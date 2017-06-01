В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... инициатива дорожников – наказание для людей Жительница крымской столицы Марина В. столкнулась с последствиями нежелания дорожников доделывать начатое: «Гагарина 24, 26, 28, 30, 36! Перед Новым годом еще сняли какой-никакой (но он был) асфальт, все разровняли, расчистили, засыпали щебнем (крупным). Пошёл первый снег... и все. На этом все закончилось. План типа выполнили в конце года и хватит. На дворе июнь. Проехать с коляской невозможно. Пройти – ноги поломаешь. После ливня на днях была просто беда. Лучше бы вообще ничего не делали... хоть пройти, проехать можно было. Короче, зла не хватает на это». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 434 от 16 июня 2017 года Еще статьи: Говорят, что... дороги не ремонтировали пять лет Спрос на «канатку» Говорят, что... жителей заставят платить за дороги Говорят, что... не замечают упавший столб Говорят что... разваливаются новые бордюры