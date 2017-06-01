Рождённый обстоятельствами

На протяжении 233-летней истории Симферополь стремился вырваться из провинциального застоя

Летаргический сон и его последствия

Правление Павла Петровича было недолгим. Но как бы ни банально звучала фраза «легче погрузиться в болото, чем из него вырваться», она отлично передает сущность проблемы, с которой столкнулся в своем развитии Симферополь. Городской жизни нужно было придать новый импульс. Но это было совсем не просто.

Александр I Благословенный, вступивший на престол в 1801 году, всей душой хотел продолжить начинания все без исключения начинания своей великой бабки. Но, по большому счету, ему было не до Симферополя. Перед ним стояли более масштабные задачи — спасать страну как от внутренних проблем, возникших вследствие Павловской реформы (поистине роковое для россиян словосочетание), так и от внешней угрозы в лице амбициозного Наполеона Бонапарта. Тем не менее буквально сразу после своего воцарения на российском троне Александр выполнил, так сказать, обязательный минимум — разделил Новороссийское наместничество на целые три губернии: Николаевскую, Екатеринославскую и Таврическую. И — главное — вновь провозгласил Симферополь Симферополем. Так нынешняя крымская столица родилась второй раз.

Гости желанные и не очень

Время посетить Симферополь у Александра Павловича нашлось только в 1818 году. Но Симферополь в своем скудном бюджете не смог изыскать средств, чтобы принять высокопоставленную особу приличествующим образом. Александру пришлось остановиться в одном из домов бывшей немецкой колонии, что располагалась на месте дачи Арендта и епархиального женского училища. Даже расплачиваться за проживание первому лицу государства пришлось из своего кармана — хозяин, предоставивший ему кров, получил в подарок 500 рублей. Судить о том, много это или мало, можно на основании следующих сведений. Известно, что в начале XIX века рабочие в Санкт-Петербурге зарабатывали в среднем 80 рублей в год, трудились они по 60–70 часов в неделю; учитель получал примерно 240 рублей, профессор — от 2000 рублей плюс 500 рублей квартирных. То есть гостеприимный хозяин из Симферополя получил от царя два годовых учительских оклада. Вполне приличная компенсация за беспокойство.

Существует предание, что именно в этот приезд государь указал место для строительства Александро-Невского собора, того самого, утварь для которого была пожалована Екатериной Великой и доставлена в Симферополь в далеком 1794 году. На самом деле Александр I сделал для возобновления строительства задуманного Екатериной собора много больше — он утвердил его новый проект и новую смету, согласно которой предусматривалось израсходовать на постройку более 200 тысяч рублей. К тому же царь пожертвовал на строительство храма значительную сумму из личных средств.

Второй раз император посетил Симферополь только спустя семь лет — в 1825 году, за несколько месяцев до трагических событий, унесших его жизнь. На этот раз он остановился в доме гарнизонного командира Риманя, стоявшего на месте мужского духовного училища, в корпусе, уничтоженном огнем в конце ХIХ века.

Интересно, что почти в это же время в Симферополе побывал другой известный россиянин. Поселился он во вполне официальном месте — гостинице «Афинская» (сегодня пр. Кирова, 25), развитием города не интересовался, даже на улицу выходил редко, денег, само собой, ни на что не жертвовал. Зато постарался оставить в веках свое мнение о Симферополе: «дрянной городишко». Не составит труда догадаться, что в данном случае речь идет об авторе хрестоматийной комедии «Горе от ума», Александре Сергеевиче Грибоедове, известном цинике и мизантропе. Симферопольцы, к их чести, не стали платить горюющему от ума писателю той же монетой — в честь 150-летия со дня рождения неблагодарного туриста одна из улиц крымской столицы была названа в его честь.

Культурное население и образованная власть

Но, к счастью, далеко не все и не всегда столь безоговорочно и резко клеймили неприглядные особенности Симферополя. Многие находили в них некую изюминку, а кое-кто даже превозносил эти самые особенности в числе редчайших достоинств. Более того, даже ставил Симферополь в пример Москве. Правда было это несколько позже.

К примеру, в воспоминаниях Владимира Андреевича Оболенского, единогласно избранного на земском собрании 1903 года членом Таврической губернской управы, можно найти очень лестное для Симферополя сравнение: «...В то время даже Москва была еще наполовину застроена деревянными домами... Симферополь был весь каменный. Камень придавал городу более опрятный и культурный вид...» Согласитесь, есть чем гордиться. Но дальше — больше. В воспоминаниях Оболенского можно найти моменты, которые вызывают не только гордость, но и удивление, и даже зависть. Судите сами... «На внешнем облике города сказывалась и большая культурность населения. Улицы, частью шоссированные, частью замощенные хорошей мостовой, содержались в чистоте и были засажены деревьями, преимущественно акациями, которые весной пропитывали воздух опьяняющим ароматом. Летом по ним ездили бочки, поливавшие уличную пыль. Городской сад был чист и опрятен, дорожки посыпались песком, а в центре его, вокруг памятника Екатерине II, разбиты были клумбы с красивыми цветами...» И еще. «...В Симферополе муниципальная жизнь была в центре внимания жителей. Вопросы базара, водопровода, трамвая волновали всех местных жителей, которые нередко заходили послушать прения отцов города. И к думским выборам население города относилось активно. Этим объясняется интеллигентный состав городских гласных. Симферопольская дума по уровню образовательного ценза едва ли уступала московской...»