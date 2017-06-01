Танцы для офицеров

Севастопольский бал: кадриль, канкан и калинка-малинка

Севастополь, без сомнения, является одним из крымских центров событийного туризма. Однако почти все события, ради которых сюда съезжаются-слетаются туристы не только из России, но и из-за рубежа, так или иначе носят военный характер. Будь то знаменитый День ВМФ или День Победы, либо прошлогодний «Авиадартс» — они притягивают зрителей возможностью посмотреть на тяжёлое вооружение, парад кораблей или полёты «Стрижей». Однако несколько лет назад этот милитари-уклон был разбавлен событием, носящим совершенно иной характер, — светски-культурный.

Расширенная география

Впервые Севастопольский офицерский бал прошёл в стенах Михайловской батареи в 2013 году. За прошедшее время из локального, мало кому известного мероприятия бал разросся до светского события, на которое специально приезжают гости из других регионов России. В частности, в этом году в Севастополь прибыли желающие потанцевать из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Краснодара, Калининграда, Мурманска. Естественно, что выйти на паркет в паре захотели и крымчане, так что на празднике были представлены и местные города.

Екатерина Графодатская, руководитель проекта:

«Мы двигаемся в направлении расширения, увеличения масштаба. Наши участники не проходят никакого специального отбора. Главное — это иметь желание научиться чему-то новому, потому что наш бал отличается именно тем, что мы готовим к нему, чтобы участники прочувствовали эту культуру, прочувствовали сам танец».

Подготовка пар из других городов проходит в течение недели. По мнению организаторов, это минимальный срок, за который можно выучить базовую танцевальную программу. Впрочем, у москвичей и питерцев была возможность подготовиться к мероприятию заранее — в этих городах специально для участников проводились мастер-классы. Все остальные учили классические танцевальные па уже на месте.

Дмитрий Платов, художественный руководитель проекта:

«Самое сложное в подготовке участников — это вселить в них веру, что они всё могут и у них всё получится. Самое главное для них — сделать первый шаг на паркет, а всё остальное — это уже совершенно не проблема».

Организаторы признаются, что когда участники только подают заявку, они планируют подготовить всего пару номеров, но потом просто не могут остановиться, разучивая всё новые и новые танцы. Интересно, что в программе бала есть танцы, которые уже являются визитной карточкой мероприятия (например, офицерский контрданс, кадриль или канкан), но каждый год добавляются и новые. Так, в прошлом году балетмейстеры неожиданно включили в программу калинку. А в целом в программе бала около тридцати различных танцев.

К слову, бал хоть и называется офицерским, на самом деле является смешанным — наравне с военными на паркете танцуют и гражданские. В этом году количество обычных пар значительно выросло. Так, из 70 танцующих пар около половины были гражданскими.

Екатерина Графодатская:

«На самом деле это очень хорошо и соответствует концепции мероприятия».

Организаторы считают, что важной составляющей бала является участие в нём супружеских пар. По их мнению, такие мероприятия только укрепляют семейные отношения.

Екатерина Графодатская:

«Супруги по-новому открывают себя. Да и вообще танец так или иначе гармонизирует мужское и женское начала. Потому что дамы, какими бы они ни были в жизни руководителями, какое бы положение ни занимали в обществе, на паркете должны позволить мужчине вести себя, почувствовать себя слабой. Это очень выравнивает отношения».

Работа над ошибками

Несмотря на то что это уже четвёртый по счёту офицерский бал — организаторы в курсе особенностей локации, да и для подготовки к нему было достаточно времени — с музыкой на мероприятии возникли проблемы: колонки явно не предназначены для такой площади, так что тем зрителям, которые сидели неподалёку, находиться на балу было не совсем комфортно. Если учитывать, что это танцевальное событие, где музыка играет основополагающую роль, такое отношение к выбору оборудования, мягко говоря, удивляет.

Не совсем понятен и выбор танцев для программы. По всей видимости, организаторы стремились сделать не просто светское мероприятие, но ещё и развлекательное шоу — отсюда и канкан с калинкой-малинкой. Первый танец к классической бальной программе даже с большой натяжкой отнести невозможно — конечно же, канкан ассоциируется исключительно с кабаре, но никак не с паркетом в Михайловской батарее. Впрочем, как и народная калинка, непонятно каким образом затесавшаяся в один ряд с кадрилью, вальсом и пасодоблем. Подобный танцевальный «винегрет», может быть, и по нраву неприхотливой публике, но если организаторы одной из своих целей видят воспитание эстетического вкуса, то должны больше внимания уделять стилистике и целостности задумываемого представления. Тем более что сами они его считают событием «представительского класса». Пока же за громкими словами глубокая составляющая так и не появилась.

То же самое касается и всей программы мероприятия, для которого в этом году была выбрана литературная тема — он проходил под названием «Герой нашего времени». Такими «героями» на вечере стали Дон Кихот, Андрей Болконский, Штирлиц, Остап Бендер (!) и другие хорошо известные персонажи, воплотившиеся на паркете в танце. Между собой номера связаны не были, и почему выбор пал именно на них, тоже неясно.

Таким образом, организаторам ещё предстоит хорошо поработать, чтобы культурное событие действительно имело достойное воплощение.

Однако необходимо отметить, что событие это носит благотворительный характер. Стоимость участия в нём не маленькая — пять тысяч рублей. Вырученные средства в этом году будут направлены в виде адресной поддержки трём одарённым детям из многодетных семей для развития их талантов.