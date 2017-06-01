Интернациональный подарок ко Дню России

Ко Дню России Ксения Симонова нарисовала песком ”Русскую Сказку”, а украинская группа написала музыку

В День России крымская художница и мастер песочной анимации Ксения Симонова поделилась телевизионной версией своей "Русской Сказки", которая давно полюбилась зрителями со всего мира. Музыка к этой песочной истории написана уникальным коллективом из Луцка - группой В.О.Д.А., которая играет на природных музыкальных инструментах - воде, ветках, металлических листах.

«Представляю Вам телеверсию моей песочной "Русской Сказки" - истории, которая нравится и взрослым, и детям, — говорит художница. — Хотя это, по сути, сказка для взрослых. В целом, «Русская Сказка» - аллегория, сборный образ, а не конкретная сказка, это результат моих детских впечатлений, вызванных историями, рассказанными бабушкой или прочитанными в книгах. Я давно почувствовала, что «русскость» - особый тип эстетики, ничуть не менее значимый и глубокий, чем, скажем, эстетика Эллады или Древнего Рима. Какие первые визуальные ассоциации вызывает во мне словосочетание «Русская Сказка»? Этими ассоциациям для меня были - иссиня-чёрная чаша леса, красные капли ягод, снег, белокрылые птицы, удивительный по своей сложности и простоте русский сарафан, платок. Волк. Ворон…»

Музыку к этой работе написали музыканты из Западной Украины - группа В.О.Д.А., финалисты второго сезона шоу "В Украине есть таланты", в котором победила Ксения.