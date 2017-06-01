В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... эвакуаторы эвакуируют сами себя

Говорят, что нынче в крымской столице дорожные эвакуаторы ведут себя как-то странно. К примеру, в центре города были замечены случаи, когда один эвакуатор эвакуировал другой, якобы неправильно припаркованный. Ходят слухи, что в этой сфере между эвакуаторами развернулась конкурентная борьба...