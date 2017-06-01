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Спорт

Радости и огорчения

Токийская Олимпиада обещает быть новаторской и во многом странной

Несколько лет назад, заняв кресло президента МОК, олимпийский чемпион по фехтованию немец Томас Бах пообещал, что постарается многое изменить в программе и проведении летних и зимних Олимпийских игр. Ведь они, по мнению ряда поклонников спорта, стали скучными, явно уступая нынешним увлечениям молодёжи. И вот на прошедшей неделе Международный олимпийский комитет объявил программу предстоящих летних Олимпийских игр в Токио-2020.

Осадок остался

Не будем пересказывать старый анекдот, в финале которого была крылатая фраза: «пропажа нашлась, но неприятный осадок от вашего пребывания у нас в гостях остался». Теперь же гости, когда разговор заходит о хозяевах Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро-2016, могут употребить подобную фразу из анекдота, но адресуя её хозяевам Игр. Обычно, закрывая очередную Олимпиаду, президент МОК обязательно делает реверанс в сторону хозяев, как правило, говоря о том, что нынешние Игры прошли лучше, чем предыдущие. На этот раз господин Бах не коснулся этой темы. Возможно, потому, что и сам повлиял в какой-то мере на снижение интереса к этому состязанию, когда подался на выводы специальных комиссий во главе с канадскими профессорами права Ричардами: Паундом и Маклареном, которые старались доказать, что в российском спорте царит допинг, который крышует государство. И хотя, а уже минул год, не только главное обвинение, не говоря уже о массе иных, остается недоказанным, но, увы, все эти намёки сократили на треть олимпийскую команду России. В полном составе не допустили на старты легкоатлетов и штангистов, существенно — гребцов и велогонщиков. А ведь среди них было немало потенциальных чемпионов и призёров состязаний на бразильской земле.

Тем временем в Швейцарии, где расположена штаб-квартира МОК, кипела работа, направленная на обещание Баха существенно изменить программу грядущих Игр, которые спустя 56 лет вновь пожалуют в столицу Японии — Токио. Главная цель провести, как стало модно нынче говорить, оптимизацию, которая направлена на увеличение дисциплин и уменьшение количества участников стартов. Ведь, чего кривить душой, у подавляющего числа организаторов Игр финансовые возможности небезграничны, а Олимпийская деревня — не резиновая, и пока разместить всех спортсменов, тренеров, обслуживающий персонал и руководителей делегаций еще удаётся, но уже с трудом.

Кроме того, надо придерживаться гендерного равенства. Ведь нынешний прекрасный пол не желает ни в чём уступать сильному полу. Во всяком случае, если в Рио женщины составляли 45,2 процента среди олимпийцев, то в Токио дамы уже составят 48,8 процента. Вот и приходится заменять чисто мужские дисциплины как минимум на смешанные и одновременно думать, как привлечь молодёжь не только к занятиям спортом, но и на трибуны стадионов. А для этого надо развивать экстремальные виды, которые пользуются повышенным вниманием у юношей и девушек. Поэтому не удивляйтесь, что в Токио-2020 будут дебютировать в олимпийской семье каратисты, серфингисты, скалолазы, скейтбордисты, поклонники, как его называют, «уличного» баскетбола 3×3, вновь возвращающиеся на олимпийскую арену бейсболисты. И сразу же общее количество комплектов медалей увеличивается на тридцать три и будет составлять 339!

А вот количество спортсменов уменьшится почти на 500 человек, прежде всего из-за уменьшения квот участников. В лёгкой атлетике их будет меньше на 105 мест, в тяжёлой атлетике — на 64, в разных видах спортивной борьбы — на 56, в стрельбе и парусном спорте — на 30 и так далее.

Что нас ждёт в Токио?

Итак, из 33 новых комплектов наград восемнадцать прибавятся за счёт пяти новых видов спорта плюс вернувшийся бейсбол. Ну а ещё пятнадцать наскребли по сусекам путём тщательного пересмотра существующей программы. Не будем ссылаться на козни спортивного англосаксонского лобби, но этот пересмотр расстроил в какой-то мере россиян и китайцев, однако порадовал американцев и британцев. Ведь эта четвёрка стран, по всем прогнозам, и через три года должна быть на передовых позициях в мировом спорте.

Вновь, по предложению американцев, в плавании прибавились три новые дистанции: у мужчин 800 м кролем, у женщин 1500 м кролем и комплексная смешанная эстафета 4×100. Заокеанские боссы плавания старались протащить и дистанции на 50 м на спине, брассом, баттерфляем, смешанную эстафету 4×100 м кролем, но их аппетит не был удовлетворен коллегами. В свою очередь благодаря россиянам теперь в фехтовании на каждой Олимпиаде спортсмены будут сражаться в командах у мужчин и женщин, фехтуя на рапирах, шпагах и саблях, без всяких ограничений. Четыре комплекта добавляются у велосипедистов-трековиков (мэдисон у мужчин и женщин) и велофристайлистов в ВМХ (мужчины и женщины). По одному комплекту наград прибавилось в лёгкой атлетике — смешанная эстафета 4×400 м, в стрельбе из лука и дзюдо — командные состязания, в настольном теннисе — микст и в триатлоне — эстафета.

Ну а теперь пора отправляться на урок физики в школу, чтобы вспомнить закон о сообщающихся сосудах... Вот и в боксе вместо двух мужских весовых категорий будет две женские. А у мастеров спортивной и стендовой стрельбы три мужских вида заменяются на смешанные: пистолет 50 м, винтовка 50 м лежа (вид, в котором на Играх в Пекине-2008 первенствовал симферополец Артур Айвазян), дабл-трап.

В парусном спорте под вопросом класс катамаранов. В гребле на байдарках и каноэ два мужских вида — спринт на каноэ-одиночке и байдарке-двойке (удачные для россиян) заменяются на женское каноэ, а в гребном слаломе вместо мужского каноэ-дойки будет женское каноэ-одиночка. И в академической гребле вместо мужской лёгкой четвёрки соревноваться будет женская. Ну а у мужчин-штангистов просто взяли и отобрали одну весовую категорию. Куда она подевалась, остаётся тайной. Хорошо ещё, что отклонили ряд состязаний в синхронном плавании, хайдайвинге, в теннисе, спортивной гимнастике, тхэквондо, современном пятиборье, а то бы всем спортсменам в Олимпийской деревне Токио точно бы не хватило мест!

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото zone-actu.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 434 от 16 июня 2017 года

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Просмотров: 79 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:05

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