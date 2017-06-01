Улучшений не наблюдается

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Спорт

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Некоторые итоги и прогнозы в летних дисциплинах

Через два месяца минует год после завершения Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро, которую по разным причинам к успешным для российского спорта не отнесёшь. Поэтому ныне каждый чемпионат мира и Европы по летним дисциплинам привлекает к себе внимание и, увы, пока не приносит положительных эмоций.

Под диктовку азиатов

В немецком Дюссельдорфе на нынешней неделе завершился чемпионат мира — 2017 по настольному теннису, который, как и все предыдущие мировые состязания, проходил под диктовку мастеров из стран Азии. Вот итоговая табель о рангах, отражающая результаты общекомандного зачёта: Китай (4 золотые + 3 серебряные + 3 бронзовые = 10 наград), Япония (1+1+3=5), Тайвань (0+1+0=1), Южная Корея (0+0+2=2), Сингапур, Гонконг, Германия (по 0+0+1=1). Как видите, на долю европейцев досталась одна бронзовая награда, и та была вручена спортсменке из Германии только потому, что она составила пару в миксе мастеру из Сингапура, который приехал на чемпионат без партнёрши.

Увы, во всех пяти дисциплинах мы не найдём в четвёрках сильнейших российских парней и девушек. Лишь в парном разряде у мужчин своеобразный подвиг совершили Александр Шибаев и Кирилл Скачков, прорвавшиеся в четвертьфинал, где разделили пятое-восьмое места. Отличились в миксе Григорий Власов и Яна Носкова, достигшие 1/8 финала, что дало им право разделить в итоговом протоколе 9–16 места. Вот и все достижения. Уделом же Марии Тайлаковой стал делёж 17–32, Полины Михайловой и Ольги Воробьёвой — 33–64, а Григория Власова и Алексея Ливенцова — 65–128 места. Как пошутил один юморист, у этих мастеров маленькой ракетки и шарика есть ещё возможность до старта летних Олимпийских игр в Токио-2020 значительно улучшить свои результаты.

Остаётся участникам чемпионата мира радоваться, что китайцы выставляют в одиночных разрядах, как среди мужчин, так и среди женщин, лишь четырёх участников. В ином случае они бы могли легко занять все места в десятках лучших. И это не сказка, а действительность. Вот и теперь три финала из пяти были исключительно китайскими. В одиночном разряде у мужчин олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Ма Лон переиграл своего земляка Фан Чжендона — 4:3, а бронзу завоевал Сю Синь. Аналогично сложилась борьба между подругами по сборной Китая. Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в одиночном разряде Дин Нин победила Чжу Юлин — 4:2, а третьей была Лю Шивен.

Разумеется, когда дело дошло до состязаний пар, китайцам не надо было задумываться об их составах, прежде всего у женщин. У них Дин Нин и Лю Шивен были сильнее Чен Мен и Чжу Юлин — 4:2, а у ребят в финале Фан Чжендон и Сю Синь не оставили надежд на успех японскому дуэту Масатаке Моризоно и Юю Осиме- 4:1.

Но и на японскую улицу пришёл праздник, когда китайские смешанные пары в миксе в первый день финалов «забуксовали» и не добрались до решающего поединка. В нём японцы Маару Йосимура и Казуми Исикава в упорнейшем сражении сумели сломить отчаянное сопротивление тайванцев Чен Чин Ан и Чен И Чин — 4:3. Отметим, что этим же вечером китайцам в отеле было устроено промывание мозгов руководителями сборной, после чего они в Дюссельдорфе, разумеется, завоевывали только золото в одиночных и парных состязаниях.

Начнём всё сначала

По всей видимости, миновали те времена, когда в академической гребле на Европейском континенте доминировали немцы и британцы, оттеснившие на вторые и третьи роли россиян и других представителей бывших советских республик — белорусов, литовцев, украинцев, эстонцев. Это зримо подтвердил состоявшийся в конце мая в чешской Рачице чемпионат Европы — 2017. На протяжении трёх дней гребцы почти из всех стран континента вели борьбу за победу на 18 дистанциях. Общекомандную победу отпраздновали итальянцы (3 золотые + 1 серебряная + 4 бронзовые = 8 медалей), в упорной борьбе опередившие румын (3+1+0=4). За ними места в шестёрке лучших заняли: Чехия и Германия (по 2+0+1=3), Польша (1+4+0=5), Ирландия (1+2+0=3). Лишь на седьмом месте оказалась сборная России (1+1+2=4), эскадра которой насчитывала лишь одиннадцать лодок.

С медалями вернулись на родину четыре из шести судов, выступавших в финале A экипажа. Чемпионами Европы стали Александр Чаукин, Максим Телицын, Александр Богдашин, Алексей Викулин, выступавшие на четвёрке без рулевого в лёгком весе. Всего 0,16 секунды уступили ирландцам в гонке двоек без рулевого легковесы Никита Болозин и Алексей Кияшко, впервые завоевавшие серебро. Две бронзовые медали принесли российской эскадре мужская четвёрка без рулевого, выступавшая в составе Александра Страдаева, Даниила Андриенко, Семёна Ягапова, Григория Щулепова и женская восьмёрка (Алевтина Савкина, Анастасия Тиханова, Елена Орябинская, Екатерина Потапова, Анна Карпова, Валентина Плаксина, Анна Аксёнова, Юлия Калиновская, рулевая Екатерина Копаева). Чуть-чуть недотянули до пьедестала почёта финишировавшие четвёртыми одиночница легковес Анастасия Лебедева и мужская восьмёрка.

По одному чемпиону Европы — 2017, как и Россия, имеют Литва (мужская четвёрка парная), Франция и Польша (мужская и женская двойка парная лёгкого веса), Швейцария и Швеция (мужская и женская одиночка лёгкого веса), Ирландия (двойка без рулевого лёгкого веса), Великобритания (женская одиночка). По два чемпиона получили прописку в эскадрах Чехии (мужская одиночка и женская двойка парная) и Германии (мужская восьмёрка и женская четвёрка парная). По три золотые чемпионские медали привезли домой женские лодки Румынии (двойка парная, четвёрка без рулевого, восьмёрка) и мужские экипажи Италии (двойка без рулевого, двойка парная, четвёрка без рулевого). А чтобы вновь вернуться в лидеры европейской эскадры «академиков», российской гребле необходимо всё начинать сначала! Как этого удалось добиться нашим мастерам распашного и парного весла в далёком 1952 году на Олимпийских играх в Хельсинки.

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 433 от 9 июня 2017 года

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Просмотров: 133 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:07

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