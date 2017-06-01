Споры каменных времён

Какие версии создания и использования древнейших крымских построек предлагают исследователи мегалитов

Древнейшие рукотворные сооружения, расположенные по разные стороны Керченского пролива, при очевидной во многом схожести, имели и немало различий. Немало есть и версий их использования — как на Кавказе, так и на территории полуострова — версий и строго научных, и альтернативных. Чего только стоят технологии их изготовления! Или выявленное при исследовании этих построек смещение сторон света в глубокой древности, намекающее на некую глобальную катастрофу, в результате которой смещение и произошло...

Версии, споры, открытия

Открытие, если можно так выразиться, причерноморских дольменов для ученого мира принадлежит очень известному в свое время путешественнику академику Петру Симону Палласу. В 1794 году он побывал на Черноморском побережье, на Тамани и в горах западного Кавказа и смог осмотреть и бегло описать обнаруженные сооружения. Вслед за Палласом и на Кавказ, и в Крым потянулись другие исследователи. Впрочем, их работы в современном научном мире не очень котируются. Дескать, слишком поверхностный взгляд, много ошибок и принятия желаемого за действительное.

Едва ли не единственное, что не оспаривается сейчас, — то, что каменные ящики, или столы — как кому угодно — были своеобразными склепами. Такая вот официальная версия. Впрочем, выбрать золотую середину в исследовании дольменов очень трудно: представители научных кругов, с одной стороны, и всевозможные эзотерики и конспирологи — с другой доходят в своих теориях до крайностей. В пылу споров о предназначении некоторые из тех, кто считает их исключительно погребальными сооружениями, даже заявляют, что, мол, отверстия созданы для того, чтобы забрасывать через них внутрь черепа умерших... Их оппоненты тоже не скупятся на смелые теории: приёмо-передающие устройства для связи с космосом, телепорты, энергетические коконы...

Есть предположения и о том, что внутри замуровывали шаманов, которые — по аналогии с буддийскими практиками — находились там в своеобразном тёмном ритрите, в полной добровольной самоизоляции от внешнего мира. А отверстие в данном случае — для воды и пищи, которые им передавали внутрь.

Во многих дольменах при раскопках действительно обнаруживали останки людей и животных с ритуальными атрибутами. Правда эти находки принадлежат к культурам, разбросанным практически по всем известным в истории человечества эпохам: от неолита до Средневековья. Поэтому их датировка по сохранившимся находкам — например, скребкам, керамике или наконечникам стрел, на наш взгляд, совершенно неприемлема. Из этого ясно только то, что пять тысяч лет назад они уже существовали.

Что касается уникальных герметичных сооружений Кавказа, распространённых прежде и в Крыму, то они упоминаются в так называемом Нартском эпосе как «испуны» по имени маленьких людей, для которых такие каменные скворечники служили домами.

Культы и легенды

Отдельный разговор — о местах, в которых строили каменные ящики. По всей вероятности, это места, которые принято называть сейчас термином «места силы». Безотносительно к корректности этого термина стоит отметить, что действительно где попало такие особенные сооружения не стали бы возводить. Тем более что анализ некоторых из мест скопления крымских дольменов позволяет предполагать, что прежде там находились не только каменные ящики, но был целый комплекс различных мегалитических сооружений. Может быть, нечто вроде таврского святилища. Как, например, в районе Второго лесного кордона, недалеко от Мекензиевых гор, в окрестностях Севастополя. Кстати, как известно, на местах древних капищ прежде нередко появлялись и новые сооружения, связанные с религиозными культами. Такие места традиционно считаются особенными, наиболее подходящими для молитв. Так что вторичное использование таврских особых мест, как и остатков их сооружений для постройки новых объектов, — вполне возможно. Из-за особого прошлого и связанных с ним воспоминаний особенное отношение к подобным местам сохранялось у местных жителей поколениями, становясь со временем памятью буквально легендарной. Новые же народы, которые появлялись на этой земле, по-своему трактовали эти легенды. И зачастую устанавливали важные для себя объекты вот на таких особенных местах.