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Спорт

Новые рекорды «Реала»

«Реал» в зените славы!

По следам жарких баталий последнего сезона

Завершился очередной сезон для европейских клубов, разыгравших Кубок чемпионов и Кубок Европы УЕФА, которые по праву, соответственно, достались двум легендарным клубам — испанскому «Реалу» из Мадрида и английскому «Манчестер Юнайтед».

В двенадцатый раз!

Семьдесят девять команд нашего континента в 63-й раз разыграли главный футбольный приз Европы, который с сезона 1955/56 года носил наименование Кубок чемпионов, а последние 26 сезонов именуется как Лига чемпионов. И всегда тон в нём задавал мадридский «Реал», в своё время установивший рекорд, который, по всей видимости, никогда не будет побит, останется вечным. Ведь именно мадридцы выигрывали Кубок чемпионов пять раз подряд, владея им с 1955 по 1960 год, за счёт блестящей когорты легионеров, в то время как сборная Испании не котировалась на чемпионатах мира.

Итак, в активе «Галактиас», как любя называют «Реал» его сторонники, причём не только в стране Сервантеса, но и во всём мире, навечно сохранились семь копий Кубка чемпионов. За ним разместились: итальянский «Милан», английский «Ливерпуль», голландский «Аякс» — по четыре победы, немецкая «Бавария» — три, итальянский «Интер», португальская «Бенфика», английский «Ноттингем Форест» — по два, итальянский «Ювентус», английские «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла», португальский «Порту», шотландский «Селтик», турецкий «Галатасарай», румынский «Стяуа», голландские «Фейеноорд» и ПСВ, сербская «Црвена Звезда» — по одному разу.

Разумеется, ставший в прошлом сезоне обладателем Кубка Лиги чемпионов «Реал», который к успеху привёл легендарный французский футболист, а ныне весьма удачливый тренер Зинедин Зидан, поставил перед собой цель и здесь установить новый рекорд розыгрыша. Но, увы, групповой турнир нынешний чемпион Испании начал не так, как рассчитывал, заняв в группе F лишь второе место, уступив два очка дортмундской «Боруссии». Выход испанцам в плей-офф гарантировали ничьи с немцами — 2:2, 2:2, преимущество над польской «Легией» — 5:1, 3:3 и португальским «Спортингом» — 2:1, 2:1. А затем ведомые в атаке своим супербомбардиром Криштиану Роналду ребята Зизу, как называют лысоватого Зидана, когда игра пошла на вылет, уложили на лопатки одного за другим итальянский «Наполи» — 3:1,3:1; «Баварию» — 2:1, 4:2 (в добавочное время); земляков из мадридского «Атлетико» — 3:0,1:2. Личный же рекорд установил выходец из профессорской семьи красавчик Роналду, первым покоривший рубеж в сто голов, забитых в европейских кубках.

С другого конца турнирной таблицы стремительно пробивался в финал, ставший досрочно чемпионом Италии под руководством Массимилиано Аллегри, туринский «Ювентус», ворота которого блестяще защищает почти 40-летний Джанлуиджи Буффон. Во многом благодаря ему итальянцы стали победителями группы H, где сломили противостояние испанской «Севильи» — 0:0, 3:1, французского «Лиона» — 1:1, 1:0, динамовцев Загреба из Хорватии —2:0,4:0, а затем, как говорится, докатились до финала. По дороге к решающему поединку они послали буквально в нокаут «Порту» — 2:0, 1:0, «Барселону» — 3:0,0:0, «Монако» — 2:0, 2:1.

