Каким футбольным событиям на российской земле уделяется больше всего внимания?

В последнее время всё больше и больше внимания футбольный мир уделяет двум международным событиям, которые будут проходить на российской земле. Первое, Кубок конфедераций — 2017 в Санкт-Петербурге, а второе, чемпионат мира — 2018, который начнётся ровно через год на полях одиннадцати городов нашей страны. Как говорится, один пишем, два в уме.

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Кубок конфедераций, в котором принимают участие восемь лучших континентальных сборных Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Океании плюс действующий чемпион мира сборная Германии и хозяин мундиаля-2018 сборная России. По сравнению с другими крупными футбольными турнирами он скоротечен, всего-то длится чуть больше двух недель, при этом «квартируя» лишь на стадионах четырёх городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи.

Жребием его участники распределены на две группы: A и B, — в которых каждая команда проведёт по три поединка. После чего по две сильнейшие команды выходят в полуфиналы, победители которых будут оспаривать в большом финале желанный кубок, а проигравшие в малом финале — бронзовые медали.

Кто приедет в Россию?

Минует год и на мундиаль-2018 пожалует в Россию 31 сборная со всех континентов, где их уже поджидает сборная нашей страны. Сейчас на всех континентах кипит борьба за тридцать вакансий. Почему за тридцать, а потому что одна автоматом, без отборочных игр была отдана россиянам, а вторую досрочно завоевал неоднократный чемпион мира — сборная Бразилии, играющая в зоне Южной Америки, в которой борьба за другие вакансии продолжится с 31 августа. Сегодня же наш рассказ о делах в девяти отборочных группах Европы, из которых девять победителей сразу же получают путёвки на решающую часть ЧМ-2018, а ещё восемь из девяти сборных, занявших вторые места в группах, в матчах плей-офф, должны будут определить квартет счастливцев, которые тоже отправятся в Россию.

На прошедшей неделе во всех европейских группах состоялось 27 поединков шестого тура.

Группа A. Главное событие — очная встреча призёра последнего чемпионата Европы, лидера группы французов в гостях, с отстающими от них на три очка шведами. Пошла последняя минута поединка, счёт 1:1, и тут грубейшую ошибку совершил вратарь французов Льорис, выбивший мяч прямо на ногу шведскому форварду, который почти с центра поля вколотил «круглого» в ворота гостей — 2:1, и скандинавы стали новыми лидерами группы. Нидерландцы, разгромив люксембургцев (5:0), смогли обойти болгар, уступивших в гостях белорусам — 1:2, и устремились в погоню за лидерским дуэтом. Положение за четыре тура до финиша: Швеция — 13, Франция — 13, Нидерланды — 10, Болгария — 9, Беларусь — 5, Люксембург — 1 очко.

Группа B. Наконец-то первую победу отпраздновала на глазах своих почитателей команда Андорры, переигравшая когда-то легендарную сборную Венгрии — 1:0, недавно уступившую у себя в Будапеште готовящейся к Кубку конфедераций сборной России (0:3). Зато лидер турнира — швейцарцы — продолжает шагать со стопроцентным очковым результатом, на этот раз в гостях переиграв футболистов с Фарерских островов — 2:0. Сильно в гостях, против латышей, смогли сыграть действующие чемпионы Европы португальцы — 3:0. Положение команд: Швейцария — 18, Португалия — 15, Венгрия — 7, Фареры — 6, Андорра — 4, Латвия — 3 очка.

Группа D. Удивительно, но тут во всех матчах силы оказались равны: Молдова — Грузия (2:2), Ирландия — Австрия и Сербия — Уэльс (по 1:1). Ну а коль так, то и положение команд не изменилось: Сербия — 12, Ирландия — 12, Уэльс — 8, Австрия — 8, Грузия — 3, Молдова — 2 очка.

Группа C. Остаётся пожалеть только «карликов» из Сан-Марино, которые, приехав в Германию, получили от действующего чемпиона мира, который идёт без потери очков, как говорится, по полной — 7:0. Игравшие в гостях северные ирландцы смогли вырвать крайне важную победу у азербайджанцев — 1:0. В свою очередь их основные соперники в борьбе за второе место — чехи не сумели на выезде одолеть норвежцев — 1:1. Положение команд: Германия — 18, Северная Ирландия — 13, Чехия — 9, Азербайджан — 7, Норвегия — 4, Сан-Марино — 0 очков.

Группа E. Три сборные, возглавляющие турнирную таблицу, записали в свой актив очередные три очка за победу. На родных стадионах поляки уверенно переиграли румын — 3:1, а черногорцы — армян — 4:1. А вот датчанам пришлось совершить неблизкий вояж в Казахстан, чтобы там переиграть хозяев поля — 3:1. Положение команд: Польша — 16, Черногория — 10, Дания — 10, Румыния — 6, Армения — 6, Казахстан — 2 очка.

Группа F. Вне всяких сомнений всех привлекала встреча заклятых друзей шотландцев с англичанами, молодёжная сборная которых недавно впервые стала чемпионом мира среди сверстников. А вот «мужики» с родины футбола, второй раз на дистанции отбора вынуждены были довольствоваться ничьей — 2:2. Этот результат позволил ещё на два очка сократить отставание от единоличного лидера группы: словакам, победившим литовцев — 2:1, и словенцам, взявшим верх над мальтийцами — 2:0. Положение команд: Англия — 14, Словакия — 12, Словения — 11, Шотландия — 8, Литва — 6, Мальта — 0 очков.

Группа G. Продолжается дуэль за победу в группе между испанцами и итальянцами. Вновь известные сборные сохранили равновесие. Испанцам в гостях пришлось продемонстрировать мастерство, чтобы победить македонцев — 2:1, зато итальянцы дома в полной мере поиздевались над парнями из Лихтенштейна — 5:0. А к сенсациям тура можно отнести разгром, учинённый в гостях албанцами нехилым израильтянам — 3:0. Положение команд: Испания — 16, Италия — 16, Албания — 9, Израиль — 9, Македония — 3, Лихтенштейн — 0 очков.

Группа H. По всему видно, что греки вряд ли смогут составить конкуренцию сильным бельгийцам, которые на этот раз выиграли в гостях у эстонцев — 2:0. А вот греки остались довольны тем, что устояли на выезде, встречаясь со сборной Боснии и Герцеговины (0:0). Начинают входить в курс дела на континентальной арене гибралтарцы, уступившие в равной борьбе киприотам — 1:2. Положение команд: Бельгия — 16, Греция — 12, Босния и Герцеговина — 11, Кипр — 7, Эстония — 4, Гибралтар — 0 очков.

Группа I. Хотя хорваты и уступили в гостях исландцам — 0:1, но сохранили лидерство. А вот украинцы в гостях победили резко сдавших по всем показателям финнов — 2:1, однако отступили на четвёртое место в таблице первенства. Их оттеснили турки, разгромившие в Косово местных косоваров, задав им очередную порку — 4:1. Положение команд: Хорватия — 13, Исландия — 13, Турция — 11, Украина — 11, Финляндия — 1, Косово — 1 очко.

Теперь седьмой тур в отборе в Европе стартует 31 августа. И он уже должен назвать те сборные, которые могут досрочно получить путёвку на решающую часть мундиаля-2018.