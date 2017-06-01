Можно ли спасти подземные воды, или Когда вернется вода в крымские реки

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году украинские власти предприняли попытку экологического геноцида, перекрыв Северо-Крымский канал. Это грозило полуострову настоящей катастрофой, особенно северной и восточной его частям, которые в наибольшей степени зависели от подачи пресной воды с Украины. Северо-Крымский канал обеспечивал до 85 процентов потребности полуострова в пресной воде, и прекращение ее подачи стало серьезным испытанием для всех жителей Крыма...

Исток пересох

Тогда благодаря слаженной работе руководства республики и российского правительства беды удалось избежать. Были предприняты все возможные меры для обеспечения пресной водой всех жителей и гостей полуострова. Задействовали все доступные на сегодняшний день способы добычи пресной воды. Воду перегоняли из горных водохранилищ в центральные районы, ввели в работу ранее не востребованные военные ветви водопровода, оставшиеся еще с советских времен.

Но наиболее эффективно было бурение артезианских скважин для использования обширных запасов подземных вод Крыма. Подземные крымские водоемы позволяют обеспечить потребность в пресной воде всего полуострова. Но за все надо платить свою цену. Экологи еще в 2014 году предупреждали, что неконтролируемая добыча подземных запасов пресной воды может иметь серьезные негативные последствия. Некоторые из них мы с вами можем наблюдать уже сейчас. Уровень воды в Салгире снизился по сравнению с тем же 2014 годом. А исток Малого Салгира вовсе пересох. Жители села Дружного Симферопольского района, где выходит исток, уже бьют тревогу.

Впервые риски при чрезмерно активной добыче артезианской воды были озвучены летом 2014 года. Ученые предупреждали, что известняково-ракушечные породы обладают большой водопроницаемостью, и крайне важно, чтобы объем добытой воды не превышал объемы талой и дождевой воды, поступающей с крымских гор. Иначе давление подземных вод может снизиться. А это, в свою очередь, может быть причиной различных негативных явлений — от пересыхания горных родников до засоления подземных водоносных горизонтов. Как это происходит, например, в северной части Крыма.

Лучше не становится...

По словам члена правления Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» Андрея Артова, вопрос засоления пресной воды в районе Красноперекопска остро стоит уже более пяти лет и прямого отношения к перекрытию Украиной Северо-Крымского канала не имеет.

«Да, это очень серьезная проблема и мы над ней работаем. Недавно там проходило выездное заседание Совета министров. Искали пути решения вопроса. Но это не связано напрямую с бурением артезианских скважин и откачкой пресной воды. Конечно, лучше от этого не становится, но нельзя сказать, что это основная причина», — заявил Артов.

Он утверждает, что наиболее реальным решением проблемы было бы возведение опреснительного комплекса для обеспечения технической пресной водой предприятия ООО АФ «Титановые инвестиции» и ПАО «Крымский содовый завод», что существенно снизит нагрузку на водоносные горизонты северного Крыма. И работы над этим проектом уже ведутся.

Предполагается, что будущий энергоопреснительный комплекс «Северный Крым» будет способен выдавать 100 000 метров кубических пресной воды в сутки. Помимо этого, комплекс будет вырабатывать до 200 мегаватт электроэнергии. По мнению экспертов, этого должно быть вполне достаточно, чтобы перекрыть потребности местных предприятий. Что, в свою очередь, существенно снизит нагрузку на водоносные горизонты. Ведь сейчас предприятия получают пресную воду только из артезианских скважин, что значительно ускоряет процесс засоления водоносных горизонтов.

Согласно заключению Роспотребназдора, сделанному еще в 2016 году, питьевая вода в этом районе полуострова не соответствует никаким санитарным нормам. Минерализация в Красноперекопском районе превышает норму в пять-шесть раз. В частности, содержание хлоридов 858,9 миллиграмма на литр (при норме 350), общая минерализация 2462 (при норме 1000) и общая жесткость 25 миллимоля на литр (при норме 7,0). Такую воду просто нельзя пить. Поэтому жителям северных районов Крыма приходится раскошеливаться на дорогие фильтры для воды, а воду для питья и вовсе покупать в магазинах.

Возникает естественный вопрос: что же делать и как избежать экологической катастрофы? «Экология и мир» утверждает, что существует несколько способов не только предотвращения засоления, но и восстановления уровня пресных водных горизонтов северного Крыма.

Два способа

Первый заключается в использовании так называемых ионообменников. Суть процесса заключается в замене тяжелых или нерастворимых ионов солей кальция и магния на ионы растворимые. Однако этот способ требует значительных финансовых затрат. Этот способ хорошо подходит для использования на не очень больших объектах инфраструктуры. Таких как больницы, школы и тому подобное.

Второй способ более прозаичен. Он заключается в принудительной закачке пресной воды под землю, в водоносные слои. Собственно, пока функционировал Северо-Крымский канал, эту процедуру проделывали регулярно. В КРА «Экология и мир» уверены, что после запуска энергоопреснительного комплекса пресной воды будет достаточно, чтобы снова пополнять подземные запасы.

Что же касается русла Малого Салгира, то тут Андрей Артов пояснил, что истоки реки выходят из карстовых водоносных горизонтов. А карстовые слои достаточно непредсказуемы и сильно зависят от количества выпадающих осадков. Так что если в районе Дружного нет никаких горнодобывающих или иных работ, которые могли бы повлечь за собой уход воды в сторону, то в ближайшее время вода должна снова выйти на поверхность.

Также он отметил, что на крупных федеральных водозаборах, таких как Ивановский или Нежинский, ведется строгий мониторинг количества добытой пресной воды. А вот с более мелкими скважинами дела обстоят не так хорошо. Более того, остро стоит вопрос нелегальных скважин, которые несознательные граждане бурят без надлежащего контроля и соблюдения соответствующих норм.

Остается надеяться, что в ближайшее время эти проблемы будут устранены, а вопросу сохранения природы Крыма правительство будет уделять самое пристальное внимание.