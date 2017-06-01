Чьи трубы?

Почему домоуправления должны заниматься обслуживанием наружного газопровода?

Кто должен отвечать за эксплуатацию и обслуживание наружного газопровода на подводе к дому, почему домоуправления не спешат и боятся такой ответственности, и кто будет оплачивать данные услуги, разбирался еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Добровольно-принудительно

Судя по складывающейся тенденции, описываемый нами случай грозит стать системной проблемой для многих крымчан. В чём же дело? Для примера мы взяли ситуацию в Симферополе, где жители многоквартирного дома на улице Киевской обратились в газету «Крымский ТелеграфЪ» с просьбой разобраться в непростой ситуации, сложившейся между их ЖСК и ГУП РК «Крымгазсети».

Евгений Шевченко, житель МКД на ул. Киевской, 122:

«Восьмого июня состоялось общее собрание членов ЖСК „Медицинский работник“, инициированное прокуратурой Симферополя. Основным вопросом повестки дня стало принятие на баланс и последующее обслуживание от предприятия „Крымгазсети“ наружного трубопровода газа на подводе его к дому. Собрание стало результатом процесса, начатого Крымгазсетями. Многие жильцы дома считают, что предприятие пытается заставить правление ЖСК принять на баланс наружный участок газопровода, границы которого никак не определены — это общая внутридворовая сеть, который находится на его балансе. Согласно действующим правилам, собственностью ЖСК является участок газопровода двухходовых пробковых кранов на подъездах дома, которые находятся на территории МКД и обслуживаться должны силами домоуправления. И для этого оно вынуждено нанимать специалистов, у которых есть допуски. Предприятие „Крымгазсети“ якобы обратилось в прокуратуру, которая, непонятно по каким причинам, их требование решила поддержать».

Реализация услуг по эксплуатации и обслуживанию вышеназванного трубопровода влечёт за собой ряд проблемных вопросов, которые могут превратиться в нешуточную головную боль для домоуправления, жильцов и обернуться дополнительными расходами. ЖСК гораздо проще и удобней оплачивать эти услуги Крымгазсетям, которые имеют все необходимые разрешительные документы для их оказания.

А сети-то инженерные

Проблема довольно специфическая, запутанная и требует экспертной оценки, поэтому «Крымский ТелеграфЪ» обратился за пояснением к директору Крымгазсетей, который, как оказалось, видит ситуацию совсем в другом ключе, а точнее, не видит ничего необычного и проблемы как таковой тоже.

Сергей Тарасов, директор ГУП РК «Крымгазсети»:

«Крымгазсети ни от кого ничего не требует. Но надо понимать, что каждый дом имеет электрические, водопроводные, канализационные, отопительные и газопроводные сети, которые входят в его состав и являются инженерными. Все инженерные сети дома должны эксплуатироваться и поддерживаться в надлежащем состоянии собственником дома. Не важно, что это — МУП, ТСН, ТСЖ, ЖСК или какая-то нанятая управляющая компания. Нам чужие сети не нужны. Для нас главная задача — бесперебойная подача газа. А содержанием инженерных сетей должен заниматься сам дом, сумма за их обслуживание входит в каждую квартплату. Абонент и обыватель видит ситуацию со своей точки зрения, управляющая компания — со своей, но есть закон, который не нужно как-то комментировать, а нужно только исполнять».

Мы не умеем

Тем не менее многие жильцы продолжают настаивать на том, что передача трубопровода в их юрисдикцию недопустима.

Евгений Шевченко:

«Приходила сотрудник прокуратуры, которая выступала на стороне Крымгазсетей, но так и не смогла объяснить свою позицию — не показала никаких законов или нормативно-правовых актов, доказывающих их правоту. Мне кажется, Крымгазсети просто хотят переложить проблему с больной головы на здоровую. Потому что ни один ТСН, ТСЖ, ЖСК, ЖЭК и пр. не могут и не умеют эксплуатировать газовые сети. К тому же для этого необходимы специальные допуски, лицензии. У директора нашего ЖСК „Медицинский работник“ Александра Пономарева есть свод законов, СНиПов, по которым видно, что требования Крымгазсетей законодательно нигде не прописаны и не являются обязательными. А теперь Крымгазсети пытаются нас заставить взять на обслуживание внешний трубопровод, и, соответственно, нанять для этого специализированную организацию».

Интересно, что на сайте российского гиганта «Газпром» специалисты разъясняют, что входит в перечень внутридомового газового оборудования (ВДГО).

Итак, газовая система состоит из газопроводов, компрессорных и распределительных станций и других установок. К каждому газифицированному дому подводится свой газопровод. Как только он подходит к дому или «заходит» в подъезд, появляется понятие ВДГО. В многоквартирных домах газовое оборудование «внутри дома» делится на две части: общее имущество (к нему относятся стояки в доме, краны, расположенные в подъезде и первые в квартире, которыми мы регулируем подачу газа к плите или другому нагревательному элементу); частное или индивидуальное — это внутриквартирное газовое оборудование (непосредственно плита, колонка, водонагреватель или отопительный котел, а также подводка ко всем этим приборам от первого крана в квартире).

В соответствии с законодательством РФ, ответственность за сохранность всего внутридомового газового оборудования лежит на плечах потребителей. То есть именно за эти участки газопровода должно отвечать управление МКД.

Но та проблема, которую озвучили жильцы дома на ул. Киевской, говорит о том, что предлагаемое населению распределение «полномочий» обернётся для жильцов МКД очередными трудностями.