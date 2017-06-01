Когда знание законов освобождает от ответственности

Как крымчанам удалось победить украинских коллекторов

Зачастую, когда приходят письма от коллекторов, люди поддаются панике и совершают ошибочные действия, однако, если поступать обдуманно, можно дать отпор даже коллекторам. «Крымский ТелеграфЪ» разбирался в том, как общественной организации удалось не только избежать вымогательства со стороны украинских коллекторов, но и привлечь их к ответственности.

Письмо счастья

Шестого апреля текущего года жителю Симферополя пришло от ООО «ДиДжи Финанс Рус» (зарегистрировано в Санкт-Петербурге) письмо-уведомление, в котором предприятие сообщает, что он якобы должен украинскому банку ПАО «ОТПбанк» 34 399,76 грн, и требует оплатить на свой расчётный счёт 130 000 рублей до 10 мая 2017 года.

Крымчанин разу понял, что имеет дело с украинскими коллекторами и... не растерялся. Буквально через пару дней он написал и зарегистрировал заявление в Службе финансового надзора Республики Крым, где указал, что по отношению к нему имеет место факт административного правонарушения и фирма, вымогающая у него деньги, не имеет на это права сразу по ряду причин.

Ответ от финнадзора он получил 5 мая, а точнее, запрос на предоставление дополнительных документов. Стоит отметить, что срок привлечения коллекторской структуры к ответственности составляет всего два месяца. Поэтому крымчанин моментально отреагировал, сославшись на то, что промедление службы с ответом может расцениваться как намеренное затягивание процесса и содействие коллекторам. После такого обращения дело стало продвигаться гораздо быстрее.

Право имею?

Несколько важных моментов. Ещё в октябре 2016 года координатор общественной организации «Правозащитный комитет «Дело чести» в СМИ сообщила о том, что в качестве защиты крымчан от назойливых коллекторов, не имеющих права требования по украинским кредитам, в Кодекс по административным правонарушениям РФ (КоАП РФ) была внесена статья 15.41 о привлечении к ответственности этих правонарушителей; юрлиц и их руководителей. (После принятия ФЗ № 422 законодателем была внесена статья 15.41 в КоАП о привлечении коллекторов к админответственности при незаконном обращении к гражданам. Надо заметить, что данная статья регулирует лишь крымские вопросы, связанные с проблемами интеграции Крыма в правовое поле Российской Федерации и проблемами взаимоотношений (гражданско-правовых, хозяйственных и иных), возникших до 18 марта 2014 года и имеющих последствия после воссоединения Крыма с Россией).

Буквально через месяц из уст координатора комитета «Дело чести» Виктории Жуковской на телеканале ФМ прозвучало предупреждение о незаконной деятельности фирмы ООО «ДиДжи Финанс Рус».

А уже в декабре 2016 года в связи с многочисленными обращениями крымчан КРОО «Правозащитный комитет «Дело чести» разработал и разместил на своих официальных ресурсах для свободного скачивания проект «заявления о привлечении коллекторов к административной ответственности».

После получения более сотни заявлений от жителей Крыма 24 марта 2017 года Служба финансового надзора Республики Крым как орган, ответственный за назначение административного наказания правонарушителям с целью координации работы Крымфиннадзора по привлечению к административной ответственности коллекторов в случае нарушения порядка взыскания с жителей Крыма кредитной задолженности перед украинскими банками, провела совещание с участием руководителей «Дела чести» и представителей АНО «Фонд защиты вкладчиков».

Таким образом дело симферопольского получателя письма счастья, можно сказать, попало на гребень волны.

Признать виновным

Итак, вернёмся к нашему пострадавшему. Рассматривая его дело, правозащитная организация сразу же обнаружила нарушения со стороны «ДиДжи Финанс Рус».

Первое и основное. Компания-коллектор не входит в перечень юридических лиц Фонда защиты вкладчиков, что можно проверить на официальном сайте организации. ООО «ДиДжи Финанс Рус» было исключено из перечня в январе этого года и всё же продолжило коллекторскую деятельность. Почему так важен этот перечень? Только те юрлица, которые входят в перечень ФЗВ, имеют право требовать погашения задолженности заёмщиков, проживающих на территории Крыма и Севастополя, согласно № 422-ФЗ, на которое неправомерно сослалось «ДиДжи Финанс Рус».

Кроме того, в ходе рассмотрения дела заявителем на вопросы Службы было пояснено, что срок исковой давности по украинским кредитам уже истёк, прошло уже более трёх лет.

Виктория Жуковская, координатор комитета «Дело чести»:

«У гражданина отсутствует какая-либо задолженность по кредитным договорам, заключенным с украинскими банками, и считает переуступку долга в пользу ООО „ДиДжи Финанс Рус“, заключенную после 18 марта 2014 года на Украине, ничтожной, в связи с чем согласно ст. 167 Гражданского кодекса РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий и недействительна с момента её заключения».

Таким образом, финнадзор в своём постановлении признал виновным предприятие ООО «ДиДжи Финанс Рус» и должностное лицо — его гендиректора М. Зубкова в административном правонарушении и вменил штрафные санкции в полном объёме.

Что нужно знать всем, кто пострадал от коллекторов, и их возможным жертвам? За каждый звонок или письмо в почтовом ящике с требованиями внести на расчётный счёт коллекторов долг по украинскому кредиту, в соответствии со ст. 15.41 КоАП РФ фирма штрафуется на сумму 40 000 рублей в первый раз, 50 000 в следующие разы, а директор (подписант) — на сумму 10 000 рублей.

Так что отпор украинским коллекторам дан, старт положен. Незнание законов не освобождает от ответственности, знание — освобождает!