Такая победная серия заставила делать ставки у букмекеров большинство из 66 тысяч болельщиков, уютно расположившихся под крышей стадиона «Миллениум» в Кардиффе, на победу итальянцев. В первом тайме они ещё радостно потирали руки в ожидании солидного «кеша», ведь «Ювентус» достойно сражался с титулованным соперником. На красивый гол Роналду «итальянский» хорват Марио Манджукич в падении через себя забил гол ещё красивее — 1:1. А вот во втором тайме испанский интернационал в полной мере доказал свое мастерство, и даже многоопытный Буффон не сумел отразить умелые «выстрелы» Карлоса Каземиро, вновь вездесущего Роналду (теперь на его счёту в 139 кубковых играх 105 забитых мячей) и вышедшего на замену под занавес матча Марко Асенсио. В итоге разгром — 4:1, позволивший «Реалу» второй год подряд увезти в Мадрид Кубок Лиги чемпионов, который уже в двенадцатый раз будет зимовать в музее футбольной славы знаменитого «Реала».

Как и положено, Зинедин Зидан превратился в «парашютиста», подбрасываемый в воздух крепкими руками своих парней. И под бурные аплодисменты стадиона круг почёта совершили удостоенные золотых медалей вратарь — косториканец Кейлор Навас¸защитники — испанцы Даниэль Карвахаль и Серхио Рамос, бразилец Марсело Виейра, француз с Мартиники Рафаэль Варан, полузащитники — бразилец Касемиро, немец Тони Кроос, испанец Иско, хорват Лука Модрич, нападающие — француз алжирского происхождения Карим Бензема и португалец Роналду, выходившие на замену валлиец Гарет Бейл, испанцы Асенсио и Альваро Мората.

Спасая авторитет

Если Зидан на тренерском посту завоёвывает свой второй «самоварчик», как шутя футболисты называют европейские призы, то именитому коучу португальцу Жозе Моуринью, стоящему ныне у руля не менее знаменитого «Манчестер Юнайтед», чтобы спасти авторитет, необходимо было завоевать свой четвёртый «самоварчик», на этот раз Кубок Лиги Европы УЕФА. Ведь в нынешнем сезоне «МЮ» без особого успеха выступал в чемпионате Англии, где потерял шансы пробиться в призёры, и у команды оставалась единственная возможность прорваться в Лигу чемпионов 2017/18 года, только завоевав нынешний Кубок Лиги Европы УЕФА. Ведь клуб потратил немало средств, чтобы привлечь в свои ряды известных мастеров мирового футбола, таких как швед Златан Ибрагимович и француз Поль Погба. И такой сильный клуб среди 187 участников сумел пробиться в финальный поединок за почётный приз, который состоялся в пригороде Стокгольма.

Соперником «МЮ» в решающем матче стал голландский «Аякс» из Амстердама, который двадцать пять лет назад выиграл этот турнир, когда он носил ещё наименование Кубок УЕФА. Англичане, выступая в финале без серьёзно травмированного Ибрагимовича, блеснули личным мастерством и отличной командной выучкой, высочайшей игровой дисциплиной. Уже в начале поединка Погба неожиданным ударом открыл счёт. А в самом начале второго тайма в акробатическом прыжке армянин Генрих Мхитарян поставил победную точку — 2:0.

И стало ясно, что «Манчестер Юнайтед» впервые в 46 проведённых розыгрышах этого приза и в восьмой раз под названием Кубок Лиги Европы УЕФА стал обладателем желанного приза, а его коуч Моуринью в четвёртый раз, причём с тремя разными клубами: «Порту», «Интером» и «МЮ» — выигрывал Кубки УЕФА, чемпионов, Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. И вновь в победном составе «манчестерцев» мы видим своеобразный интернационал: футболистов из Аргентины, Италии, Англии, Эквадора, Голландии, Испании, Марокко, Франции, Армении, Гваделупы. Ведь ныне, не имея в составах мастеров из разных футбольных школ мира, а только усилиями воспитанников собственных школ, за что сейчас горячо ратуют власть имущие в России, не только не выиграешь «самоварчики» на континентальной арене, но и вряд ли пробьёшься на ней не то что в финал, но даже в полуфинал.

Гарик ОРЛОВ
Фото eurosport.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 433 от 9 июня 2017 года

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Просмотров: 114 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:05

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