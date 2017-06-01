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СоциумКультура, наука

«Они воруют наше прошлое»

Изъятые у черных копателей артефакты ФСБ передала Центральному музею Тавриды

 

Свыше 200 предметов, датируемых началом II тысячелетия до нашей эры и окончанием периода Крымской войны, теперь находится под стеклом в экспозиции главного музея крымской столицы. Здесь можно увидеть сделанную из чистого золота скифскую гривну, браслеты, ритуальные статуэтки и амулеты, которым свыше трех тысяч лет, боспорские чаши, стеклянные сосуды раннего Средневековья, и многое другое. Все эти предметы еще недавно были вещественными доказательствами в уголовных делах, расследуемых крымским управлением ФСБ.

 

Коллекция на два миллиона долларов

Разграбление крымской земли, в особенности древних курганов, началось не сегодня, а еще во времена Средневековья. В XVIII–XIX веках, когда на полуостров только стали прибывать российские археологи, они уже застали многие захоронения разграбленными, а их современники — охотники за золотом — продолжали опустошать склепы, сбывая потом ценные находки в крупных городах Российской империи. Во времена Советского Союза этот процесс затих благодаря закрытым границам и отлаженной службе охраны памятников. А вот с 90-х годов прошлого века разграбление археологических памятников приобрело едва ли не промышленные масштабы, а покровители черных копателей появились на самых верхах. В последние годы украинской власти из Крыма вывозили монеты и украшения, стоимость которых исчислялась порой тысячами, а то и сотнями тысяч долларов. Казалось, этот процесс будет очень сложно остановить. Впрочем, выставка, открывшаяся в Центральном музее Тавриды, продемонстрировала результат работы правоохранителей за последние три года, который не идет в сравнение ни с какими предыдущими попытками противостоять черной археологии. Директор музея оценил страховую стоимость коллекции, переданной крымским управлением ФСБ, в два миллиона долларов.

Андрей Мальгин, директор Центрального музея Тавриды:

«Последние 200 лет нас постигло бедствие, которое мы называем в кавычках — „черной археологией“. За последние 25 лет, после распада Советского Союза, Крым, как и территория многих постсоветских государств, превратился не только в место раскопок и изучения нашего культурного наследия, но и в место, где проходит незаконный археологический поиск, который приобрел варварский, разрушительный характер. Сам по себе этот процесс привел к появлению нелегального черного рынка археологических артефактов. И этот рынок процветал. Крым был транзитным узлом, через который вещи проникали из самых разных уголков мира, стран Средиземноморья в частные коллекции украинских олигархов. После весны 2014 года этому если и не положен конец, то сделан очень важный и решительный шаг».

Зарубежные заказчики

Из всех предметов в первую очередь бросаются в глаза золотая гривна, украшенная львиными головами и рельефным орнаментом, медальоны, браслеты, перстни, кулоны, серьги и подвески с драгоценными камнями, римские серебряные денарии, коллекция стекла римского периода, боспорская чаша со сценами из жизни, терракотовые фигурки ранней античности, а также лепные сосуды и ритуальные чаши III-II тысячелетий до нашей эры, изготовление которых специалисты приписывают мастерам из Малой Азии.

Виктор Палагин, начальник Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю:

«Мы называем их черными копателями. Они копают все, что попадается. Прежде всего это оружие, которое было представлено здесь во времена всех крымских войн, боеприпасы, есть факты их вторичного использования. С 2014 года проделана большая работа, и этому уделяется значительное внимание. Коллекционеры зарубежные и из сопредельного государства ставят задачи на проведение раскопок в тех или иных местах, уничтожение курганов и другого наследия, эти задачи выполняются черными копателями. Они поднимают только то, что им нужно, а все остальное просто уничтожается. Есть уникальные артефакты, которых в мире больше нигде нет. Это материалы, которые были вещественными доказательствами по уголовным делами, которые расследовало наше управление за последние три года. Мы надеемся, что эти ценности станут достоянием всех россиян и всего человечества. А самое главное — наши ученые смогут провести определенные исследования».

А работа предстоит кропотливая. Ведь в этом материале, уже поднятом из земли, неизвестно из какого культурного слоя, довольно сложно разобраться историкам. Но главное — он есть.

«За незаконные раскопки по закону предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность, — добавил Виктор Палагин. — Эти люди должны понимать, что они воруют наше прошлое!»

Подписавшая акт приема-передачи ценностей в музей министр культуры Крыма Арина Новосельская вручила Виктору Палагину почетную грамоту Минкультуры РК «за ратование о сохранении культурного наследия Российской Федерации, весомый личный вклад в пропаганду исторического и культурного наследия Российской Федерации, весомый личный вклад в пропаганду исторического и культурного наследия, бережное отношение к многонациональной культуре РК и в связи со столетием образования органов безопасности России».

Справка

Выставка открыта в Центральном музее Тавриды с 15 июня до 31 августа. Расписание работы: ежедневно, с 9:00 до 17:00, четверг — с 12:00 до 20:00, вторник — выходной. Стоимость билетов — 60–120 руб.

Максим РУСИНОВ
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 434 от 16 июня 2017 года

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Просмотров: 327 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:47

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