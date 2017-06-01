Нурулла Саттаров: «Жизнь заставляет быть сильным, а здесь народ расслабленный»

«Крымский ТелеграфЪ» встретился с известным российским общественником, предпринимателем, инвестором и меценатом, приехавшим на полуостров в связи со студенческо-спортивными делами. Впрочем, круг интересов и сферы деятельности этого человека столь широки, что разговор получился весьма многогранный.

Стремление и менталитет

— Как Крым воспринимался прежде и как сейчас, после того как стал частью России? Со стороны же, говорят, лучше видно...

— Не уверен, что лучше. Но есть, конечно, мнение и понимание. Знаете, я когда в институте учился и первые деньги заработал в стройотряде, приехал именно в Крым. Очень хотел его увидеть. До этого не был и после этого, кстати, тоже не был ни разу... Так вот после той юношеской поездки многие годы было ощущение, что чего-то не хватало. Крыма у России не было. Неестественная такая ситуация... Это чувствовалось. А когда воссоединение произошло, как будто кто-то родной в дом вернулся. И сейчас приезжаю снова как к себе на родину и всем говорю, что не хочу ехать, например, в Турцию, хоть меня и зазывают. Лучше в Крым поеду. Как в известной песне — «не нужен мне берег турецкий...» А прилетел я сюда из Тюмени.

— И как Крым в сравнении с Тюменью?

— Менталитет другой. У нас народ там более патриотично настроен и более жизнеспособный. Там жизнь сама заставляет быть сильным, а здесь народ расслабленный, как мне кажется. Многие на курортный сезон рассчитывают. Вот, к примеру, летел с парнями из Газпрома, которые знаменитую газовую ветку в Крым тянули, так они рассказывали, что с крымчанами было сложно. Предлагают жителям полуострова работу, зовут на работу, а они не хотят.

— А что привело вас в Крым сейчас?

— Я веду общественную работу, в основном с татарской общественностью и с боксерской общественностью. Приехал на этот раз как президент студенческого спортивного союза. Мы организовали здесь российский студенческий спортивный союз во главе с Сергеем Доценко. На базе Крымского федерального университета, с ректором которого мы общаемся и дружим. Мне интересны силовые виды спорта: и бокс, и дзюдо, и самбо, — мы стараемся развивать и поддерживать эти направления по мере сил и возможностей, как общественная организация. То, что зарабатываем, вкладываем в студентов. И придерживаемся такой точки зрения, что наша государственная программа должна развиваться — кстати, и наш президент так сказал! — именно в направлении полной поддержки любительского спорта. Не в профессионалов вкладывать, профессионалы должны сами зарабатывать деньги. Именно в студенческий спорт нужно вкладывать. В частности, здесь, в Крыму, мы проводим турнир памяти Героя России Алиме Абденнановой...

— Про которую собрались, насколько я знаю, фильм снимать?..

— Да! Про её подвиг во время Великой Отечественной войны. И Александр Звягинцев, известный и успешный российский сценарист, написал сценарий, и по нему будет сниматься в Крыму фильм. Мы приезжали, встречались с родственниками Алиме Абденнановой, разговаривали о ее судьбе, о молодости. Её родственники в Симферополе живут.

Ресурсы и инвестиции

— В кругу ваших интересов, знаю, есть и полезные ископаемые — нефть, газ... Вот и у нас, на полуострове, идет добыча, но на рынке ресурсов такого понятия, как крымский газ, нет. Почему?

— Газ-то есть, но нужно вкладывать в него деньги. Его мало просто добыть, его нужно ещё и очистить, и обработать, соответствующую современную инфраструктуру отрасли обеспечить. Но этого же никто раньше не делал. Поэтому словно и нет газа... Происходит что? Дешевле оказалось протянуть газ готовый с материка на полуостров. Если бы было дешевле обеспечить регион своими же ресурсами, то и пользовались бы местным газом, правильно? А так — нет. Добывают, но... есть нюансы. Недешево, в первую очередь.

— Во что, на ваш взгляд, нужно инвестировать в Крыму?

