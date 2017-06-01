→ Байки, сонеты Так её, гадюку! Любопытное и опасное происшествие было зафиксировано на днях в тихом Джанкое. Ещё одна типично провинциальная история. Там начальник местного отдела по контролю за оборотом наркотиков спас продавца от заползшей в магазин степной гадюки. Дело было так. Ничего не подозревавший капитан полиции проходил мимо одного из магазинов и услышал крики продавца о помощи. Полицейский бросился в магазин и увидел, что в помещение заползла полуметровая змея. Степная гадюка. Она лежала на проходе и вела себя агрессивно. Сотрудник полиции, не мешкая, скрутил подколодную. Ведь встреча с таким пресмыкающимся опасна, особенно для детей, престарелых граждан и людей с ослабленным здоровьем. В этот магазин, как уверяют жители, часто заходят за покупками дети, часто без сопровождения взрослых, поэтому действия сотрудника ОВД были крайне своевременны. Однако в ходе спасения змея успела укусить отважного капитана. Но от госпитализации полицейский отказался. И даже на здоровье не пожаловался. Не по зубам гадюкам крымские полицейские! Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 434 от 16 июня 2017 года Еще статьи: Куда пойти за хлебушком? Говорят, что... массово пропадают дети Торговля конфискатом... наркотиков Был магазин, да сплыл Жадность фраера Просмотров: 84 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:20