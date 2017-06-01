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Говорят, что... эвакуаторы эвакуируют сами себя
Говорят, что нынче в крымской столице дорожные эвакуаторы ведут себя как-то странно. К примеру, в центре города были замечены случаи, когда один эвакуатор эвакуировал другой, якобы неправильно припаркованный. Ходят слухи, что в этой сфере между эвакуаторами развернулась конкурентная борьба...
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 434 от 16 июня 2017 года
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