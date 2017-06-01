Лариса Лужина вспомнила о секрете Высоцкого

На пути к «Боспорским Агонам» кинозвезды, которые примут участие в керченском фестивале, поделились воспоминаниями и рассказали о своем отношении к Крыму

C егодня, в 21:00, в городе-герое Керчи, на вершине горы Митридат, — торжественное открытие XIX Международного фестиваля античных искусств «Боспорские Агоны». Спектакли, кинопремьеры, выставки, мастер-классы и творческие встречи семь дней будут радовать и удивлять керчан и гостей Крыма. Второй год в рамках фестиваля работает «Киностраница» — знаменитые актёры и режиссёры представляют на суд зрителя свои киноработы. Своими «путевыми заметками» с «Крымским Телеграфом» поделился организатор «Киностраницы» фестиваля, наш земляк, кинорежиссёр, секретарь Крымского отделения Союза журналистов России Александр БЕЛАНОВ.

КИНОДЕСАНТ НА КЕРЧЬ

— Это правда, что Керчь — самый древний город в России? — спрашивает в самолете, вылетевшем из Москвы в Симферополь, Юрий Васильев, ведущий актёр и режиссёр Московского Театра сатиры.

— Правда! До возвращения Крыма в Россию самым древним был Дербент, а теперь вот моя любимая Керчь!

— Счастливый ты, Санёк! — развернувшись к нам в кресле, подхватывает тему разговора народная артистка РСФСР Лариса Анатольевна Лужина. — Родился не абы где — в столице Боспорского царства! И для меня этот полёт, этот керченский десант — не первый! В советское время с концертной программой «Моя жизнь — кинематограф» я в компании с Николаем Крючковым, Мариной Ладыниной, Колей Рыбниковым, Зиной Кириенко часто прилетала в Крым, в Керчь...

— Да, я помню, вы приезжали на открытие Дворца культуры «Корабел» с Мариной Ладыниной. Я, в пионерском галстуке, с фотоаппаратом наперевес, поджидал вас за кулисами. Заприметив фотоаппарат со вспышкой, маленькая, словно воробышек, великая Ладынина поманила меня пальцем. Подхожу, трясусь весь, как осиновый лист... Она же — живая легенда! Памятник! И вот наша Глаша из фильма «Свинарка и пастух» сняла очки на резиночке, наклонилась, положила окуляры на пол, выпрямилась и грозно спросила: «Ну что стоишь?.. Снимай!»

... В глазах у меня потемнело. Нет, не из-за фотовспышки! За мгновение до щелчка фотозатвора Марина Алексеевна, выпучив глаза, показала язык. Вылитая «Я у мамы дурочка».

— Есть кадр! — засмеялась Ладынина. — Всю жизнь о таком мечтала!..

— Да, эту актрису зрители носили на руках! — задумавшись о чём-то своём, вздыхает Юрий Васильев.

— А вам Керчь чем запомнилась? — спрашиваю у Лужиной.

— Керчанами! Удивительно добрые, хлебосольные люди!.. Я до сих пор помню запах жареных бычков, копчёной тюльки, керченскую селёдочку... Не поверите, мне после гастролей в Керчи благодарные зрители несколько лет подряд присылали в Москву посылки с рыбкой!..

— Да, было время! — развожу я руками. — Древние греки нашли здесь не просто схожие породы рыб, которые они ловили у себя на родине, они открыли осетровых: севрюгу, белугу и осетра. Эта рыбка достигала в длину нескольких метров! Куда всё делось?..

— Да, мельчаем! — подытожил Васильев. — Читал, что сегодня и хамса идёт с трудом...

— А помните, мальчики, бычки в томате?..

— Перестаньте душу терзать, изверги! — раздался голос справа.

Поворачиваем головы. Василий Мищенко! Проснулся, можно сказать, вышел на запах заслуженный артист России, ведущий актёр московского театра «Современник»...

И это, надо признаться, ещё не вся компания. Впереди — молодой киноактёр Стас Эрдлей. Уже раздаёт автографы. Кстати, родом он из Евпатории... Где-то в хвосте — Владимир Есинов — генеральный продюсер таких замечательных фильмов, как «Волшебник Изумрудного города», «Рябиновый вальс», «Господа Головлёвы», кинотрилогии «Честное пионерское». И вся эта честная компания летит в город-герой Керчь, где в рамках девятнадцатого по счёту Международного фестиваля античных искусств «Боспорские Агоны» мы проводим «Киностраницу» — демонстрируем свои фильмы, встречаемся с керчанами и гостями города-героя.

