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Сколько стоит тяга к воде

Штраф за парковку у озера (моря) или водоохранной зоны

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем о штрафах за парковку у водных объектов. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Что такое водоохранная зона

Все прибывающие на отдых на берег моря, озера или реки имеют привычку подъезжать как можно ближе к водоемам на своем автомобиле и, несмотря на систематическую работу по профилактике и предупреждениям административных правонарушений, связанных с нарушением п. 4 ч. 15 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации, факты подобных нарушений все еще продолжают иметь место, хотя эффективность проводимой работы в этом направлении уже ощутима. В последнее время в СМИ все чаще стали появляться сообщения о том, что сотрудники государственных органов по охране окружающей природной среды при проведении рейдов составляют протоколы об административном правонарушении за парковку или проезд автомобилей в водоохранных зонах водных объектов. Попробуем разобраться, что же представляет собой водоохранная зона водного объекта.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации, водоохранная зона — это территория, примыкающая к береговой линии морей, рек, ручьёв, каналов, озёр, водохранилищ, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Прибрежная защитная полоса является частью водоохранной зоны, на которой вводятся дополнительные ограничения деятельности. Следовательно, водоохранная зона — это территория, примыкающая к береговой линии, к поверхности водного объекта, включающая в себя прибрежную защитную полосу.

Прибрежные защитные полосы — это территории внутри водоохранных зон, на которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с вышеуказанной статьей Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны водных объектов устанавливается для следующих объектов:

- ширина водоохранной зоны моря — 500 м;

- ширина водоохранной зоны рек или ручьёв устанавливается от их истока для рек или ручьёв протяженностью:

а) до 10 км — в размере 50 м;

б) от 10 до 50 км — в размере 100 м;

в) от 50 км — в размере 200 м;

— и др.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

- 30 м для обратного или нулевого уклона;

- 40 м для уклона до 3 м.;

- 50 м для уклона 3 м и более.

Нарушения и санкции

В целях предотвращения загрязнения, истощения и замусоривания вод, а также сохранения водного объекта как среды обитания растений и животных, в данной зоне устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. Кроме того, запрещается движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам, стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. Таким образом, подъезд к морю на авто и парковка возможны только при наличии твердого дорожного покрытия (асфальт, бетон).

За нарушение установленного режима предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 8.42 Кодекса РФ об административных правонарушениях в виде наложения штрафа в размере: для граждан — от 3000 до 4500 рублей, для должностных лиц — от 8000 до 12 000 рублей, для юридических лиц — от 200 000 до 400 000 рублей. Санкции статьи не предусматривают предупреждения.

Порядок установления на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством размещения специальных информационных знаков, определяют Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17.

В соответствии с Соглашением между Федеральным агентством водных ресурсов и Советом министров Республики Крым о передаче Совету министров Республики Крым осуществления части полномочий в области водных отношений, утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.08.2014 № 1466-р, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым устанавливает границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос морей или их отдельных частей.

Как говорится, незнание законов не освобождает от ответственности за совершенные нарушения. Поэтому, выбираясь на отдых к какому-либо водному объекту, соблюдайте нормы природопользования, чтобы не нарваться на штраф.

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 213-26-55.

Артём Шабанов
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 433 от 9 июня 2017 года

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Просмотров: 230 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:06

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