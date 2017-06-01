Старый город: перегрузка

Старый город Симферополя, основой которого является средневековое местечко Акмесджит, более известное как Ак-Мечеть, вызывает споры местных жителей и чиновников не первый год. Одни считают, что это бельмо на глазу крымской столицы, которое легче снести, чем перестраивать и облагораживать, другие же уверены, что определённые финансовые вливания, государственный подход и желание что-то изменить позволят создать здесь интереснейший туристический кластер. «Крымский ТелеграфЪ» пообщался со специалистами, пытаясь выяснить, возможно ли у нас повторение евпаторийского проекта и как этого добиться.

Евпаторийский опыт

В конце прошлой недели евпаторийцы отмечали десятилетие экскурсионного маршрута «Малый Иерусалим». Действительно, отреставрированная часть Старого города с каждым годом привлекает всё больше отдыхающих. Не только сами крымчане, но и приезжие считают своим долгом пройтись по мощёным улочкам и посидеть в одном из многочисленных этнических кафе курорта.

В то же время симферопольцы задаются вопросом: почему то, что сработало в Евпатории, не реализовывается в крымской столице? Ведь налицо удачный опыт, который можно применить и в этом городе.

Грубо говоря, в Симферополе есть такой же «набор» культовых сооружений, как и в Евпатории: Петропавловский и Свято-Троицкий соборы, кенаса на улице Караимской, которая сейчас реставрируется, недалеко расположена соборная мечеть «Кебир-Джами», построенная пять веков назад. По адресу ул. Курчатова,1, расположен дом главного крымского святого — святителя Луки, а на улице Сергеева-Ценского находится синагога «Нер-Томид» 1883 года постройки, которая сегодня отчаянно нуждается в реставрации и ждёт своего часа.

Отдельного внимания заслуживает так называемая цыганская мечеть, расположенная в переулке Холмистом, 7, на которой сегодня нет никакой опознавательной таблички. Это сильно перестроенное здание крымскотатарской мечети, располагавшееся в квартале «Цыганская слободка». Сам район получил своё название из-за компактно проживавших здесь татарских цыган — чингине. Когда-то мечеть представляла собой одноэтажное здание, однако сейчас это почти обычный двухэтажный жилой дом, где проживает несколько семей.

Практически аналогичная ситуация и с молитвенным домом крымчаков — къаалом, который не без труда можно найти во дворике на улице Краснознаменной, 33. В отличие от цыганской мечети, здесь висит мемориальная доска, благодаря которой можно узнать, что построен къаал был в 1896 году, а в 1930-м его закрыли. С тех пор здесь обитают семьи, не особо задумывающиеся о том, что живут не просто в историческом здании, а в уникальном молитвенном доме. Случайно забредших сюда туристов встречают лишь лающие собаки да бельё на верёвках, вывешенное для просушки. Вернут ли когда-нибудь это здание крымчакской общине?

Впрочем, есть в Старом городе интересные здания, не связанные с религией. Например, на углу Сергеева-Ценского и Караимской стоит двухэтажный доходный дом Прика, а на улице Ефремова можно найти публичный дом с целой системой внутренних двориков — тоже одна из отличительных черт Акмесджита. В туристический маршрут можно включить и историко-этнографический музей крымчаков на улице Крылова, здание которого сегодня тоже в аварийном состоянии. Если вспомнить о том, что это автохтонный крымский этнос, представителей которого на полуострове осталось меньше трёхсот человек, то городской администрации и крымскому правительству следовало бы уделить больше внимания сохранению их культуры.

Вячеслав Зарубин: «Для меня остаётся загадкой, почему в Евпатории смогли, а у нас — нет»

В Госкомитете по охране культурного наследия Крыма считают, что на территории симферопольского Старого города достаточно интересных объектов, которые позволили бы создать в крымской столице определённый туристический кластер.

Вячеслав Зарубин, заместитель председателя Государственного комитета по охране культурного наследия РК:

«С десяток их там точно наберётся. Эти памятники сконцентрированы в Симферополе почти так же, как в евпаторийском „Малом Иерусалиме“, то есть создать что-то аналогичное у нас вполне возможно! Для меня остаётся загадкой, почему в Евпатории, где бюджет меньше симферопольского (а ведь Евпатория всё сделала за собственные деньги!), это смогли реализовать, а у нас нет!»

Тем более что в Симферополе присутствуют те же исходные данные: старый квартал со своей спецификой и культовые сооружения (храм, мечеть, кенаса), обыграв которые, можно получить интереснейший туристический кластер.

Впрочем, несмотря на то, что уже сейчас все эти объекты представляют огромный интерес, просто объединить их в один туристический маршрут явно недостаточно.

Вячеслав Зарубин:

«Туристические мероприятия можно проводить лишь тогда, когда там будет что-то уже сделано — то, что можно показывать туристам. А когда по улицам периодически течёт канализация, о чём все знают, когда там выпадают стены из старых домов, когда там торгуют всякими непотребствами, то о туристическом кластере не может идти речь».

Эксперт в вопросах охраны культурного наследия предполагает, что работы по приведению в порядок этой территории можно было бы начать хотя бы с одной улицы.

Вячеслав Зарубин:

«Например, у нас есть прекрасная улица Курчатова, где расположена мечеть — одно из старейших зданий Симферополя, если не самое старое. Начать можно с неё. При этом существует несколько обязательных условий: сохранение всех объектов культурного наследия и соблюдение интересов местных жителей. На самом деле, это очень сложный, важный вопрос: как не ухудшить и без того безобразные условия проживания тамошних жителей. Без сомнения, он требует комплексного решения».

