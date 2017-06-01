Возвращение крымской розы

Туристы в горах собирали лепестки розы на скорость

В Крыму уже в третий раз прошёл необычный фестиваль «Алуштинская роза», главной изюминкой которого является сбор лепестков на горных плантациях. Принять участие в ароматном и красочном мероприятии может любой желающий. Кто лучше всех собирает розовый цвет и почему на полуострове больше не производится эфирное масло?

Розы под дождём

В этом году в скоростном сборе цветка впервые соревновались не только крымчане, но и гости из других регионов России. Так, о красивом крымском мероприятии узнали туристы из Алтая, которые также не преминули сформировать команду и поучаствовать в фестивале.

Александра Образцова, туристка, г. Бийск:

«Я приехала к друзьям и узнала, что здесь проводится такой фестиваль. Конечно, интересно поучаствовать в таком мероприятии, посмотреть, какие поля, какая роза, как её собирают. Тем более что никогда раньше, конечно, в таком фестивале не участвовала».

В соревнованиях, проходивших на плантации возле села Розового, приехавших сборщиков розы свежий летний дождь не устрашил — они смело пошли в грязь обрывать лепестки с кустов. Перед началом соревнования провели подробный инструктаж: закрытые цветки трогать нельзя, идёт сбор только распустившихся, однако обрывать лепестки нужно обязательно вместе с бутонами — тогда на их месте появятся новые цветы.

К слову, ежегодно на сбор лепестков приезжают студенты химико-фармацевтической академии из Санкт-Петербурга. Для них это и летняя практика, и возможность заработать какие-то средства — сборщикам платят 30 рублей за килограмм лепестков.

Юлия Алексеева, студентка Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии:

«Все студенты академии, у которых нет долгов за зимнюю сессию, могут приехать в Крым на сбор розы. Я узнала об этой практике, когда была ещё абитуриенткой, то есть три года назад, видела фотографии и хотела сюда попасть. И вот с 1 июня мы собираем тут лепестки».

В итоге уже получившая определённый опыт в сборе розы команда студентов из Санкт-Петербурга, конечно же, выиграла в соревновании.

Розу собирают только в утреннее время, такие свежие лепестки идеально подходят для изготовления эфиромасличной продукции. Таким образом, все сборщики работают около четырёх часов в день. Юлия Алексеева рассказала, что за смену собирает около 15 килограммов розы. Однако опытные сезонные работники предприятия могут собирать за день до 40 килограммов лепестков.

Крымский успех

Мало кто знает, что на полуострове выпускается продукция, которая славится далеко за пределами региона. Даже далеко не все крымчане пробовали уникальное варенье из лепестков розы сорта «радуга», который почти 80 лет является основой эфиромасличного производства на полуострове. Ещё в 1922 году задумались о развитии эфиромасличной отрасли, для чего необходимо было создать собственную сырьевую базу. Основной локацией для нового производства определили Крым, где в 1931 году на базе отделения совхоза «Лекарственно-техническое сырьё» появился Алуштинский эфиромасличный совхоз. В то время, наверное, и подумать никто не мог, что образованное предприятие окажется столь успешным, что переживёт даже то государство, в котором его основали. Правда изначально в новом совхозе не могли определиться с сортом цветка для получения изысканного розового масла.

Елена Грищенко, директор по развитию АО «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод»:

«В 1930 году из Болгарии привезли казанлыкскую розу. Однако эта роза в Крыму не прижилась, поскольку наш климат отличается от болгарского. И в 1938 году наши учёные выводят новый сорт, который получил название „радуга“. Почему так называется? Потому что на одном кусте можно найти семь оттенков розового цвета — от почти белого до ярко-алого».

После развала Советского Союза крупнейший крымский эфиромасличный комплекс распался на пять компаний. И на сегодняшний день собственные поля остались только у Алуштинского совхоза-завода и бахчисарайского предприятия «Крым-Аромат». Совхоз в Алуште занимается восстановлением имеющихся территорий. Это огромный пласт работы, требующий не только времени и сил, но и серьёзных финансовых вливаний. Сейчас, по словам Елены Грищенко, реанимировать удалось лишь около 20% розовых полей.

Одна из главных задач предприятия на сегодняшний день — возобновление производства розового масла.

Елена Грищенко:

«Производство масла предполагает тройную перегонку. На первом этапе лепестки смешиваются с углём, и он вбирает в себя масло. Вторая стадия: уголь вымачивается в эфирном спирте, который вытягивает масло. И третья перегонка — это выделение масла из эфирного спирта. Этот эфирный спирт привозили из России в специализированных эшелонах с военизированной охраной. То есть это очень дорогое удовольствие! И после развала Советского Союза ни одно из этих пяти предприятий, на которые распался комплекс, не мог позволить себе такого».

Последний раз розовое масло в Крыму было выпущено в 1994 году. А интерес к этому парфюмерному продукту современным Алуштинским заводом вполне понятен: сегодня один килограмм розового масла стоит пять тысяч евро! К слову, на сегодняшний день крупнейшим производителем эфирного масла из розы в мире является Болгария. Используется для этого как раз казанлыкская роза, не прижившаяся в Крыму, однако именно это масло считается самым ценным.