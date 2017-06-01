Право на тишину

Почему жители крымской здравницы — города-курорта Саки — не могут спать спокойно?

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» не раз писал о нарушении прав граждан в связи с повышенной нормой шума по СанПиНу в жилых секторах. На этот раз в редакцию обратились жители г. Саки, которые уже не первый год борются только за то, чтобы спать в тишине.

Когда страдают сотни людей

Жители улицы Революции г. Саки вот уже около семи лет борются с соседством нескольких общественных заведений (баров, ресторанов, кафе), расположенных в жилфонде. И всё бы ничего — никто не против общепита, но эти одновременно увеселительные заведения год за годом злостно нарушают право горожан на тишину.

Ирина Гарьевна, жительница ул. Революции, г. Саки:

«Где-то в 20–25 метрах с разных сторон от моего дома расположены заведения „Портер Хаус“, „Мангал“ и „Таврика“, где до двух-трех часов ночи, а по праздникам и до четырёх утра, „перекрикивая“ друг друга, гремит музыка, постоянно шумят и бродят компании пьяных посетителей. Бывало и такое, что четыре дня подряд среди ночи вызывали полицию, чтобы прекратить уже невыносимый шум, составляли протоколы, но на следующую ночь всё снова повторялось».

Жители не раз обращались в уполномоченные органы, но результат — нулевой. Как-то раз даже создавалась и выходила на обследование комиссия, но предупреждённые владельцы этих заведений на время устранили «погрешности», и комиссия отчиталась, что нарушений не обнаружила. А потом всё началось заново. Недавно жители ул. Революции снова написали обращения к главе администрации, в отдел по правам несовершеннолетних, прокуратуру, Роспотребнадзор. Однако, по прошлому опыту, уже почти отчаявшиеся жители подозревают, что результата снова не последует.

Ирина Гарьевна:

«Одна из газет в публикации про День города процитировала слова нашего мэра: „Люди — главное богатство“. Тогда почему мы вынуждены не спать по ночам, а слушать децибелы и пьяные крики? Это не только мешает нам отдыхать, но и вредит здоровью».

Стоит отметить, что в «зоне поражения» оказалось, по словам жителей, от 1 тыс. до 1,5 тыс. горожан. Складывается ощущение, что борьба за сон в тишине превращается для них в борьбу с ветряными мельницами.

Отдых бывает разный

Естественно, как проводить своё свободное время, каждый решает сам, и предпочтения в отдыхе у всех разные. Одни любят активный отдых на природе, другие — ходить по барам, ресторанам, клубам, третьи — гулять в парках и скверах, а кто-то вовсе — дома за чашечкой чая или на даче.

Но у жителей улицы Революции отдыхать дома или в ближайшем парке не получается — громыхающая музыка и нетрезвые завсегдатаи заведений сделали это невозможным. Пожилые люди, семьи с маленькими детьми выспаться и отдохнуть могут только за пределами своих домов. Потому что особенно в вечернее и ночное время на дорогах становится опасно, а шум на улице — невыносимым. От него не спрячешься даже за стенами родного дома.

«Мы только просим соблюдать нормы закона»

Согласно ФЗ-52, период, когда нельзя шуметь, — с 23:00 до 7:00. В это время допустимый порог шума составляет 30 дБ, что соразмерно шёпоту или тиканью часов (для сравнения: плач ребенка — 78 дБ).

В марте этого года был принят крымский «закон о тишине». Согласно Закону Республики Крым «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Крым и внесении изменений в отдельные законы Республики Крым», не допускается совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время, — в период с 23 часов до 7 часов. Под нарушением тишины подразумевается: 1) использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах; 2) крики, свист, громкое пение, игра на музыкальных инструментах; 3) применение пиротехнических средств; 4) строительно-монтажные, ремонтные и (или) разгрузочно-погрузочные работы, сопровождаемые шумовым (вибрационным) воздействием. Нарушение закона влечёт за собой административную ответственность, при этом сумма штрафа увеличивается при повторных нарушениях.

Наталья Пеньковская, руководитель Межрегионального управления ФС Роспотребнадзора по РК и г. Севастополю:

«То, что происходит в Саках, — это не только нарушение закона о тишине, но и может рассматриваться как нарушение общественного порядка. Жителям необходимо обратиться в Сакский территориальный отдел Роспотребнадзора и в органы местного самоуправления. Теперь административные комиссии, созданные при администрациях, имеют полномочия обследовать и фиксировать административные правонарушения».

Но что делать, когда злостным нарушителям все нипочем, а уполномоченные органы «не замечают» нарушений?

Ирина Гарьевна:

«Мы не хотим ничего сверхъестественного или противозаконного, наоборот — просим соблюдать нормы закона. Какого результата мы хотим? По СанПиНу такие заведения в жилфонде должны работать до 23:00, но мы говорим даже не об этом, а просто хотим, чтобы ночью было тихо и мы, и наши малыши, и люди преклонного возраста просто могли отдыхать».

Жители ул. Революции пытаются достучаться до уполномоченных органов, так как начинают волноваться уже не только о своём покое, но и о здоровье, однако пока оказывается, что музыка, гремящая в жилом секторе по ночам, заглушает все просьбы о помощи.