«ОНА БЫЛА В ПАРИЖЕ...»

У меня был месяц, чтобы пересмотреть заново все фильмы приглашённых на «Боспорские Агоны» звёзд российского экрана. Среди картин с участием Ларисы Лужиной — «На семи ветрах», «Четвёртая высота», «Так начиналась легенда», «Тишина» и, конечно же, «Вертикаль» с Владимиром Высоцким.

— Лариса Анатольевна, у меня вопрос, который волнует многих кинозрителей... Когда впервые вы почувствовали себя кинозвездой, лицом с обложки глянцевого журнала?

— Это было во Франции... Помню, вышла погулять, французы облизываются, глазами стреляют... Вернулась в гостиницу, похвасталась, что меня все узнают, а лягушатники здесь, не чета нашим мужикам, — еще и комплименты отвешивают! Меня подняли на смех. А Володя Высоцкий над этой историей хохотал до слёз. «Ты же была на Сен-Дени! Это улица проституток!» Странно, а почему же тогда в Иране, в Осло, в Варшаве — та же реакция?..

Высоцкий не нашёлся что ответить. А после написал песню:

«Куда мне до неё, она была в Париже,

И я вчера узнал — не только в нём одном...»

— А все ведь думали, эта песня о Марине Влади!..

— Спасибо Станиславу Говорухину — на одной из творческих встреч сдал наш маленький секрет с потрохами...

— С какими мыслями летите сегодня в Крым?..

Лужина улыбнулась, задумалась. Видимо, вспомнила что-то очень важное...

— Я всегда очень любила полусухое крымское. Высоцкий это знал. Он и в горы, на съемочную площадку «Вертикали», мне шампанское привозил... И сегодня хочу шам-пан-ско-го! Я заслужила!..

И это — неоспоримый факт. Лужина заслужила. Как только она приняла решение лететь в Крым, на фестиваль «Боспорские Агоны», руководство Украины внесло её в черный список клятых москалей. Да, сорвались съёмки в каком-то российском сериале, который будут снимать в Одессе. Да, потеряла гонорар в размере 300 тысяч рублей...

— Не жалеете?..

— О чём ты?.. Всех денег не заработаешь! — отмахнулась Лужина. — Крым у меня один, и родиной я не торгую...

— Вот объясните мне, Юрий Борисович, — обращаюсь я к режиссёру фильма «Герой» Юрию Васильеву, — из какого такого теста сделаны эти люди?! Ну почему те за тридцать серебренников душу продают, а эти за воспоминания молодости держатся, словно пальцами за карниз?..

— Родина, воспоминания, карниз... Интересный смысловой ряд! — смеётся Васильев. — По швам сегодня трещит не только Украина, разваливается и Евросоюз. В этом расколе виноваты сами европейцы, их практицизм, неприкрытый цинизм. У русских же любовь к Отечеству — в сердце, в крови. Патриотизм — одна из основных составляющих нашего национального самосознания. И выбор, сделанный Крымом весной 2014-го, — это не итог какой-то там торговли. Свой выбор крымчане сделали очень давно, даже не в этом поколении. В 2014 году они лишь подтвердили: Крым — часть великой России. Во веки веков!..

— Вы хотите сказать, что и «русский исход», когда десятки тысяч офицеров вынужденно покидали Россию, отплывая из Керчи и Севастополя навстречу 70-летнему скитанию на чужбине, — это не просто их личная трагедия, это малоизученная часть истории всё той же России?..

— Они ушли, но не предали Россию. И тот факт, что Белое движение в большинстве своём не поддержало фашистскую Германию в войне против СССР, — тому подтверждение. Вспомните хотя бы трагическую судьбу великой русской певицы Надежды Васильевны Плевицкой. Ее Николай II Курским Соловьём величал. Вместе с мужем, русским генералом Николаем Скоблиным, она работала на советскую разведку. И таких в предвоенные годы за рубежом были тысячи!

... Сразу вспомнились кадры из фильма «Герой», с Димой Биланом в главной роли. Это фильм о любви. Это фильм о том, насколько важно сохранять это великое чувство, биться за него до последнего...