— Инвестировать нужно в сельское хозяйство. В виноградарство, фруктовый бизнес. Крым — не промышленная тема, нельзя его «загаживать» промышленностью. Поэтому, кстати, и газ с материка тянули — это тоже один из аспектов, чтобы здесь не ухудшать экологию. Нужно мощнее развивать сельское хозяйство. И пастбища хорошие, и мясо, и молоко... Правда, север полуострова сейчас страдает от нехватки воды, но, думаю, все равно можно найти выход. Россия огромная и, знаете, не везде есть вода. Так за нее борются, колодцы бурят. В той же Калмыкии скважины и по 160 метров глубиной делают. Добывают, обессоливают её. В России не везде так прямо все здорово. Но кто хочет жить достойно — работает, добивается результатов. У вас же и климат позволяет. Развивайся, иди вперед! Тем более что Россия очень много денег сейчас вкладывает сюда. Разумное обеспечение плюс разумный расход этих денег.

— А по уровню жизни насколько хорошо в Крыму по сравнению с другими регионами?

— У вас довольно неплохой уровень, как может показаться. Во всяком случае, то, что заметно, как вы говорите, со стороны. Ведь приезжие в основном общаются с людьми из сферы курортного обслуживания, а у тех, кто сдаёт жильё отдыхающим, аппетиты будь здоров! Один из моих друзей заметил, что сдают за доллары, с привязкой к курсу валюты, значит, кажется, что уровень жизни хороший... Но мы вот вспоминали о Тюмени, так там уровень жизни выше.

Спорт и политика

— Какие перспективы у молодежного спорта в Крыму?

— У вас хорошая молодежь, способная. Это я, в частности, про бокс. Аблаев в прошлом году отличился, Мустафаев среди студентов занял второе место в Таиланде, Кудряков первое место занял. Хорошие боксеры... К сожалению, сейчас непонятная ситуация. Заманчивые перспективы могут быть, но при одном условии. Если дело будут делать профессионалы, а не то, что был тренером, а решил стать менеджером. Не любой боксер может быть тренером, не любой тренер может быть менеджером. Вот это важно. Но, тем не менее, останавливаться в развитии молодежного спорта нельзя. Надо вкладывать в студентов, в студенческий спорт, и они завтра дадут всплеск. Поэтому плотно и работаем с КФУ.

— А что с политическими перспективами?..

— Мы прекрасно видим, как раскачивают ваших татар с Украины. Чуть ли не каждый день в новостях. На той стороне, тот же Ислямов и другие — они ушли и раскачивают обстановку на расстоянии. Очевидно из-за того, что Украина что-то им пообещала, какие-то деньги. Но заметно и другое. Что очень, очень многие татары здесь сейчас отходят от этой политической игры, чужой, в принципе, игры. И каждый просто начинает заниматься своим делом. Мы — граждане России и все равны. Люди просто работают. И не надо ни с кем ничего делить. Любой вопрос — позвонили, решили. Есть рынки, заводы, мы помогаем, работу ищем. Также мы помогаем с образованием, с поступлением в вузы. Хоть в той же Тюменской области, например, у нас учатся из Крыма студенты. Хочешь развиваться, добиваться, быть полноценным гражданином — пожалуйста, помощь будет! Так что процесс идет. Также важно понимать, что искусственное политическое разделение татар необходимо прекратить. Татары все едины: нет ни сибирских, ни крымских, ни казанских. Есть просто татары, а нас пытаются разделить искусственно. Вот в Крыму даже есть несколько наречий татар. Так что? Надо и по этому признаку всех делить? Еще и внутри полуострова народ разъединять и выяснять, что кому принадлежит? Нет, конечно! Это именно политическая история. И она должна уступить место здравому смыслу и объединению. За этим будущее, за этим благополучие.

Досье «КТ»

Саттаров Нурулла Гарифуллович

Родился 01.05.1963. Окончил Свердловский юридический институт (судебно-прокурорский факультет), работал в прокуратуре Тюменской области. В 2002–2007 работал в ОАО «ГАЗПРОМ», ОАО «Запсибгазпром» советником генерального директора, начальником управления антикризисной политики. В настоящее время председатель Высшего наблюдательного совета ООО «ЕвроСибОйл».

Общественная работа. С 2003 г. — президент Федерации бокса студентов России. С 1998 по 2007 г. — член исполкома Федерации бокса России. С 2009 г. — член исполкома Российского студенческого спортивного союза «Буревестник» (в настоящее время — вице-президент). С 2010 г. — председатель Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям. С 2011 г. — президент Ассоциации бокса студентов Европы. С 2012 г. — член президиума Исполкома Всемирного конгресса татар.