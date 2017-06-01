→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... с места трагедии воруют игрушки Говорят, что неизвестные грабят стихийно возникший мемориал на детской площадке в Массандре, там, где под колесами КАМАЗа погибла мать с полуторагодовалым ребенком. Рассказывают следующее: «Подъехала иномарка, серебристого цвета, в ней играла музыка, вышел мужик, подошел к тому месту куда люди вешают игрушки в память матери и ребёнка. Стал снимать игрушки, подумали может быть родственник, просто перевешивает или ещё что. Но нет он сначала снял одну внимательно рассмотрев, взял её, затем подойдя с другой стороны снял ещё одну, выбрал те которые больше всего понравились, сел в авто и уехал. Просто жутко представить что это крыса с ними сделала, скорей всего он их своим детям подарил...» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 434 от 16 июня 2017 года Еще статьи: Следователь вступился за водителя-наркомана... И снова «крыса» Гвардейское: а был ли маньяк? Дорогое «успокоительное» Детям у стен парламента места нет Просмотров: 300 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:52