После премьеры фильма я разговаривал с Димой в павильонах «Мосфильма». Начинающий киноактёр признался: роль что называется пошла лишь после того, как он узнал от дяди о своём предке, заслуженном казаке Дементьеве. «Во мне заговорило что-то из прошлого! У моего киногероя — ротмистра Долматова появилась выправка. Я за три дня научился верховой езде, фехтованию... Знать свои корни — это так важно, это помогает побеждать...»

— В Керчи, кстати, установлен памятник — Покаянный крест «Русскому исходу» работы знаменитого скульптора, моего большого друга Вячеслава Михайловича Клыкова, — выпятив грудь, делюсь с участниками фестиваля «Боспорские Агоны» собственными познаниями родного города. — Там внизу ещё надпись: «Всем, кто не по своей воле покинул Отечество 16 ноября 1920 года».

— Покажешь, где памятник? — просит Лариса Лужина. — Цветы принесу!..

— А для вас, Юрий Борисович, что значит «Родину любить?» — спрашиваю у режиссёра Васильева.

— Когда в Париже я представлял свой режиссерский кинодебют «Продавец игрушек» с Пьером Ришаром в главной роли, — вспоминает Юрий Васильев, — ко мне подошла пожилая женщина. Представилась внучкой генерала Сергея Маркова — одного из лидеров Белого движения на Юге России. В конце короткой беседы она пригласила меня посетить русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Там, на мраморных плитах и крестах, я впервые увидел лики русских женщин, умерших в эмиграции. Но на их памятниках были увековечены по два имени: самой усопшей и ее возлюбленного, погибшего на полях Гражданской войны в России. Там, на кладбище, я реально увидел, осознал, что такое «Родину любить». Это значит, стоять до последнего, не предавать! Это значит, быть вместе, даже когда судьба или смерть разъединит вас...

«МЫ ПОМНИМ!»

За неделю до полёта в Крым, в аэропорту Домодедово, я взял интервью у идейного вдохновителя и организатора Международного фестиваля античных искусств «Боспорские Агоны», гендиректора Восточно-Крымского историко-культурного музея- заповедника Татьяны Викторовны Умрихиной...

— Середина девяностых — самые глухие, беспросветные времена. Керчь напоминала послевоенную. На центральной улице имени Ленина — дома с просевшими крышами и рухнувшими перекрытиями. В бандитских разборках, от наркотической зависимости и беспробудного бытового пьянства гибли тысячи молодых людей, даже не успевших создать семью...

Первое мая отменили, 7 ноября — забыли, на «9 Мая»... подняли руку... Из нас пытались вытравить коллективное «Мы помним». Из нас делали кастрюлеголовых, думающих голодным желудком... Не получилось! В Киеве так и не поняли, что Большая Митридатская лестница — это не просто памятник истории, это — лестница в небо, к колоннам древнего Пританея, к обелиску Славы, созданному советскими солдатами из камней разрушенного Троицкого собора в августе 1944 года, сразу после освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков.

Я помню тот день — 1 мая 1997 года. На Большой Митридатской лестнице собралась вся творческая интеллигенция города: артисты самодеятельных театров, эстрадные коллективы, художники, поэты, барды, писатели, гончарных дел мастера... Тогда мы сказали «Нет!» процессу духовного распада. Работая над созданием технологической модели Склепа Деметры — уникального памятника античного зодчества, мы не просто заглянули в большие и печальные глаза покровительницы нашего города, мы поняли: она всегда была рядом, защищала нас, вела по жизни...

И вот уже 19 лет фестиваль античных искусств «Боспорские Агоны» радует керчан и гостей Крыма. А родила фестиваль керченская земля. В чём наша заслуга?.. Мы вовремя вспомнили, осознали: кто мы?.. Мы — внуки победителей, мы — потомки тех, кто в XIX веке сделал из Керчи лучший город Таврической губернии...

... Самолёт затрясло. Коснулся земли. В салоне — первые аплодисменты. Сколько их ещё будет за семь фестивальных дней?..

— Ну здравствуй, Крым! — перебрасывая за плечо гитару, улыбается Стас Эрдлей. — А Евпатория в какой стороне? Я там родился!..

— Здесь, совсем рядом! — с видом заядлого путешественника достаёт карту Крыма Василий Мищенко. — Всего-то навсего 71 километр! А до Керчи — три часа на автобусе. Это пока Крымский мост не построят...

— Ладно, ребята, заходим в автобус! — поторапливаю гостей. — Я домой хочу!..