Крымчанку наградили за прорыв в военной журналистике

Лучшие получили награды лично из рук министра обороны России

Те, кто ведет репортажи из Сирии, из других горячих точек планеты, кто укрепляет престиж Российской армии, получили награды из рук министра обороны России Сергея Шойгу. Среди них — наша коллега, журналист крымского телеканала ИТВ, автор и ведущая программы «Аты-Баты», Юлия Розенберг.

«Спасибо вам за работу!»

Москва, Атриум Национального центра управления обороной РФ на Фрунзенской набережной. Величественное здание встречает гостей — это непривычные здесь люди в штатском: на финал Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас» съехались журналисты, посвятившие свою работу военной тематике. Этот престижный конкурс проводится с 2015 года по инициативе министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Министр высоко оценил профессиональный уровень финалистов конкурса.

— Эти журналисты вместе с нами летают, плавают, стреляют, воюют, это люди, которые живут вместе с нами, знают об армии, о ее жизни не понаслышке. Спасибо вам за то, что вы делаете! — сказал Сергей Шойгу.

За эти три года в конкурсе приняло участие несколько тысяч российских журналистов. В этом году было представлено более восьмисот работ в различных жанрах.

В финальном этапе фестиваля участвовали 47 победителей окружного этапа и 140 работ были представлены журналистами столичного региона. Между тем финалистов на конкурсе только девять — по числу номинаций.

В условиях столь жесткой профессиональной конкуренции крымчанка Юлия Розенберг одержала победу в номинации «Прорыв» за лучший дебют. Программы Юлии — это не просто развернутые репортажи о воинских частях и подразделениях. Каждый раз она наравне с бойцами всё испытывает на себе. Прыжки с парашютом, десантирование с катера, высотная подготовка, стрельба и ведение боя на танке или бронемобиле «Фалькатус»... Ее смелость и решительность были оценены по достоинству. Для вручения престижных наград в Атриуме НЦУО собрались высшие чины Российской армии, руководители крупнейших СМИ России, звезды эстрады и кино. Церемония сопровождалась большим концертом, для победителей пели Игорь Крутой и Лайма Вайкуле, «Сопрано Турецкого» и «Город 312», Александр Ф. Скляр и другие звезды. А финальную песню исполнил Денис Майданов — организаторы подготовили финалистам и гостям еще один сюрприз: его выступление сопровождалось видеоклипом, в который вошли лучшие кадры из репортажей и программ победителей конкурса.

«Самое трудное — рано вставать!»

Мы побеседовали с Юлией о ее работе и победе.

— Юлия, ваша жизнь с детства устроена с комфортом, вы из обеспеченной семьи, объездили почти весь мир. Что заставляет вас менять брендовую одежду и новенький «мерседес» на камуфляж и танк?

— Мне всегда хотелось эффективно работать, быть полезной обществу, и в программе я стараюсь нести социально необходимый посыл: в современной Российской армии служить — почетно и престижно. Армия — это не просто работа, это — особая миссия. Я хочу помочь молодым людям избавиться от того заскорузлого стереотипа, что служба — это нечто такое, от чего надо беречься.

— Что самое тяжелое в вашей работе?

— Вы знаете, я сама неоднократно задавала этот вопрос — и новобранцам, и опытным военным летчикам, водолазам, ракетчикам.... И все говорили: самое трудное в армии — рано вставать! Я не верила, но это действительно так! (Смеется.) Ведь нам приходится подниматься в три или четыре часа утра, чтобы вовремя быть во всеоружии в указанной точке Крыма. Наша съемочная группа уже ко всему привыкла, но ранние подъемы по-прежнему даются нелегко. И еще — тяжеленное обмундирование, бронежилеты, шлемы, каски, оружие... И во всем этом надо работать, бегать, стрелять!

— Что для вас значит победа в этом конкурсе?

— Это высшая награда для тех, кто работает в области военной журналистики. Для меня она означает, что мы движемся в правильном направлении. Мы будем продолжать работу с еще большим воодушевлением. Это очень вдохновляет, как и знакомство с другими журналистами, большую часть времени проводящими в горячих точках, — у них есть чему поучиться, и у нас уже возникла масса новых идей.

— Есть мнение, что армия меняет женщин, которые служат, делает их мужественнее и грубее. Вы чувствуете на себе это влияние?

— Это еще один стереотип. Наоборот, в обществе мужественных, сильных мужчин женщины, которых в армии не так много, чувствуют себя Женщинами — с большой буквы.

— Проект «Аты-Баты» — не единственное ваше занятие, вы успеваете совершенствоваться и в профессии телеведущей, и оставаться на своей основной должности — возглавлять отдел рекламы на телеканале ИТВ. Что заставляет вас совмещать одно с другим?

— Съемки программы и работа над ней оставляют немало свободного времени. Поэтому я не только занимаюсь основной работой, но и успеваю посещать семинары, профессиональные курсы. А моей энергии хватит и на большее.