ведомства отметил, что министерство начинает работу по инвентаризации всех лесополос республики. По его словам, сейчас необходимо определиться с балансодержателями посадок. Так, предположительно, зелёными зонами вдоль дорог будет заниматься Министерство транспорта Крыма, вдоль водоёмов — Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации РК, а на землях аграрного назначения — Министерство сельского хозяйства.

ВАД требует карьеров

В то время как многие общественники активно выступают против разработки недр в Крыму, в министерстве экологии уверены, что карьеров у нас должно быть столько, сколько необходимо для реализации всех инфраструктурных проектов на полуострове. И что уж скрывать — таких проектов сейчас действительно много. В то же время чиновник отмечает, что с момента присоединения Крыма к России в эксплуатацию было введено всего три новых карьера, а закрыто при этом шесть действующих объектов.

Геннадий Нараев:

«То есть цифры сегодня работают не против министерства! При этом сегодня ощущается нехватка строительных материалов. Подрядчик строительства „Тавриды“ — корпорация ВАД — требует в ускоренном режиме ввести определённые карьеры, которые необходимы для работы, чтобы дорожники не отставали от намеченных сроков и вовремя сдали все объекты».