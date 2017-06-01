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СоциумПотребитель

Охота за ресурсами

Модный термин, который ничего не объясняет, но многое оправдывает

Не так давно в обиход телеведущих, авторов модных журналов и семейных психологов вошли понятия «ресурсный мужчина» и «ресурсная женщина». Этими словосочетаниями щеголяют направо и налево, не задумываясь, что на самом деле они в себе содержат.

Полезные ископаемые

Четкой формулировки, что именно представляет собой «ресурсный мужчина», увы, не существует. Просто, если вы в тренде, нужно выражаться именно так, а не говорить, подобно старшему поколению, о «принцах на белых конях», «хороших партиях» и т. д. Устарело и понятие «статусный мужчина».

Однако на самом деле речь идет не просто о модных тенденциях в жаргоне интеллектуалов и тех, кто хочет казаться таковыми. В понятиях «принц на белом коне» и «статусный мужчина» крылась констатация успешности того или иного субъекта, раскрывалась высокая степень устойчивости его положения в социуме на данный момент. Другое дело понятие «ресурсный мужчина». Здесь просто признается наличие у той или иной личности своеобразных «полезных ископаемых», которые еще предстоит «разработать». «Покорил Эверест» или «Может покорить Эверест» — чувствуете разницу?

Ищите женщину

Незначительная на первый взгляд смена понятийного аппарата имеет одно крайне интересное последствие — рассуждения о мужских ресурсах заставили задуматься об их разработчиках, вернее, разработчицах. Так на просторах современных массмедиа сотворилась легенда о «ресурсных женщинах».

«Ресурсная женщина» — это не банальное «красавица и умница». Хотя и это тоже. «Ресурсная женщина» — своего рода предприятие, которое добывает, перерабатывает и реализует ресурсы, извлеченные из недр мужчины, и правильно распределяет прибыль, не забывая вкладывать средства в дальнейшую разработку недр. Такие предприятия не создаются на бесперспективных землях, так же как «ресурсные женщины» не появляются у бесперспективных, бедных в моральном и материальном планах мужчин.

Точка отсчета

Итак, с понятиями разобрались. Теперь имеет смысл ответить на вопрос: где женщине «копать» и что искать, чтобы попасть в «десяточку»?

Психологи утверждают, что у молодых людей, стремящихся к карьерному или финансовому успеху и имеющих все шансы с годами вырасти до уровня «ресурсных мужчин», есть много общих черт, на которые и следует делать ставку девушкам, начиная «геологическую разработку».

Во-первых, потенциальный ресурсный мужчина с детства умеет расставлять приоритеты. И всегда предпочтет долгосрочные инвестиции краткосрочным (к примеру, в детском возрасте выберет машинку, а не мороженое, в юношеском — языковой курс в Лондоне, а не машинку...)

Во-вторых, потенциальный ресурсный мужчина предпочитает добиваться понравившихся девушек, а не брать то, что само плывет ему в руки.

В-третьих, умеет контролировать ситуацию, просчитывать возможные варианты ее развития.

В-четвертых, всегда доводит начатое до логического конца.

В-пятых, никогда не жалуется на общество, на государственный строй, на преподавателей, на родителей, на окружающих его знакомых.

В-шестых, предпочитает отдых в мужской компании.

В-седьмых, редко прощает своей женщине промахи, способные подорвать его репутацию в глазах окружающих.

Именно этим последним пунктом определяется то, что союз между двумя ресурсными представителями противоположных полов чаще всего являет собой не тандем двух влюбленных людей, а взаимовыгодное сотрудничество взаимонуждающихся и обогащающих (во всех смыслах) друг друга партнеров.

Этим же пунктом определяется и то, что представительницам слабого пола следует хорошенько поразмыслить над собственной ресурсностью прежде, чем искать ресурсного мужчину. А может быть, не стоит хватать звезды с неба? Яркий пример того, к чему может привести неправильная оценка собственного потенциала, — принцесса Диана. Она была популярна в народе, но совершенно не по-королевски подрывала репутацию своего мужа, принца Уэльского. И все потому, что рядом с этим ресурсным мужчиной была откровенно несчастлива.

Перерыв на шутки

* * *

— Лева! А шо, твоя Ида бросила тебя, когда узнала, шо ты внук миллионера? Странно!

— Шо ж странного? Теперь она моя бабушка.

* * *

Познакомились на банкете двое хорошо подвыпивших олигарха, ну и начали хвастаться друг перед другом своими успехами. Дошли и до сексуальных подвигов. Один, показывая рукой, говорит:

— Вон, видишь блондинку с огромным бюстом — это моя жена, а вон, видишь брюнетку с ногами от зубов — это моя любовница!

Второй олигарх смотрел-смотрел на все это и наконец изрек:

— Странно, а у меня почему-то все наоборот!

* * *

Гуляет олигарх по парку в воскресное утро. Вдруг прямо перед ним выпрыгивает лягушка и говорит человеческим голосом:

— Поцелуй меня и я превращусь в прекрасную принцессу.

Он, ни слова не говоря, засунул ее в карман и пошел дальше.

Вечером лягушка опять обращается к нему со словами:

— Поцелуй меня и я превращусь в прекрасную принцессу и буду любить тебя всю жизнь, выполнять все твои желания.

В ответ молчание.

— Почему ты меня не целуешь?!

— Я деловой человек, у меня все есть и нет времени на новых подружек. А вот иметь говорящую лягушку — это супер!

Евгения ПРИЙМАК
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 433 от 9 июня 2017 года

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Просмотров: 125 |   Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 13:48

:: Комментарий #1 написал: ррр   |   Сегодня, 17:21   |  



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неплохо.

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