Ольга Сергеева: «Все туристы едут мимо Симферополя»

Архитектор Ольга Сергеева с 2005 по 2010 годы руководила управлением культурного наследия в симферопольском исполкоме и не понаслышке знает о позиции местной власти в отношении старой части крымской столицы. При этом она признаётся, что даже раньше Симферополь считался лишь транзитным городом, а теперь, когда люди приезжают не на поездах, а прилетают на самолётах и чаще всего из аэропорта рассредоточиваются по всему Крыму, туристические прогулки по историческим улочкам тем более не востребованы.

Ольга Сергеева, ответственный секретарь Крымской организации Союза архитекторов РФ:

«Вполне объяснимо, что никто не занимается созданием такого туристического кластера в крымской столице — все туристы едут мимо Симферополя. Однако такой маршрут возможен для жителей Симферополя, для учащихся, которые, по сути, своего города вообще не знают, также для работников предприятий».

Ирина Иванова: «Квартал внутри Старого города надо расселить»

У недавно назначенного главного архитектора Симферополя Ирины Ивановой своё видение развития этого пространства. Во главу угла она ставит озеленение территории, что позволит создать определенное место для отдыха как приезжих, так и самих горожан. Впрочем, чиновница также отдаёт себе отчёт, что без обработки, так сказать, имеющегося «материала», то есть тех построек, которые там существуют, ничего создать не получится. Поэтому нужно выработать какое-то единое решение, касающееся Старого города.

Ирина Иванова, главный архитектор Симферополя:

«Мы сейчас будем пересматривать генплан города, корректировать его. Отдельное внимание уделим Старому городу, где есть очень интересные места. В настоящее время собираем разные предложения, проекты, мнения для того, чтобы это место не было разрушено зря. Не нужно принимать никаких скоропалительных решений, важно очень тонко подходить к этому вопросу».

Архитектор подчёркивает, что вся перестройка на территории Старого города будет происходить только с учётом мнения общественности.

Ирина Иванова:

«Мы обязательно вынесем этот вопрос на сайт „Активный Симферополь“. Но уже сейчас могу сказать, что вокруг Старого города останется историческая застройка, которая обязательно будет существовать как туристический маршрут».

При этом актуальным остаётся вопрос, что же делать с той частью территории, где люди порой живут просто в антисанитарных условиях.

Ирина Иванова:

«Что же касается середины Старого города, то мы предполагаем, что этот квартал нужно, конечно же, расселять. Хотя бы потому, что там нет канализации и коммуникаций. Достаточно просто туда зайти, чтобы увидеть, как по улицам течет вода — это в том числе и отходы жизнедеятельности людей. Такое может просто закончиться какой-нибудь эпидемией, так что это действительно опасно».

Собеседница отмечает, что администрация не собирается трогать тех горожан, которые построили на выкупленных участках достойные домовладения, снабдив их необходимыми коммуникациями. По её словам, есть смысл договориться с ними о том, чтобы фасады домов были выполнены в едином стиле. Либо создать такой фон, чтобы дома смотрелись выигрышно в любом случае.

А вот сравнить Симферополь и реализованный проект в Евпатории градостроитель не смогла по той простой причине, что ещё не успела погулять по «Малому Иерусалиму».

Алексей Комов: «Симферополю не хватает столичности...»

Бывший главный архитектор Евпатории Алексей Комов уверен, что повторить опыт Евпатории в Симферополе вполне возможно, однако при этом очень важно учитывать наши особенности.

Алексей Комов, член правления Союза архитекторов России и Русского художественного союза, член Экспертно-консультативного совета при главе РК:

«Симферополю не хватает ощущения столичности. Он очень сильно провинциализирован. Его столичность заключается исключительно в том, что это транспортный хаб. Ничем другим этот статус не поддерживается. И, возможно, ключ к этой столичности — это не какие-то небоскрёбы и большие проспекты, а его корни и традиции, которые как раз есть в Старом городе. Опыт Евпатории достаточно локальный и его можно развить в Симферополе, основываясь на работе местных специалистов — историков, краеведов, которые проведут большую исследовательскую работу. К тому же необходимо делать не просто какую-то декоративную историю, а провести для Симферополя просто „операцию на сердце“ — это сердце просто нужно оживить!..»

Для такой реанимации не подойдёт просто приклеивание балясин к фасадам, для этого нужен комплексный подход.

Алексей Комов:

«Это многоуровневая работа, которая должна быть сделана не по свистку, не по удару хлыста, как в цирке. Она должна быть сделана именно ведущими специалистами — как федеральными, так и местными. Для Симферополя это мог бы стать по-настоящему показательный проект».

При этом архитектор отмечает: не стоит забывать о том, что Старый город — это средоточие самых разных проблем.

Алексей Комов:

«Если говорить о любом городе, то решение о каких-то изменениях в старой части — это всегда политическая воля, даже политическая готовность решать проблему. Для того чтобы сделать что-то комплексно, надо персонально разбираться с каждым собственником земли, имущества. Это работа, которая требует определённого времени, а наши чиновники работают года два, а потом уходят, так сказать, в зону комфорта!»

Понимая это, в Евпатории в 2007 году тоже начали работу с одной улицы — Караимской, которую делали пошагово.