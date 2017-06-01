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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... «катакомбам» в центре столицы не местоуправляющая компания пускает деньги на ветер

Жительница села Донского Марина Б. сообщает: «Крымская водная компания в с. Донском Симферопольского района, подписав с жильцами многоквартирных домов договоры с 15 мая 2015 г. (вода, канализация, мусор) и с 1 января 2016 г., брали с людей кварплату – по декабрь 2016 г. После чего заявила, что больше не желает принимать деньги за жилплощадь, а оставляет за собой только обслуживание (вода, канализация, мусор), пообещав собранные с жильцов деньги пустить на ремонт кровли, т. к. она давно стала протекать. Ремонт действительно осуществили в марте-апреле, но жильцы рано обрадовались... После ливня 10 июня качество ремонта стало явным. До осуществления ремонта текло в одном месте и не так сильно. После ремонта стало течь в четырех местах, да так, что мы только и успевали менять подставленные под струи емкости. И все это только в одной квартире! А в доме таких протекших квартир минимум пять (соседи жаловались, что и у них течет, даже те, у кого вообще не текло никогда). Много имущества пострадало, мы только закончили в кухне ремонт. Обои вздулись, теперь боимся, что и кухня, изготовленная на заказ за немалые деньги, тоже может раскиснуть. Хочется добиться справедливости и дождаться наконец качественного ремонта!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 434 от 16 июня 2017 года

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Просмотров: 158 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:50

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